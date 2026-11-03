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अब AI खोजेगा सदियों पुराने भारतीय ग्रंथों में छिपा ज्ञान, IIT जोधपुर ने विकसित की नई तकनीक

शोधकर्ता डॉ दिनेश मोहन जोशी ( Source - IIT Jodhpur )

जोधपुर : भारत के प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों में गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, दर्शन, साहित्य और वास्तुकला से जुड़ा हजारों साल पुराना ज्ञान छिपा है. लेकिन इनमें से बड़ी संख्या में ग्रंथ ऐसे हैं, जिन्हें आज पढ़ना भी आसान नहीं है. कहीं स्याही मिट चुकी है, कहीं पन्ने फट गए हैं, तो कहीं अक्षर इतने पुराने और जटिल हैं कि विशेषज्ञों को भी उन्हें समझने में काफी समय लगता है. अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) इस चुनौती को आसान बनाने में मदद कर सकती है. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) जोधपुर के शोधकर्ता एक ऐसा एडाप्टिव AI आधारित प्लेटफॉर्म विकसित कर रहे हैं, जो सदियों पुरानी भारतीय पांडुलिपियों को न केवल पढ़ सकेगा, बल्कि खराब हो चुके अक्षरों को पहचानने, लिखावट को समझने और पुराने पाठ का आधुनिक भाषाओं में अर्थ उपलब्ध कराने में भी मदद करेगा.