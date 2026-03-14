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झारखंड सरकार का ग्रामीण विकास विभाग होगा एआई इस्तेमाल करनेवाला पहला विभाग! जानिए क्या है तैयारी

ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ( Etv Bharat )