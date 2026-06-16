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आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहायक है, मानव बुद्धि का विकल्प नहीं: राज्यपाल रमेन डेका

राज्यपाल रमेन डेका ने दो दिवसीय समर्थ भारत कॉन्क्लेव 2026 का उद्घाटन किया.

AI technology is helpful to us but not substitute
आधुनिक तकनीकों का व्यापक उपयोग समय की मांग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 16, 2026 at 6:28 PM IST

4 Min Read
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रायपुर: छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका ने डॉ सीवी रमन विश्वविद्यालय बिलासपुर और आईसेक्ट इंडिया ग्रुप के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित दो दिवसीय समर्थ भारत कॉन्क्लेव 2026 के उद्घाटन सत्र में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए. राज्यपाल ने कहा कि आज दुनिया तेजी से बदल रही है और इसके साथ तकनीक भी विकसित हो रही है. ऐसे समय में तकनीक का उपयोग मानव कल्याण, सामाजिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए होना चाहिए.

राज्यपाल ने कहा कि तकनीक को जीवन में सहायक के रूप में अपनाया जाना चाहिए न कि उसे किसी खतरे के रूप में स्थान दिया जाना चाहिए. उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे एआई और अन्य नई तकनीकों का उपयोग नवाचार और समाज हित के कार्यों में करें.

राज्यपाल ने इंटरनेट के बढ़ते उपयोग पर भी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि इसके सकारात्मक प्रभावों के साथ-साथ नकारात्मक पहलुओं पर भी ध्यान देना आवश्यक है. डिजिटल एडिक्शन न हो यह कोशिश करनी चाहिए.

आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल समय की डिमांड

राज्यपाल ने कहा कि मानव सभ्यता का विकास सदैव नवाचार और वैज्ञानिक खोजों के माध्यम से हुआ है. जिस प्रकार अग्नि की खोज ने मानव जीवन को नई दिशा दी, उसी प्रकार आधुनिक विज्ञान और तकनीक भविष्य के भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं.

राज्यपाल ने कहा कि कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में आधुनिक तकनीकों का व्यापक उपयोग समय की मांग है. स्टार्टअप और नवाचार केवल आर्थिक प्रगति के साधन नहीं, बल्कि समाज की समस्याओं के समाधान का प्रभावी माध्यम भी हैं.

नवाचार के जरिए दिव्यांगजनों के जीवन को सरल बनाया जा सकता है, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित किए जा सकते हैं तथा समाज को नई संभावनाओं से जोड़ा जा सकता है.

राज्यपाल ने पर्यावरण संरक्षण और इको-फ्रेंडली जीवनशैली को अपनाने पर जोर दिया. पर्यावरण संरक्षण पर विशेष बल देते हुए राज्यपाल ने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन तथा पर्यावरण-अनुकूल जीवनशैली को अपनाना आज की आवश्यकता है.

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आधुनिक तकनीकों का व्यापक उपयोग समय की मांग (ETV Bharat)

गांवों तक तकनीक और इनोवेशन पहुंचाना जरूरी

छत्तीसगढ़ की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि यह एक समृद्ध आदिवासी संस्कृति और अपार संभावनाओं वाला राज्य है. यहां के युवाओं में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है. आवश्यकता उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास और अवसरों से जोड़ने की है.

राज्यपाल ने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कृषि, वन उत्पाद, उद्योग और सेवा क्षेत्र सहित प्रत्येक क्षेत्र में वैल्यू एडिशन पर विशेष जोर देना होगा. भारत के गांवों तक तकनीक और नवाचार का लाभ पहुंचाना समय की आवश्यकता है.

युवाओं को सक्षम बनाने का प्रयास

कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, अनुसूचित जाति विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने कहा कि प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजों में एआई की पढ़ाई प्रारंभ की गई है. जिस तरह देश आगे बढ़ रहा है, उसी तरह तकनीकी क्षेत्र में भी राज्य को आगे बढ़ा रहे हैं. आज कंपनियों को जिस तरह के कोर्स की आवश्यकता है, उसी के अनुरूप तकनीकी संस्थानों में कोर्स संचालित करने के प्रयास हो रहे हैं. सरकार युवाओं को हर तरह से सक्षम बनाने का प्रयास कर रही है जिससे युवा जाब मांगने वाले नहीं बल्कि देने वाले बनें.

राज्यपाल ने AI कौशल रथ को दिखाई हरी झंडी

विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार घोष ने एआई के विभिन्न आयामों पर प्रकाश डाला. कॉन्क्लेव में पद्मश्री अजय मांडवी विशेष रूप से उपस्थित रहे. इस अवसर पर राज्यपाल ने एआई कौशल रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.

एआई कौशल रथ प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर विद्यार्थियों, शिक्षकों तथा आम नागरिकों को एआई की उपयोगिता, संभावनाओं और रोजगार के अवसरों की जानकारी देगा, विशेष कर ग्रामीण युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जेनरेटिव एआई की निशुल्क व्यवहारिक शिक्षा देने के लिए यह अत्याधुनिक मोबाइल लैब तैयार किया गया है.

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