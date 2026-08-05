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अब AI बताएगा मौसम का मिजाज, पंजाब-हरियाणा-हिमाचल के लिए तैयार हो रहा नया पूर्वानुमान मॉडल

अधिक भरोसेमंद और सटीक जानकारी की उम्मीदः मौसम विभाग के अधिकारि के अनुसार, एआई मॉडल पुराने मौसम रिकॉर्ड, रियल टाइम डेटा और कई अन्य वैज्ञानिक जानकारियों का विश्लेषण कर पूर्वानुमान को बेहतर बनाने में मदद करेगा. इसका उद्देश्य मौसम की जानकारी को अधिक भरोसेमंद और स्थानीय स्तर तक सटीक बनाना है.

चंडीगढ़ः आने वाले समय में मौसम का पूर्वानुमान पहले से कहीं अधिक सटीक हो सकता है. इसके लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग का चंडीगढ़ केंद्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित मॉडल पर काम कर रहा है. यह मॉडल फिलहाल शुरुआती चरण में है और इसकी टेस्टिंग हो रही है. इसके सफल होने के बाद पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ के लोगों को बारिश, तापमान, लू, आंधी और अन्य मौसम संबंधी बदलावों की अधिक सटीक जानकारी समय रहते मिल सकेगी.

क्या बोले निदेशकः मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया कि "चंडीगढ़ मौसम केंद्र में इस परियोजना पर काम चल रहा है. मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पाल बताया कि मौसम का सटीक पूर्वानुमान सिर्फ बारिश तक सीमित नहीं होगा. तापमान में बदलाव, गर्म हवाएं, तेज आंधी, गरज-चमक और अन्य मौसमी घटनाओं का अनुमान लगाने में भी एआई की मदद ली जाएगी. इससे मौसम विभाग को बदलते मौसम के पैटर्न का तेजी से विश्लेषण करने में सहायता मिलेगी. फिलहाल यह परियोजना परीक्षण के चरण में है, लेकिन यदि इसके परिणाम उम्मीद के मुताबिक रहे तो आने वाले समय में उत्तर भारत के मौसम पूर्वानुमान में एआई अहम भूमिका निभा सकता है. इससे लोगों को पहले के मुकाबले अधिक सटीक और समय पर मौसम संबंधी जानकारी मिलने की उम्मीद है. सम परिस्थितियों में इसकी सटीकता को परखा जा रहा है. परीक्षण सफल रहने पर भविष्य में इसे नियमित मौसम पूर्वानुमान प्रणाली का हिस्सा बनाया जा सकता है."

किसानों को भी मिलेगा फायदाः इस तकनीक का सबसे बड़ा फायदा किसानों को मिलने की उम्मीद है. यदि बारिश, गर्मी या मौसम में अचानक बदलाव की पहले से सही जानकारी मिलती है तो किसान बुवाई, सिंचाई, फसल कटाई और अन्य कृषि कार्यों की बेहतर योजना बना सकेंगे. इसके अलावा आम लोगों, यात्रियों, निर्माण कार्यों और आपदा प्रबंधन से जुड़े विभागों को भी समय रहते जरूरी जानकारी मिल सकेगी.

बारिश तक सीमित नहीं है मौसम पूर्वानुमानः निदेशक ने आगे कहा "मौसम का सटीक पूर्वानुमान सिर्फ बारिश तक सीमित नहीं होगा. तापमान में बदलाव, गर्म हवाएं, तेज आंधी, गरज-चमक और अन्य मौसमी घटनाओं का अनुमान लगाने में भी एआई की मदद ली जाएगी. इससे मौसम विभाग को बदलते मौसम के पैटर्न का तेजी से विश्लेषण करने में सहायता मिलेगी. फिलहाल यह परियोजना परीक्षण के चरण में है, लेकिन यदि इसके परिणाम उम्मीद के मुताबिक रहे तो आने वाले समय में उत्तर भारत के मौसम पूर्वानुमान में एआई अहम भूमिका निभा सकता है. इससे लोगों को पहले के मुकाबले अधिक सटीक और समय पर मौसम संबंधी जानकारी मिलने की उम्मीद है."