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गाजियाबाग में शुरू हुआ AI अल्ट्रासाउंड जांच !, नई तकनीक से मिलेगी सटीक जानकारी

ऑटोमेटेड इंटरप्रिटेशन अल्ट्रासाउंड मशीन चार प्रमुख पैरामीटर के आधार पर जांच करती है.

गाजियाबाग में शुरू हुआ AI अल्ट्रासाउंड जांच
गाजियाबाग में शुरू हुआ AI अल्ट्रासाउंड जांच (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 8, 2026 at 10:43 PM IST

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नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है. जिला महिला अस्पताल में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ऑटोमेटेड इंटरप्रिटेशन अल्ट्रासाउंड तकनीकी शुरुआत की गई है. इस नई पहल को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत लागू किया गया है. इस नई तकनीक के माध्यम से लेबर रूम में ही डॉक्टर गर्भवती महिला और गर्भ में पल रहे शिशु की स्थिति का तुरंत आकलन कर सकते हैं.

ऑटोमेटेड इंटरप्रिटेशन अल्ट्रासाउंड मशीन चार प्रमुख पैरामीटर के आधार पर जांच करती है. शिशु का हार्ट रेट, गर्भ में पल रहे बच्चे की पोजीशन, प्लेसेंटा की स्थिति और गर्भाशय में मौजूद फ्ल्यूड की मात्रा. इन चारों पैरामीटर का विश्लेषण कर मशीन रिपोर्ट तैयार करती है. इसके आधार पर डॉक्टर यह तय कर पाते हैं कि सामान्य प्रसव संभव है या फिर ऑपरेशन की आवश्यकता है. ऑटोमेटेड इंटरप्रिटेशन अल्ट्रासाउंड मशीन का प्रयोग करने के लिए चिकित्सकों को "थ्री स्वाइप" तकनीक की ट्रेनिंग दी जा रही है.

गाजियाबाग में शुरू हुआ AI अल्ट्रासाउंड जांच (ETV Bharat)

ऑटोमेटेड इंटरप्रिटेशन अल्ट्रासाउंड मशीन द्वारा तीन अलग-अलग इमेज ली जाती हैं, जिन्हें सिस्टम ऑटोमेटेड तरीके से इंटीग्रेट कर एक अंतिम इमेज तैयार करता है. इस फाइनल इमेज से सभी जरूरी जानकारी एक साथ उपलब्ध हो जाती है, जिससे निर्णय लेने में समय की बचत होती है. साथ ही त्रुटि की संभावना भी कम हो जाती है. अब तक पारंपरिक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के आधार पर ही डॉक्टर निर्णय लेते थे. ऐसे में शिशु की वास्तविक स्थिति में आए बदलावों का सही समय पर पता नहीं चल पाता था.

यह तकनीक खासकर उन मामलों में बेहद उपयोगी साबित होगी. जहां समय पर सही निर्णय लेना मां और शिशु दोनों की सुरक्षा के लिए जरूरी होता है. फिलहाल यह परियोजना शुरुआती चरण में है और पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू की गई है. यदि प्रयोग सफल रहता है तो इसे पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में विस्तार देने की योजना है. जिला महिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक अभिषेक त्रिपाठी के मुताबिक, फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरुआत की गई है. सभी पहलुओं को बारीकी से देखा जा रहा है. अभी बहुत ही प्रारंभिक दौर है. आने वाले कुछ हफ्तों में स्थिति और ज्यादा स्पष्ट होगी.

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