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AI समिट शर्टलेस प्रदर्शन: यूथ कांग्रेस के महासचिव विकास चिकारा को मिली अंतरिम जमानत

नई दिल्ली: दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने भारत मंडपम में एआई समिट के दौरान 20 फरवरी को शर्टलेस प्रदर्शन मामले में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव विकास चिकारा को अंतरिम जमानत दे दी है. एडिशनल सेशंस जज अमित बंसल ने विकास चिकारा की अग्रिम जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 28 मार्च को करने का आदेश दिया है. इस मामले में आज ही कोर्ट ने यूथ कांग्रेस के इंचार्ज मनीष शर्मा को अग्रिम जमानत दी है.

इससे पहले कोर्ट ने 17 मार्च को विकास चिकारा अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था. विकास चिकारा के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया जा चुका है. दिल्ली पुलिस के मुताबिक, शर्टलेस प्रदर्शन के मामले में विकास चिकारा ने साजिश रची. कोर्ट इस मामले के दूसरे आरोपी राजीव कुमार को 28 मार्च तक की अंतरिम जमानत दे रखी है. इस मामले में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब को 28 फरवरी को मजिस्ट्रेट कोर्ट से जमानत मिली थी. हालांकि 28 फरवरी को ही सेशंस कोर्ट ने जमानत पर रोक लगा दिया था.

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 मार्च को उदय भानु चिब को जमानत पर लगी रोक को हटा दिया था. इस मामले में यूथ कांग्रेस के महासचिव निगम भंडारी को 24 मार्च तक की अंतरिम जमानत मिल चुकी है. दिल्ली पुलिस के मुताबिक, 20 फरवरी को मौके से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के पहले पुलिस से हाथापाई भी हुई थी, जिसमें तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए थे.