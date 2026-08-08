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बनारस शहर में AI सर्विलांस से होगी अपराधियों की पहचान; कंट्रोल रूम से कनेक्ट हाईटेक कैमरे

कंट्रोल रूम से कनेक्ट हैं हाईटेक कैमरे. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: शहर में अब हाईटेक कैमरे अपराधियों की पहचान करेंगे और शहर की सुरक्षा-व्यवस्था को मजबूत करेंगे. जिले में एआई सर्विलांस से कनेक्ट हाईटेक कैमरे लग रहे हैं. पहले चरण में 21 स्थान पर यह कैमरे लगे हैं. 14 स्थान पर लग चुके हैं. इसके बाद शहर की कुल 87 स्थानों को इससे जोड़ा जाएगा. इसके बाद शहर का चप्पा-चप्पा तीसरी निगाह की जद में होगा. इस हाईटेक कैमरे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यदि कोई अपराधी किसी जगह अपराधी गतिविधि को अंजाम देकर के शहर के बाहर भागने की कोशिश करता है, तो शहर के सभी कैमरे उसकी लोकेशन को ट्रेस करते हुए अपराधी तक पहुंचने में मदद करेंगे. दरअसल, वाराणसी पर्यटन का ऐसा हब बन चुका है, जहां हर दिन लाखों श्रद्धालु और पर्यटक काशी आते हैं. विशेष त्योहार पर या सावन के समय यह भीड़ और भी ज्यादा बढ़ जाती है. ऐसे में शहर की सुरक्षा और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है. इसी के तहत अब हाईटेक कैमरे को लगाए जाने की शुरुआत हो चुकी है. बता दें कि शहर में वर्तमान समय में 3000 से ज्यादा कैमरे लगे हैं, जो शहर की गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं. इन्हें सीधे कमांड सेंटर से जोड़ा गया है. बनारस शहर में AI सर्विलांस से होगी अपराधियों की पहचान. (Photo Credit: ETV Bharat) स्मार्ट सिटी के महाप्रबंधक अमरेंद्र तिवारी ने बताया कि हम लोग शहर की सुरक्षा को मजबूत करने की कवायद कर रहे हैं. इसी के तहत जिले में अलग-अलग श्रेणी के कैमरे लगाए जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि में कैमरे को शहर के अंदर ही नहीं बल्कि रिंग रोड हाईवे से भी जोड़ा जाएगा. जैसे मोहनसराय से गाजीपुर, हरहुआ से लेकर रामनगर टोल प्लाजा तक इससे जोड़ा जाएगा. इनमें पीटी जेड FRS, नंबर प्लेट को रिकॉग्नाइज करने वाले कैमरे लगाए जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि पहले फेज में 21 जगह इन कैमरे को लगाया जाना है. अब तक 14 स्थान पर यह कैमरे लग चुके हैं. इसके बाद अन्य स्थानों पर लगाने के साथ 87 अन्य पॉइंट पर भी इसे लगाया जाएगा. इसके बाद शहर का चप्पा-चप्पा एआई की नजर में होगा.