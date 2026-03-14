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झारखंड सरकार का ग्रामीण विकास विभाग होगा एआई इस्तेमाल करनेवाला पहला विभाग! जानिए क्या है तैयारी

झारखंड सरकार का ग्रामीण विकास विभाग एआई का इस्तेमाल करने वाला है.

Jharkhand government Rural Development Department will be first department to use AI
ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 14, 2026 at 8:14 PM IST

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रिपोर्ट- भुवन किशोर झा.

रांचीः बदलते समय के साथ सरकारी कामकाज के तौर तरीके में भी बदलाव होने की संभावना है. झारखंड सरकार भी टेक्नोलॉजी के इस युग में अपने कामकाज में व्यापक रुप से परिवर्तन करने की तैयारी कर रही है. इसके तहत ग्रामीण विकास विभाग राज्य सरकार का पहला विभाग होगा जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल होगा.

ग्रामीण विकास विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है जिसके तहत मनरेगा से लेकर आवास तक हर काम की डिजिटल निगरानी हो सकेगी और गड़बड़ियों पर रोक लगेगी. विभागीय मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने इस प्रस्ताव की मंजूरी देते हुए कहा कि समय के अनुरूप बदलाव आवश्यक है.

जानकारी देतीं मंत्री दीपिका पांडे सिंह (ETV Bharat)

मंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे वर्ल्ड क्लास सुविधा हो और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो. जिससे पंचायतों में रहने वाले लोगों को प्रखंड और जिला में नहीं दौड़ना पड़े इससे समय का बचत होगी और लोगों की परेशानी कम होगी. इसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया है आने वाले समय के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा लेकर हम लोग चल रहे हैं. हम उम्मीद करते हैं कि अगले वित्तीय वर्ष से इसकी शुरुआत हो सकेगी.

एआई बताएगा कहां चाहिए सड़क-पानी-आवास!

इस योजना के तहत हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्थापित करेगा. इसके संचालन पर झारखंड सरकार 5 करोड़ रुपए का अनुदान देगी. इसके माध्यम से राज्य को ग्रामीण विकास एवं कृषि के क्षेत्र में विकास से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए एआई आधारित तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा. एआई की मदद से ग्रामीण विकास कि मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास और अन्य योजनाओं की निगरानी एवं रियल टाइमिंग मॉनिटरिंग की जा सकेगी.

इसके अलावा काम की प्रगति की जानकारी के साथ-साथ एआई डाटा एनालिसिस कर यह पता लगाएगा की कहीं फर्जी जॉब कार्ड तो नहीं बन रहे हैं. राज्य के किस क्षेत्र में सड़क, आवास, रोजगार और पानी की ज्यादा जरूरत है. इसके माध्यम से जियो टैगिंग, फोटो वेरीफिकेशन, काम-काज की फोटो और लोकेशन का पता सचिवालय में स्थित ग्रामीण विकास विभाग तक पहुंच जाएगा.

जानकारी के मुताबिक रांची में एआई प्रशिक्षण केंद्र खोलने पर सहमति बन गई है. यह पूर्वी भारत का पहला एआई प्रशिक्षण केंद्र होगा इसमें सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा. ग्रामीण विकास विभाग के बाद दूसरे विभागों में भी इसके लिए प्रशिक्षण दी जाएगी.

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