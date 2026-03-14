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AI समिट शर्टलेस प्रदर्शन मामला: यूथ कांग्रेस इंचार्ज मनीष शर्मा की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित

नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने भारत मंडपम में एआई समिट के दौरान 20 फरवरी को शर्टलेस प्रदर्शन मामले में यूथ कांग्रेस के इंचार्ज मनीष शर्मा की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया. एडिशनल सेशंस जज अमित बंसल ने मनीष शर्मा की अग्रिम जमानत याचिका पर 18 मार्च को फैसला सुनाने का आदेश दिया है. आज ही कोर्ट ने इस मामले के दूसरे आरोपी राजीव कुमार को 28 मार्च तक की अंतरिम जमानत दे दी है.

दरअसल, आज, शनिवार को कोर्ट ने मनीष शर्मा और राजीव कुमार की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनी. कोर्ट ने राजीव कुमार को 16 मार्च को जांच अधिकारी के समक्ष 4 बजे पेश होकर जांच में शामिल होने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि जांच अधिकारी जब भी राजीव कुमार को जांच में शामिल होने के लिए बुलाएंगे वे जांच में शामिल होंगे. राजीव की अग्रिम जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 28 मार्च को होगी. राजीव कुमार पर आरोप है कि उन्होंने एआई समिट के दौरान पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाया था.

मनीष शर्मा की याचिका पर कोर्ट ने 7 मार्च को दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था. मनीष शर्मा यूथ कांग्रेस के इंचार्ज हैं. सुनवाई के दौरान मनीष शर्मा की ओर से पेश वकील संजय घोष ने कहा कि इस मामले में यूथ कांग्रेस के नौ कार्यकर्ताओं को जमानत मिल चुकी है. इसके अलावा, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब को भी जमानत मिल चुकी है. घोष ने कहा कि मनीष शर्मा के खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं है.