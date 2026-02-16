ETV Bharat / state

नक्सलगढ़ में AI Technique, सुकमा के बच्चे बनेंगे टेक स्मार्ट

इस पहल को जमीन पर उतारने के लिए जिला प्रशासन ने लाइवलीहुड कॉलेज सुकमा में पोटाकेबिन स्कूलों के शिक्षकों के लिए विशेष कार्यशाला का आयोजन किया है. इस कार्यशाला में शिक्षकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मूल सिद्धांत, आधुनिक टूल्स, डिजिटल कंटेंट निर्माण और बच्चों के लिए सरल प्रोजेक्ट आधारित शिक्षण पद्धति से परिचित कराया जा रहा है.

ऐसे माहौल में पोटाकेबिन स्कूल बच्चों के लिए सुरक्षित आश्रय बने जहां वे पढ़ सकें, खेल सकें और सपने देख सकें. अब इन्हीं पोटाकेबिन में तकनीक का प्रवेश उस बदलाव की कहानी लिखने जा रहा है, जिसकी कल्पना कुछ वर्ष पहले तक असंभव लगती थी.

सुकमा का नाम आते ही बरसों तक दिमाग में बारूदी सुरंगें, मुठभेड़ और शहादत की खबरें तैर जाती थीं. गांवों के बच्चे स्कूल से ज्यादा डर की कहानियां सुनते बड़े हुए. कई इलाकों में स्कूल भवन क्षतिग्रस्त हुए, तो कहीं पढ़ाई सुरक्षा बलों की निगरानी में चलती रही.

सुकमा: बस्तर के जंगलों, ऊबड़ खाबड़ पगडंडियों और गोलियों की गूंज से थर्राते इलाकों में अब एक नई आवाज सुनाई देने वाली है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की. यह केवल तकनीक की दस्तक नहीं, बल्कि उम्मीद, बदलाव और नए सवेरे की आहट है.

यहां प्रशिक्षण पा रहे शिक्षक अब केवल पाठ्यपुस्तकों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि डिजिटल बोर्ड, स्मार्ट एप्लिकेशन और AI आधारित लर्निंग मॉडल के माध्यम से पढ़ाई को रोचक बनाएंगे.

शिक्षक बनेंगे बदलाव के सेतु

कार्यशाला का उद्देश्य स्पष्ट है पहले शिक्षक सशक्त, फिर छात्र समर्थ.प्रशिक्षण के बाद यही शिक्षक अपने अपने पोटाकेबिन स्कूलों में जाकर बच्चों को AI की बुनियादी समझ देंगे. बच्चों को सिखाया जाएगा कि AI क्या है, यह कैसे काम करता है, और रोजमर्रा की जिंदगी में इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है.जहां कभी बच्चे जंगल की पगडंडियों से गुजरते हुए स्कूल पहुंचते थे, वहीं अब वे डिजिटल दुनिया की पगडंडियों पर चलना सीखेंगे. यह बदलाव केवल शिक्षा का नहीं, बल्कि सोच का है.

नक्सल छाया से तकनीकी उजाले तक

सुकमा के कई गांव ऐसे रहे हैं जहां विकास की रफ्तार नक्सली गतिविधियों के कारण थमी रही. इंटरनेट और तकनीकी संसाधनों की कमी ने बच्चों को मुख्यधारा से दूर रखा. लेकिन अब जब पोटाकेबिनों में AI की पढ़ाई शुरू होगी, तो यह संदेश जाएगा कि शिक्षा सबसे बड़ी ताकत है. जहां कभी हथियारों की भाषा हावी थी, वहां अब कोडिंग और नवाचार की भाषा बोलेगी. नई पीढ़ी की यह पहल यह भी दर्शाती है कि विकास और शिक्षा ही किसी भी संघर्षग्रस्त क्षेत्र में स्थायी शांति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं.

शहरों से मुकाबला, अवसरों का विस्तार

इस पहल के कई सकारात्मक प्रभाव होंगे -

शहरी बराबरी: सुदूर वनांचल के बच्चे भी अब तकनीक के मामले में महानगरों के छात्रों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे. रोजगार की नई राहें: AI, डेटा एनालिटिक्स, रोबोटिक्स और डिजिटल कंटेंट निर्माण जैसे क्षेत्रों में भविष्य के अवसर खुलेंगे. तार्किक सोच का विकास: AI आधारित लर्निंग से बच्चों की विश्लेषणात्मक और रचनात्मक क्षमता बढ़ेगी. डिजिटल आत्मविश्वास: तकनीक का भय खत्म होगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा.

पोटाकेबिन में बदलेगी पढ़ाई की सूरत

अब पोटाकेबिनों में केवल ब्लैकबोर्ड और किताबें नहीं होंगी. डिजिटल कंटेंट, प्रोजेक्टर, इंटरएक्टिव मॉडल और AI टूल्स के माध्यम से कठिन विषयों को सरल बनाया जाएगा.

बच्चे छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे जैसे मौसम का डेटा विश्लेषण, स्थानीय कृषि समस्याओं के समाधान, या गांव की जरूरतों के अनुसार डिजिटल मॉडल तैयार करना. यह शिक्षा केवल परीक्षा पास करने के लिए नहीं, बल्कि जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए होगी.

बच्चों की आंखों में नया सपना

जिन बच्चों ने बचपन में संघर्ष और असुरक्षा देखी, उनके लिए यह पहल उम्मीद की किरण है. अब वे डॉक्टर, इंजीनियर या पुलिस अधिकारी ही नहीं, बल्कि डेटा साइंटिस्ट, AI डेवलपर और टेक्नोलॉजी इनोवेटर बनने का सपना भी देख सकते हैं. एक शिक्षक ने कहा, पहले हमारे बच्चे शहरों के बच्चों को देखकर ही प्रेरित होते थे, अब वे खुद प्रेरणा बनेंगे.

WENIC CERO संस्था की भूमिका

इस पूरी पहल में WENIC CERO संस्था का भी महत्वपूर्ण योगदान है. संस्था के AI प्रशिक्षक शिरीन कुणाल और उनकी टीम शिक्षकों को आधुनिक तकनीक से परिचित करा रहे हैं. उनका मानना है कि अगर सही दिशा और अवसर मिले तो सुकमा के बच्चे किसी से कम नहीं है.शिरीन कुणाल कहते हैं कि उनका उद्देश्य केवल तकनीक सिखाना नहीं, बल्कि आत्मविश्वास जगाना है. सुकमा के बच्चों ने बहुत कुछ देखा और सहा है, लेकिन उनमें सीखने की अद्भुत क्षमता है. AI की शिक्षा उन्हें भविष्य के लिए तैयार करेगी. जब ये बच्चे अपने गांव में रहकर डिजिटल प्रोजेक्ट बनाएंगे, तब असली बदलाव दिखाई देगा. हमें विश्वास है कि आने वाले वर्षों में सुकमा के पोटाकेबिन से निकलकर कई बच्चे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान बनाएंगे.

आने वाले टाइम में एआई का डेवलेपमेंट हो रहा है इसके लिए अभी से बच्चों को तैयार किया जा रहा है. आज के समय में एआई काफी उपयुक्त है. शहर के बच्चे और सुकमा के बच्चों में जो गैप है उसे कम करने एआई टूल का यूज सिखाया जा रहा है ताकि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के बच्चे अपने करियर में आगे बढ़ सके-शिरीन कुणाल, प्रशिक्षक, WENIC CERO

एक नई इबारत की शुरुआत

यह पहल केवल एक शैक्षणिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि सुकमा के इतिहास में एक नई इबारत की शुरुआत है. जहां कभी खबरें केवल मुठभेड़ों और घटनाओं की होती थीं, अब वहां से नवाचार और तकनीक की कहानियां निकलेंगी. AI की यह गूंज जंगलों के सन्नाटे को तोड़ते हुए यह संदेश दे रही है बदलाव संभव है, अगर शिक्षा साथ हो.

सुकमा के पोटाकेबिनों में शुरू हुई यह डिजिटल क्रांति आने वाले समय में पूरे बस्तर अंचल के लिए मिसाल बन सकती है और शायद यही वह रास्ता है, जो संघर्ष की धरती को स्थायी शांति और विकास की ओर ले जाएगा.