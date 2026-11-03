अब AI खोजेगा सदियों पुराने भारतीय ग्रंथों में छिपा ज्ञान, IIT जोधपुर ने विकसित की नई तकनीक
एडाप्टिव AI आधारित प्लेटफॉर्म हर पांडुलिपि की स्थिति को पहले समझेगा और फिर उसके अनुसार उसे पढ़ने की प्रक्रिया अपनाएगा.
Published : November 3, 2026 at 11:11 PM IST
जोधपुर : भारत के प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों में गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, दर्शन, साहित्य और वास्तुकला से जुड़ा हजारों साल पुराना ज्ञान छिपा है. लेकिन इनमें से बड़ी संख्या में ग्रंथ ऐसे हैं, जिन्हें आज पढ़ना भी आसान नहीं है. कहीं स्याही मिट चुकी है, कहीं पन्ने फट गए हैं, तो कहीं अक्षर इतने पुराने और जटिल हैं कि विशेषज्ञों को भी उन्हें समझने में काफी समय लगता है. अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) इस चुनौती को आसान बनाने में मदद कर सकती है. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) जोधपुर के शोधकर्ता एक ऐसा एडाप्टिव AI आधारित प्लेटफॉर्म विकसित कर रहे हैं, जो सदियों पुरानी भारतीय पांडुलिपियों को न केवल पढ़ सकेगा, बल्कि खराब हो चुके अक्षरों को पहचानने, लिखावट को समझने और पुराने पाठ का आधुनिक भाषाओं में अर्थ उपलब्ध कराने में भी मदद करेगा.
इस शोध का नेतृत्व IIT जोधपुर के स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ दिनेश मोहन जोशी कर रहे हैं. इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स (कंप्यूटर की मदद से भाषा का विश्लेषण) और भारतीय ज्ञान परंपरा को एक साथ जोड़ा जा रहा है. इसका उद्देश्य केवल पुराने दस्तावेजों को डिजिटल रूप में सुरक्षित करना नहीं, बल्कि उनमें दर्ज ज्ञान को शोधकर्ताओं और आम लोगों के लिए समझने योग्य बनाना है.
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सामान्य OCR तकनीक से क्यों अलग है यह शोध? : आज किसी छपी हुई किताब या दस्तावेज को स्कैन करके उसका टेक्स्ट निकालने के लिए OCR यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन तकनीक इस्तेमाल होती है. लेकिन यह तकनीक मुख्य रूप से साफ-सुथरे और छपे हुए अक्षरों को पहचानने के लिए बनाई गई है. प्राचीन पांडुलिपियों में हाथ से लिखे अक्षर, धुंधली स्याही, कटे हुए शब्द, धब्बे और अलग-अलग शैली की लिखावट होती है. ऐसे में सामान्य OCR अक्सर अक्षरों को सही नहीं पहचान पाता.
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IIT जोधपुर का नया प्लेटफॉर्म इसी समस्या का समाधान खोज रहा है. इसकी खासियत यह है कि यह हर पांडुलिपि की स्थिति को पहले समझेगा और फिर उसके अनुसार उसे पढ़ने की प्रक्रिया अपनाएगा. उदाहरण के तौर पर, यदि किसी पांडुलिपि की स्याही धुंधली है, तो सिस्टम पहले उसकी तस्वीर को बेहतर बनाएगा. यदि अक्षर टूटे हुए हैं, तो उन्हें पहचानने की विशेष प्रक्रिया अपनाएगा. इसके बाद लिखावट को पढ़कर उसे डिजिटल टेक्स्ट में बदलेगा.
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छह प्राचीन लिपियों को समझने की तैयारी : इस शोध में छह भारतीय लिपियों को समझने की क्षमता विकसित की जा रही है. इनमें देवनागरी, शारदा, ग्रंथ, नंदिनागरी, मोदी और तुलु-तिगलारी शामिल हैं. इन सभी लिपियों की अपनी अलग विशेषताएं और चुनौतियां हैं. उदाहरण के लिए, मोदी लिपि में अक्षर अक्सर घुमावदार और तेजी से लिखे हुए मिलते हैं. वहीं शारदा, ग्रंथ और नंदिनागरी में ऐसे पुराने अक्षर और संयुक्ताक्षर हैं, जिन्हें पहचानना कंप्यूटर के लिए चुनौतीपूर्ण है. इसके लिए प्रत्येक लिपि के अनुरूप अलग तकनीकी मॉडल तैयार करने की योजना है. साथ ही विभिन्न शास्त्रीय और क्षेत्रीय भारतीय भाषाओं के लिए भाषा आधारित मॉड्यूल भी विकसित किए जा रहे हैं.
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सिर्फ अक्षर नहीं, उनका अर्थ भी समझने की कोशिश : इस शोध का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि AI केवल अक्षरों को पहचानकर टेक्स्ट तैयार नहीं करेगी, बल्कि भाषा और संदर्भ को समझने में भी मदद करेगी. प्राचीन ग्रंथों में कई ऐसे शब्द मिलते हैं, जिनका इस्तेमाल आज नहीं होता. व्याकरण, शब्दों की बनावट और वर्तनी भी वर्तमान भाषा से अलग हो सकती है. ऐसे में यह प्लेटफॉर्म शब्दों को अलग करने, भाषा को सामान्य रूप में प्रस्तुत करने, लिप्यंतरण और अनुवाद में सहायता करेगा.
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ब्रह्मगुप्त के गणित और खगोल विज्ञान के ग्रंथों पर भी अध्ययन : इस तकनीकी शोध के साथ डॉ जोशी भारतीय गणित और खगोल विज्ञान से संबंधित कुछ अप्रकाशित प्राचीन पांडुलिपियों के अध्ययन और संपादन पर भी काम कर रहे हैं. इनमें सातवीं शताब्दी के गणितज्ञ और खगोलशास्त्री ब्रह्मगुप्त के ग्रंथ 'ब्रह्मस्फुटसिद्धांत' पर दसवीं शताब्दी के विद्वान पृथूदकस्वामी की टीका शामिल है. इसके अलावा 'सूर्यसिद्धांत' और सोलहवीं शताब्दी के गणितज्ञ एवं खगोलशास्त्री विश्वनाथ की टीका का अध्ययन भी किया जा रहा है.
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डॉ जोशी के अनुसार, भारतीय पांडुलिपियों में हमारी बौद्धिक विरासत का असाधारण खजाना मौजूद है. AI और पारंपरिक पांडुलिपि अध्ययन को साथ लाकर इस ज्ञान को संरक्षित करने और समझने योग्य बनाने का प्रयास किया जा रहा है. यह पहल केंद्र सरकार के 'ज्ञान भारतम मिशन' के उद्देश्यों के अनुरूप है. प्लेटफॉर्म तैयार होने के बाद इतिहासकारों, शोधकर्ताओं, भाषा विशेषज्ञों और विद्यार्थियों को प्राचीन भारतीय ज्ञान तक पहुंचने में मदद मिल सकेगी.