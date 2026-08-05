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AI होशियार बनेंगे मध्य प्रदेश के बच्चे, 500 स्कूलों के लिए सरकार ले आई बंपर प्लान

मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में हुए अहम फैसले ( Etv Bharat )