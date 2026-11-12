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AI टूल प्राइवेट नौकरियों में सिलेक्शन प्रोसेस में बढ़ा रहा भेदभाव, BHU-MGKVP के जॉइंट रिसर्च में सामने आया सच

BHU-MGKVP के जॉइंट रिसर्च में सामने आया सच. ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी : प्राइवेट नौकरियों की भर्ती में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का बढ़ता इस्तेमाल अनजाने में ही भेदभाव को बढ़ा रहा है. इसका सीधा असर भारत में रोजगार के समान अवसरों पर पड़ सकता है. बीएचयू और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ (MGKVP) के संयुक्त अध्ययन में यह चिंताजनक खुलासा हुआ है. अध्ययन के अनुसार, देश की बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों में AI आधारित एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम और ऑटोमैटिक बायोडेटा स्क्रीनिंग टूल का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है, जो इस खतरे को बढ़ा रहा है.

आंकड़ों के मुताबिक, 73% बड़ी और 56% मझोली कंपनियां अब कई पदों के लिए बायोडेटा की छंटनी AI से ही कर रही हैं. इससे बायस होने का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि ये सिस्टम पुराने भर्ती आंकड़ों पर प्रशिक्षित होते हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि पुराने आंकड़ों में पहले से मौजूद सामाजिक और संस्थागत भेदभाव भी AI सिस्टम में शामिल हो सकते हैं. इससे खासतौर पर जाति, लिंग और शैक्षणिक संस्थानों की प्रतिष्ठा के आधार पर उम्मीदवारों के साथ भेदभाव हो सकता है.

भेदभाव को परखने के लिए शोधकर्ताओं ने दो चरणों में 2400 बायोडेटा का अध्ययन किया है. यह अध्ययन इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉडर्न इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में प्रकाशित हुआ है. इसे शोधकर्ता नम्रता सिंह और राजीव कृष्णास्वामी ने कंपनियों के साथ मिलकर पूरा किया है.