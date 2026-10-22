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5 साल में 5 लाख युवाओं को प्रशिक्षण, बिहार में AI क्रांति लाने के मूड में सम्राट सरकार!

बैठक में सीएम सम्राट चौधरी ( ETV Bharat )

पटना : बिहार सबसे अधिक युवा आबादी वाला राज्य है, विडंबना इस बात की है कि बेरोजगारी के मामले में भी बिहार अव्वल है. ऐसे में युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए बिहार सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हथियार बनाने का फैसला लिया है. आने वाले 5 सालों में युवाओं को एआई तकनीक से लैस करने की योजना बनाई जा रही है.

हर साल 1 लाख युवाओं को AI का प्रशिक्षण

राज्य में एआई कंपनियों, स्टार्टअप्स और डिजिटल उद्यमों को प्रोत्साहित कर निवेश एवं रोजगार के नए अवसर विकसित करने के लिए सरकार योजना बना रही है. बड़े एआई मॉडल सहित आधुनिक एआई तकनीकों के विकास और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन देने को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उच्च स्तरीय बैठक की है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के गुर सीखेंगे युवा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अगले पांच वर्षों में पांच लाख विद्यार्थियों को एआई का प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे युवाओं को भविष्य की तकनीकी जरूरतों के अनुरूप तैयार किया जा सके. एआई के विकास के लिए जरूरी तकनीकी सुविधाओं और राज्य सरकार के नेतृत्व में संचालित होने वाले कार्यक्रमों को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया. बिहार एआई नीति को लेकर समीक्षा बैठक