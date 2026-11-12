AI टूल प्राइवेट नौकरियों में सिलेक्शन प्रोसेस में बढ़ा रहा भेदभाव, BHU-MGKVP के जॉइंट रिसर्च में सामने आया सच

AI टूल प्राइवेट नौकरियों में सिलेक्शन प्रोसेस में बढ़ा रहा भेदभाव, BHU-MGKVP के जॉइंट रिसर्च में सामने आया सच
आंकड़ों के मुताबिक, 73% बड़ी और 56% मझोली कंपनियां अब कई पदों के लिए बायोडेटा की छंटनी AI से ही कर रही हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 4:06 PM IST
वाराणसी : प्राइवेट नौकरियों की भर्ती में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का बढ़ता इस्तेमाल अनजाने में ही भेदभाव को बढ़ा रहा है. इसका सीधा असर भारत में रोजगार के समान अवसरों पर पड़ सकता है. बीएचयू और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ (MGKVP) के संयुक्त अध्ययन में यह चिंताजनक खुलासा हुआ है. अध्ययन के अनुसार, देश की बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों में AI आधारित एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम और ऑटोमैटिक बायोडेटा स्क्रीनिंग टूल का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है, जो इस खतरे को बढ़ा रहा है.
आंकड़ों के मुताबिक, 73% बड़ी और 56% मझोली कंपनियां अब कई पदों के लिए बायोडेटा की छंटनी AI से ही कर रही हैं. इससे बायस होने का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि ये सिस्टम पुराने भर्ती आंकड़ों पर प्रशिक्षित होते हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि पुराने आंकड़ों में पहले से मौजूद सामाजिक और संस्थागत भेदभाव भी AI सिस्टम में शामिल हो सकते हैं. इससे खासतौर पर जाति, लिंग और शैक्षणिक संस्थानों की प्रतिष्ठा के आधार पर उम्मीदवारों के साथ भेदभाव हो सकता है.
भेदभाव को परखने के लिए शोधकर्ताओं ने दो चरणों में 2400 बायोडेटा का अध्ययन किया है. यह अध्ययन इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉडर्न इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में प्रकाशित हुआ है. इसे शोधकर्ता नम्रता सिंह और राजीव कृष्णास्वामी ने कंपनियों के साथ मिलकर पूरा किया है.
नम्रता का कहना है कि यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के बदल रहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के समय में लोगों की जॉब को लेकर हमेशा से ही संकट की बात कही जाती रही है और अब कंपनियां इसका सहारा लेकर लोगों के रिव्यू भी कर रही हैं, जो कई बार गलत भी साबित होता है, ऐसे में इस तरह के रिसर्च से बायस होने का खतरा कम होगा.
कंपनियां AI स्क्रीनिंग इसलिए अपना रही हैं, क्योंकि इससे बड़ी संख्या में आवेदनों की छंटनी तेज और कारगर हो जाती है. शोध में माना गया है कि मानवीय चयन प्रक्रिया में अक्सर एक विशेषता से प्रभावित होकर निर्णय लिया जाता है. कई बार व्यक्तिगत पहचान, अपने जैसे लोगों को चुनने की प्रवृत्ति या पूर्वाग्रह हावी हो जाते हैं, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि AI भी पूरी तरह निष्पक्ष नहीं है. अगर उसे सिखाने वाला डेटा ही पक्षपाती है, तो उसका फैसला भी पक्षपाती ही होगा.
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