ETV Bharat / state

झारखंड महिला कांग्रेस की कमान रमा खलखो के हाथों में, एक महीने पहले गुंजन सिंह को सौंपी गयी थी बागडोर!

रांची: कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सहमति मिलने के बाद पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने आज सोमवार को AICC ने झारखंड महिला कांग्रेस में फेरबदल किया है. वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और रांची की पूर्व में मेयर रहीं रमा खलखो को झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की नई अध्यक्ष बनाये जाने की अधिसूचना जारी कर दी.

इस अधिसूचना के जारी होते ही तत्काल प्रभाव से रमा खलखो महिला कांग्रेस की झारखंड अध्यक्ष बन गयी हैं. वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर और सांसद सुखदेव भगत को हिमाचल प्रदेश संगठन सृजन अभियान के पर्यवेक्षक बनाया गया है. एआईसीसी की सचिव पूर्व विधायक अंबा प्रसाद और विधायक श्वेता सिंह आंध्र प्रदेश की पर्यवेक्षक बनाई गई हैं.

AICC की ओर से जारी अधिसूचना की कॉपी (ETV Bharat)

रमा खलखो को महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनने पर पार्टी में खुशी

झारखंड कांग्रेस की प्रदेश मीडिया विभाग के चेयरमैन सतीश पॉल मुंजनी ने इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि रमा खलखो की नियुक्ति से झारखंड कांग्रेस परिवार में हर्ष और उत्साह का माहौल है. उन्होंने कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल, महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा के प्रति झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से हार्दिक आभार और धन्यवाद व्यक्त किया है. सतीश पॉल मुंजनी ने कहा कि रमा खलखो एक सशक्त, जुझारू और जमीन से जुड़ी महिला हैं और उनके नेतृत्व में पार्टी और अधिक सशक्त होगी.

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने रमा खलखो को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि रमा खलखो के नेतृत्व में झारखंड महिला कांग्रेस और भी अधिक मजबूती के साथ कार्य करेगी. प्रदेश की महिलाओं की आवाज बुलंद कर संगठन को नई दिशा, नई ऊर्जा और नया विस्तार देगी.

उन्होंने कहा कि रमा खलखो का नेतृत्व महिलाओं के संघर्ष, स्वाभिमान और अधिकारों की मजबूत आवाज बनेगा. लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के साथ-साथ भाजपा की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ महिला कांग्रेस अब और भी प्रखरता से सड़क से सदन तक संघर्ष करेगी. प्रदेश कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं महिला कांग्रेस की टीम ने रमा खलखो को बधाई देते हुए पूर्ण समर्थन व सहयोग का विश्वास व्यक्त किया है.