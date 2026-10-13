जयपुर में एआई संभालेगा यातायात, इन 331 चौराहों पर दिन हो या रात, गलती पर ऑटोमैटिक कटेगा ई-चालान
अब ट्रैफिक पुलिस ने पूरे जयपुर में ऐसे 331 स्पॉट चिह्नित किए हैं, जहां आईटीएमएस कैमरे लगाए जाएंगे.
Published : October 13, 2026 at 1:58 PM IST
जयपुर: राजधानी जयपुर की सड़कों पर यातायात की निगेहबानी अब पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के जरिए करने की तैयारी है. जयपुर ट्रैफिक पुलिस ने शहर के 331 चौराहों को इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) से जुड़े एआई कैमरे लगवाने के लिए चिह्नित किया है. अभी केवल टोंक रोड और जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर ही आईटीएमएस कैमरे लगे हैं. जिनके जरिए सड़क पर चलने वाले वाहनों पर नजर रखी जा रही है और यातायात नियम तोड़ने वाले चालकों के ई-चालान किए जा रहे हैं. लेकिन अब ट्रैफिक पुलिस ने पूरे जयपुर में ऐसे 331 स्पॉट चिह्नित किए हैं. जहां यातायात नियम तोड़ने वालों पर एआई तकनीक से लैस आईटीएमएस कैमरों के जरिए 24 घंटे नजर रखी जाएगी. इससे दिन हो या रात बिना मानवीय दखल के यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित हो सकेगी और नियमों की अनदेखी कर वाहन चलाने वालों के चालान किए जाएंगे.
अधिकतर चौराहों पर लगेंगे कैमरे : डीसीपी (ट्रैफिक) प्रवीण नायक नूनावत ने बताया कि अभी जयपुर में कुछ जगह आईटीएमएस कैमरे लगे हुए हैं. अब ट्रैफिक पुलिस ने स्टडी कर पूरे शहर में 331 लोकेशन को चिह्नित किया गया है. किस जगह पर किस तरह से यातायात नियमों के उल्लंघन के मामले ज्यादा आ रहे हैं. इनका भी विश्लेषण किया गया है. इसके मुताबिक ही स्पेसिफिक क्वालिटी के कैमरे लगाए जाएंगे. इसका मसौदा तैयार कर सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DoIT) को भिजवाया गया है. ताकि शहर के अधिकतर चौराहों पर आईटीएमएस कैमरों के जरिए यातायात पर नजर रखी जा सके.
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मानवीय दखल खत्म होने से पारदर्शिता आएगी : उनका कहना है कि आईटीएमएस कैमरे ऑटोमैटिक मोड पर काम करते हैं. यह अपने आप देखता है कि कौनसा वाहन लाल बत्ती तोड़कर निकला है. कौनसा वाहन निर्धारित गति से तेज चल रहा है. स्टॉप लाइन के उल्लंघन और सीट बेल्ट व हेलमेट से जुड़े यातायात नियम तोड़ने वालों पर भी आईटीएमएस कैमरे नजर रखेंगे. नियमों का उल्लंघन करने वालों के ऑटोमैटिक चालान बनाए जाएंगे. जिससे चालान सिस्टम में मानवीय दखल कम होगा और जो लोग इस काम में लगे हैं. वो किसी दूसरे महत्वपूर्ण काम में लग पाएंगे. इससे चालान सिस्टम में पारदर्शिता भी आएगी.
मोबाइल पर मैसेज, फोटो-लोकेशन भी दिखेगी : उन्होंने बताया, आईटीएमएस कैमरे से चालान में संबंधित वाहन के मालिक के पास मोबाइल पर मैसेज जाता है. वह चालान देख सकता है. इसमें फोटो और लोकेशन के साथ यातायात के नियम तोड़ने की पूरी जानकारी दर्ज होती है. ताकि लोगों में भी यह मैसेज जाए कि उनका चालान निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हो रहा है. आईटीएमएस कैमरे लगने के बाद चालान में मानवीय दखल कम होने से ट्रैफिक पुलिसकर्मियों और वाहन चालकों के बीच कई बार होने वाले विवाद पर भी लगाम लगेगी.
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हर समय नियम पालन की सीख : उनका कहना है कि यातायात पर ऑटोमैटिक निगरानी का एक बड़ा फायदा यह होगा कि लोगों में हर समय अनुशासित तरीके से वाहन चलाने की आदत बन जाएगी. आमतौर पर देखा जाता है कि किसी चौराहे पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी खड़ा है तो वाहन चालक यातायात नियमों की पालना करते हैं. लेकिन अगर ट्रैफिक पुलिसकर्मी नहीं दिखाई दे तो वाहन चालक नियमों की अनदेखी करने से हिचकते नहीं है. ऑटोमैटिक तरीके से निगरानी का यह भी असर होगा कि लोग हर समय यातायात नियमों की पालना करेंगे. जिससे हादसों पर भी लगाम लगने की उम्मीद है. यातायात पर 24 घंटे नजर रहने से लोग दिन हो या रात, नियमों की पालना करेंगे.
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सीसीटीवी कैमरे और एआई तकनीक का उपयोग :
- इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) सीसीटीवी कैमरों के साथ एआई और सेंसर तकनीक का इस्तेमाल होता है.
- इससे यातायात की निगरानी के साथ नियम तोड़ने वालों पर नजर रखी जाती है. जिससे हादसों पर भी लगाम लगती है.
- इससे ट्रैफिक की रियल टाइम मॉनिटरिंग संभव है. कैमरे और सेंसर बताते हैं कि कहां जाम लगा है.
- ट्रैफिक सिग्नल का टाइम फिक्स करने के बजाए रियल टाइम मॉनिटरिंग के अनुसार बत्ती लाल या हरी हो सकती है.
- यातायात नियमों के उल्लंघन को एआई कैमरे पकड़ते हैं. रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल पर चालान पहुंचता है.
- इस तकनीक से एम्बुलेंस या आपातकालीन वाहन के लिए रास्ता बनाने में भी सहूलियत रहती है.
जिनके चालान पेंडिंग, उन पर सख्ती की तैयारी :
- राजधानी में यातायात नियमों के उल्लंघन के आठ लाख से ज्यादा पेंडिंग हैं.
- कई वाहनों पर एक से ज्यादा चालान पेंडिंग हैं. कई वाहन ऐसे भी जिनके बड़ी संख्या में चालान पेंडिंग.
- ऐसे लोगों से अब ट्रैफिक पुलिस सख्ती से पेश आने की तैयारी में है.
- रामबाग चौराहे पर एआई कैमरों से नजर रखकर पेंडिंग चालान की जानकारी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है.
- पेंडिंग चालान के बारे में ट्रांसपोर्ट विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ले सकते हैं जानकारी.