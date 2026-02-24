ETV Bharat / state

दिल्ली AI Summit में प्रदर्शन के बाद कटघरे में क्यों आई सुक्खू सरकार, जानें पूरा मामला

शिमला: नई दिल्ली में आयोजित AI Summit के दौरान यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन को लेकर हिमाचल प्रदेश की राजनीति गरमा गई है. नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शन में शामिल कार्यकर्ताओं को दिल्ली स्थित हिमाचल सदन में ठहराया गया. उन्होंने इसे गंभीर मामला बताते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है. साथ ही उच्चस्तरीय जांच की मांग की है.

सरकारी संपत्ति के दुरुपयोग का आरोप

जयराम ठाकुर ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बताए अनुसार अगर यही "व्यवस्था परिवर्तन" है, तो यह बेहद चिंताजनक है. उन्होंने आरोप लगाया कि जो लोग केंद्र सरकार के खिलाफ साजिश कर रहे थे, उन्हें सरकारी भवन में ठहराया गया. साथ ही उन्होंने कुछ अवैध लेनदेन की खबरों पर भी सवाल उठाए.

किसके आदेश पर मिली अनुमति?

नेता प्रतिपक्ष ने पूछा कि आखिर किसके निर्देश पर प्रदर्शनकारियों को हिमाचल सदन में रहने की अनुमति दी गई? उन्होंने कहा कि इतनी संवेदनशील जगह पर बिना उच्च स्तर के संरक्षण के ठहरना संभव नहीं है. उन्होंने कहा कि यह घटना कांग्रेस के असली चरित्र को दिखाती है.