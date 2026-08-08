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बनारस शहर में AI सर्विलांस से होगी अपराधियों की पहचान; कंट्रोल रूम से कनेक्ट हाईटेक कैमरे

वर्तमान समय में सिगरा, गोदौलिया, रथ यात्रा, मलदहिया, लंका, भोजुबीर जैसे जो प्रमुख स्थान वहां कैमरे लगे हैं.

कंट्रोल रूम से कनेक्ट हैं हाईटेक कैमरे.
कंट्रोल रूम से कनेक्ट हैं हाईटेक कैमरे. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 8, 2026 at 11:05 AM IST

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वाराणसी: शहर में अब हाईटेक कैमरे अपराधियों की पहचान करेंगे और शहर की सुरक्षा-व्यवस्था को मजबूत करेंगे. जिले में एआई सर्विलांस से कनेक्ट हाईटेक कैमरे लग रहे हैं. पहले चरण में 21 स्थान पर यह कैमरे लगे हैं. 14 स्थान पर लग चुके हैं. इसके बाद शहर की कुल 87 स्थानों को इससे जोड़ा जाएगा.

इसके बाद शहर का चप्पा-चप्पा तीसरी निगाह की जद में होगा. इस हाईटेक कैमरे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यदि कोई अपराधी किसी जगह अपराधी गतिविधि को अंजाम देकर के शहर के बाहर भागने की कोशिश करता है, तो शहर के सभी कैमरे उसकी लोकेशन को ट्रेस करते हुए अपराधी तक पहुंचने में मदद करेंगे.

दरअसल, वाराणसी पर्यटन का ऐसा हब बन चुका है, जहां हर दिन लाखों श्रद्धालु और पर्यटक काशी आते हैं. विशेष त्योहार पर या सावन के समय यह भीड़ और भी ज्यादा बढ़ जाती है. ऐसे में शहर की सुरक्षा और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है.

इसी के तहत अब हाईटेक कैमरे को लगाए जाने की शुरुआत हो चुकी है. बता दें कि शहर में वर्तमान समय में 3000 से ज्यादा कैमरे लगे हैं, जो शहर की गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं. इन्हें सीधे कमांड सेंटर से जोड़ा गया है.

बनारस शहर में AI सर्विलांस से होगी अपराधियों की पहचान. (Photo Credit: ETV Bharat)

स्मार्ट सिटी के महाप्रबंधक अमरेंद्र तिवारी ने बताया कि हम लोग शहर की सुरक्षा को मजबूत करने की कवायद कर रहे हैं. इसी के तहत जिले में अलग-अलग श्रेणी के कैमरे लगाए जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि में कैमरे को शहर के अंदर ही नहीं बल्कि रिंग रोड हाईवे से भी जोड़ा जाएगा. जैसे मोहनसराय से गाजीपुर, हरहुआ से लेकर रामनगर टोल प्लाजा तक इससे जोड़ा जाएगा.

इनमें पीटी जेड FRS, नंबर प्लेट को रिकॉग्नाइज करने वाले कैमरे लगाए जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि पहले फेज में 21 जगह इन कैमरे को लगाया जाना है. अब तक 14 स्थान पर यह कैमरे लग चुके हैं. इसके बाद अन्य स्थानों पर लगाने के साथ 87 अन्य पॉइंट पर भी इसे लगाया जाएगा. इसके बाद शहर का चप्पा-चप्पा एआई की नजर में होगा.

उन्होंने बताया कि अगर फेस रिकॉग्निशन कैमरे की बात करें तो यह अपराधियों के चेहरे को आसानी से पकड़ सकता है. अपराधी यदि अपने चेहरे को किसी भी तरीके से छुपाने की कोशिश करें तो भी यह कैमरा उसकी वास्तविक पहचान को सामने ला सकता है. तुरंत कंट्रोल रूम को इसकी जानकारी मिल जाएगी. इसके बाद पुलिस सहजता के साथ उस अपराधी को ट्रेस करके उसे गिरफ्तार कर सकती है.

उन्होंने बताया कि यह कैमरा एआई सर्विलांस है, जिस वजह से अपराधी जहां-जहां जाएगा, जिस क्षेत्र पर जाएगा, उसकी वहां की लोकेशन यहां पर दिखाई देगी. कंट्रोल रूम में मौजूद पुलिस की यूनिट और यहां की टीम उसकी जानकारी विभाग को देगी और विभाग उसे पर कार्रवाई करेगी.

बता दें कि जिले की इस कमरे की वजह से अब तक दर्जनों अपराधियों को पकड़ा गया है. वहीं खोया पाया लोगों की बात करें तो हर दिन 5 से 10 लोगों की मदद की जाती है, जिनमें उनके सामानों को लौटाना हो या फिर कोई परिवार का पिछड़ा हो तो उन्हें भी मिलाया जाता है.

उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति का कोई सामान गुम होता है, तो कंट्रोल सेंटर आकर के अपनी लोकेशन बात करके अपने सामान को ट्रेस करा सकता है. लेकिन उसके पहले उसे संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज करानी होगी और उसके बाद उसे कैमरा दिखाया जाएगा.

उन्होंने बताया कि अन्य व्यक्तियों के लिए यहां पर आवागमन प्रतिबंधित है और हर किसी के पास कैमरे की एक्सेस नहीं है. न ही कोई कैमरा देख सकता है. सिर्फ विभागीय अधिकारी और पीड़ित व्यक्ति एफआईआर के बाद ही की मदद ले सकता है.

उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में सिगरा, गोदौलिया, रथ यात्रा, मलदहिया, लंका, भोजुबीर जैसे जो प्रमुख स्थान वहां लगे हैं. पूरा शहर आगामी अन्य दिनों में लैस हो जाएगा. इस नई सुविधा को लेकर के काशी में रहने वाले लोग भी उत्साहित हैं.

उनका कहना है कि इन कैमरों के जरिए न सिर्फ हम सब की सुरक्षा बेहतर हो रही है, बल्कि हमारी मदद भी हो रही है. कोई सामान छूट जाए तो हम कैमरे की मदद से उसे ले सकते हैं.

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