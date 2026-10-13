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जयपुर में एआई संभालेगा यातायात, इन 331 चौराहों पर दिन हो या रात, गलती पर ऑटोमैटिक कटेगा ई-चालान

जयपुर में यातायात नियमों की पालना करवाता जवान ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजधानी जयपुर की सड़कों पर यातायात की निगेहबानी अब पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के जरिए करने की तैयारी है. जयपुर ट्रैफिक पुलिस ने शहर के 331 चौराहों को इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) से जुड़े एआई कैमरे लगवाने के लिए चिह्नित किया है. अभी केवल टोंक रोड और जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर ही आईटीएमएस कैमरे लगे हैं. जिनके जरिए सड़क पर चलने वाले वाहनों पर नजर रखी जा रही है और यातायात नियम तोड़ने वाले चालकों के ई-चालान किए जा रहे हैं. लेकिन अब ट्रैफिक पुलिस ने पूरे जयपुर में ऐसे 331 स्पॉट चिह्नित किए हैं. जहां यातायात नियम तोड़ने वालों पर एआई तकनीक से लैस आईटीएमएस कैमरों के जरिए 24 घंटे नजर रखी जाएगी. इससे दिन हो या रात बिना मानवीय दखल के यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित हो सकेगी और नियमों की अनदेखी कर वाहन चलाने वालों के चालान किए जाएंगे.

अधिकतर चौराहों पर लगेंगे कैमरे : डीसीपी (ट्रैफिक) प्रवीण नायक नूनावत ने बताया कि अभी जयपुर में कुछ जगह आईटीएमएस कैमरे लगे हुए हैं. अब ट्रैफिक पुलिस ने स्टडी कर पूरे शहर में 331 लोकेशन को चिह्नित किया गया है. किस जगह पर किस तरह से यातायात नियमों के उल्लंघन के मामले ज्यादा आ रहे हैं. इनका भी विश्लेषण किया गया है. इसके मुताबिक ही स्पेसिफिक क्वालिटी के कैमरे लगाए जाएंगे. इसका मसौदा तैयार कर सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DoIT) को भिजवाया गया है. ताकि शहर के अधिकतर चौराहों पर आईटीएमएस कैमरों के जरिए यातायात पर नजर रखी जा सके.