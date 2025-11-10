ETV Bharat / state

झारखंड महिला कांग्रेस की कमान रमा खलखो के हाथों में, एक महीने पहले गुंजन सिंह को सौंपी गयी थी बागडोर!

झारखंड महिला कांग्रेस कमेटी में एक महीने में दो बड़े बदलाव नजर आया है.

AICC appoints Rama Khalkho as new president of Jharkhand Pradesh Mahila Congress Committee
कांग्रेस नेता रमा खलखो (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 10, 2025 at 11:54 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सहमति मिलने के बाद पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने आज सोमवार को AICC ने झारखंड महिला कांग्रेस में फेरबदल किया है. वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और रांची की पूर्व में मेयर रहीं रमा खलखो को झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की नई अध्यक्ष बनाये जाने की अधिसूचना जारी कर दी.

इस अधिसूचना के जारी होते ही तत्काल प्रभाव से रमा खलखो महिला कांग्रेस की झारखंड अध्यक्ष बन गयी हैं. वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर और सांसद सुखदेव भगत को हिमाचल प्रदेश संगठन सृजन अभियान के पर्यवेक्षक बनाया गया है. एआईसीसी की सचिव पूर्व विधायक अंबा प्रसाद और विधायक श्वेता सिंह आंध्र प्रदेश की पर्यवेक्षक बनाई गई हैं.

AICC appoints Rama Khalkho as new president of Jharkhand Pradesh Mahila Congress Committee
AICC की ओर से जारी अधिसूचना की कॉपी (ETV Bharat)

रमा खलखो को महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनने पर पार्टी में खुशी

झारखंड कांग्रेस की प्रदेश मीडिया विभाग के चेयरमैन सतीश पॉल मुंजनी ने इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि रमा खलखो की नियुक्ति से झारखंड कांग्रेस परिवार में हर्ष और उत्साह का माहौल है. उन्होंने कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल, महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा के प्रति झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से हार्दिक आभार और धन्यवाद व्यक्त किया है. सतीश पॉल मुंजनी ने कहा कि रमा खलखो एक सशक्त, जुझारू और जमीन से जुड़ी महिला हैं और उनके नेतृत्व में पार्टी और अधिक सशक्त होगी.

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने रमा खलखो को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि रमा खलखो के नेतृत्व में झारखंड महिला कांग्रेस और भी अधिक मजबूती के साथ कार्य करेगी. प्रदेश की महिलाओं की आवाज बुलंद कर संगठन को नई दिशा, नई ऊर्जा और नया विस्तार देगी.

उन्होंने कहा कि रमा खलखो का नेतृत्व महिलाओं के संघर्ष, स्वाभिमान और अधिकारों की मजबूत आवाज बनेगा. लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के साथ-साथ भाजपा की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ महिला कांग्रेस अब और भी प्रखरता से सड़क से सदन तक संघर्ष करेगी. प्रदेश कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं महिला कांग्रेस की टीम ने रमा खलखो को बधाई देते हुए पूर्ण समर्थन व सहयोग का विश्वास व्यक्त किया है.

एक महीना में ही बदली गयीं महिला प्रदेश अध्यक्ष!

ऑल इंडिया महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा ने 10 अक्टूबर को झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की नई प्रदेश कार्यकारिणी एवं महिला कांग्रेस जिला अध्यक्षों सूची जारी की थी. महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने तत्काल प्रभाव से पूर्व की झारखंड राज्य कार्यकारिणी और जिला अध्यक्षों की वर्तमान नियुक्ति को भंग करते हुए 10 अक्टूबर की देर रात नई प्रदेश महिला कांग्रेस कार्यकारिणी एवं जिला अध्यक्ष के नाम जारी की थी.

झारखंड महिला कांग्रेस की कमान तब फिर एक बार निवर्तमान प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष गुंजन सिंह को ही सौंपा गया था. नवगठित प्रदेश कार्यकारिणी में अध्यक्ष के अलावा दो वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 11 महासचिव, 07 सचिव एवं 10 जिलाध्यक्ष का नाम शामिल था. तब नई प्रदेश महिला कांग्रेस कार्यकारिणी गठन के बाद अपने संदेश में अलका लांबा ने कहा है कि इससे संगठन और अधिक सुदृढ़ एवं सक्रिय होगा.

अब नयी महिला प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति महिला कांग्रेस की जगह AICC द्वारा किये जाने के बाद अलका लांबा द्वारा घोषित महिला कार्यकारिणी का क्या होगा, वह प्रभावी होगी या फिर ने नई कार्यकारिणी भी गठित होगी.

इसे भी पढ़ें- झारखंड महिला कांग्रेस की कमान फिर से गुंजन सिंह के हाथों में, अलका लांबा ने नई प्रदेश कार्यकारिणी और 10 नए जिलाध्यक्षों के नाम किये जारी

इसे भी पढे़ं- झारखंड में महिला कांग्रेस की कार्यकारिणी में कहा फंसा है पेंच? जानिए क्या है पूरा मामला

इसे भी पढे़ं- झारखंड महिला आयोग वर्ष 2020 से अध्यक्ष विहीन, महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण तो भाजपा नेत्री ने कह दी ये बात

TAGGED:

RAMA KHALKHO AS NEW PRESIDENT
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे
RANCHI
JHARKHAND PRADESH MAHILA CONGRESS
RAMA KHALKHO

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

झारखंड के 25 साल: शिक्षा व्यवस्था में क्या हुआ बदलाव, आगे कैसे होगा सुधार?

झारखंड के 25 साल: धोनी से सलीमा तक, कितनी बदली खेल की तस्वीर

झारखंड में 'लाल' अध्याय के 25 साल, अब हटने को है आतंक का काला साया!

झारखंड के 25 साल: कृषि, डेयरी और फिशरीज के क्षेत्र में राज्य ने की खूब तरक्की, पर बेहतर सिंचाई व्यवस्था की जरूरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.