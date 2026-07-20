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AIBOC साइबर अपराध के प्रति जागरुकता अभियान, महिला स्वसहायता समूह की महिलाओं को SSP ने दिए टिप्स

छत्तीसगढ़ में साइबर अपराध के खिलाफ जागरुकता अभियान चलाया गया.दुर्ग एसएसपी ने महिला स्वसहायता समूह से जुड़ी 400 महिलाओं को साइबर से जुड़ी जानकारी दी.

Women associated with women self-help groups became aware
AIBOC साइबर अपराध के प्रति जागरुकता अभियान (ETV BHARAT CHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 20, 2026 at 12:04 PM IST

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Updated : July 20, 2026 at 12:23 PM IST

4 Min Read
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दुर्ग: 58वें बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस के अवसर पर ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन यानी AIBOC छत्तीसगढ़ राज्य इकाई ने सामाजिक सरोकार की मिसाल पेश की. दुर्ग जिले के ग्राम मुरमुंदा में साइबर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में 400 से अधिक स्व-सहायता समूह (SHG) की महिलाओं ने हिस्सा लिया. इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को साइबर अपराधों से बचाव और सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग के प्रति जागरूक करना था.

इस कार्यक्रम में AIBOC छत्तीसगढ़ के राज्य सचिव वाई. गोपालकृष्ण ने कहा कि संगठन केवल बैंक अधिकारियों के हितों तक सीमित नहीं है, बल्कि वृक्षारोपण, कोविड काल में फ्रंटलाइन वर्कर्स की सहायता, चिकित्सकों एवं शिक्षकों के सम्मान और वित्तीय साक्षरता जैसे सामाजिक कार्यों के माध्यम से लगातार समाज की सेवा कर रहा है.

AIBOC Cybercrime awareness
SSP ने दिए टिप्स (ETV BHARAT CHATTISGARH)
AIBOC साइबर अपराध के प्रति जागरुकता अभियान (ETV BHARAT CHATTISGARH)

1969 में हुए बैंक राष्ट्रीयकरण के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाकर कृषि, एमएसएमई, शिक्षा और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को मजबूती दी है. वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 283 लाख करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार संचालित कर देश की अर्थव्यवस्था और वित्तीय समावेशन को नई दिशा दे रहे हैं- वाई गोपालकृष्ण, राज्य सचिव, AIBOC

SSP shares tips
SSP ने दिए टिप्स (ETV BHARAT CHATTISGARH)

बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े कई चीजों की मिली जानकारी
वाई. गोपालकृष्ण ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को और मजबूत बनाने के लिए ग्रामीण एवं अर्धशहरी क्षेत्रों में नई शाखाएं खोलने, जमा पर बेहतर ब्याज दर देने, महिलाओं, किसानों, एमएसएमई और शिक्षा क्षेत्र के लिए आसान ऋण उपलब्ध कराने तथा युवाओं की बड़े पैमाने पर भर्ती की आवश्यकता पर भी जोर दिया. इस कार्यक्रम में दुर्ग एसएसपी विजय अग्रवाल और पुलिस विभाग के साइबर विशेषज्ञों ने महिलाओं को ऑनलाइन ठगी के नए तरीकों, डिजिटल बैंकिंग के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों और साइबर अपराध से बचाव के उपायों की विस्तृत जानकारी दी.

AIBOC Cybercrime awareness
AIBOC साइबर अपराध के प्रति जागरुकता अभियान (ETV BHARAT CHATTISGARH)
Women associated with women self-help groups became aware
महिला स्वसहायता समूह से जुड़ी महिलाएं हुई जागरुक (ETV BHARAT CHATTISGARH)


साइबर अपराध के प्रति जागरुकता
महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण के प्रतीक के रूप में कार्यक्रम में शामिल प्रत्येक महिला को विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए स्मृति बैग में साड़ी भेंट की गई.इस पहल की सराहना करते हुए एसएसपी विजय अग्रवाल सहित पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीण महिलाओं के लिए इस तरह के जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने पर AIBOC छत्तीसगढ़ की प्रशंसा की.

SSP explained how to avoid cybercrimes
एसएसपी ने बताया साइबर अपराधों से कैसे बचें (ETV BHARAT CHATTISGARH)

आजकल मेरे पास रोजाना 8 से 10 शिकायतें आ रही है कि मेरे अकाउंट से पैसा कट गया है. किसी ने ओटीपी बताया तो किसी ने मैसेज खोला तो किसी ने मोबाइल पर अपने आधार की जानकारी दी.ऐसे कई तरीके हैं जिनसे अपराधी आपकी मेहनत का पैसा ले लेते हैं.आज इस कार्यक्रम के जरिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें अपनी निजी और बैकिंग संबंधी जानकारी किसी से भी साझा नहीं करनी है. ना तो किसी को मैसेज के बारे में जानकारी देनी है और ना ही ओटीपी बतानी है. शेयर मार्केट और पैसा डबल करने वाले झांसों में भी नहीं आना है.इसी के साथ मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करें - विजय अग्रवाल,एसएसपी

कई पदाधिकारी कार्यक्रम में रहे मौजूद
कार्यक्रम में मिलिंद माटे, प्रवीण वर्मा, अमित कुमार, निलेश कुमार मंडावी, जय शर्मा, टी.आर. साहू, प्रियंका बर्धन, अतुल केसरवानी, राजीव सिंह, प्रकाश कुमार, अक्षय निगम, एलिन लकड़ा, आशीष साईं, राजेश मेहर, सुमित स्वर्णकार, अनिल जैसवाल, अभिषेक सोनी, मोहनीश ठाकुर सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे.

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Last Updated : July 20, 2026 at 12:23 PM IST

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