AI होशियार बनेंगे मध्य प्रदेश के बच्चे, 500 स्कूलों के लिए सरकार ले आई बंपर प्लान
500 सरकारी स्कूलों में मिलेगी AI की शिक्षा, मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने पर जोर
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 5, 2026 at 9:44 AM IST
भोपाल : देश-दुनिया में बढ़ते एआई (AI) यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रभाव को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. मध्य प्रदेश सरकार अब अपने स्कूली छात्रों को AI होशियार बनाने की तैयारी में है. कैबिनेट बैठक में मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने स्कूली छात्रों को एआई आधारित शिक्षा देने का फैसला किया है. इसके लिए पहले चरण में 500 स्कूलों को एआई शिक्षा के लिए तैयार किया जाएगा.
500 सरकारी स्कूलों में मिलेगी AI की शिक्षा
कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह ने मंगलवार को लिए गए कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी. इसी बीच उन्होंने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में एआई के इस्तेमाल को लेकर जानकारी. उन्होंने कहा, '' मध्य प्रदेश के 8 जिलों के लगभग 500 सरकारी स्कूलों में एआई आधारित शिक्षा प्रणाली प्रारंभ की जाएगी. इससे बच्चों को एआई तकनीक और बेहतर जानने समझने में मदद मिलेगी और वे भविष्य में इसके बेहतर इस्तेमाल के लिए पहले से ही तैयार होंगे.''
लोक निर्माण विभाग मंत्री श्री राकेश सिंह द्वारा कैबिनेट बैठक में हुए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी#MPCabinetDecisions https://t.co/RIHTFjE3Nv— Jansampark MP (@JansamparkMP) August 4, 2026
शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने पर जोर
राकेश सिंह ने आगे कहा, '' इसके साथ ही 60 संदीपनी स्कूल विकसित किए जाएंगे, जिन पर करीब 25 हजार 500 करोड़ रु का अनुमानित खर्च होगा. जो सरकारी स्कूल के प्राचार्य अच्छ रिजल्ट दिलाएंगे ऐसे 100 प्राचार्यों को एक-एक लाख रु की सम्मान राशि दी जाएगी. इसके अलावा, स्कूलों को विकसित करने के लिए 5 लाख रु अलग से दिए जाएंगे. शिक्षा व्यवस्था को मजबूत और बेहतर बनाने के लिए और शिक्षकों की भर्ती की जाएगी.''
यह भी पढ़ें-
- नरोत्तम मिश्रा को लेकर बीजेपी लेगी बड़ा फैसला, चुनाव संचालन की कमान के बाद रिव्यू मीटिंग में नहीं बुलाया
- सऊदी अरब में फंसे 113 भारतीय कामगारों की वतन वापसी, भोपाल में रह रहे समाजसेवी ने की थी अपील
कवच योजना को कैबिनेट की मंजूरी
कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट में किसानों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर भी फैसले लिए गए हैं. उन्होंने कहा, '' सहकारिता विभाग की कवच योजना को मंजूरी दे दी गई है, इससे डिफॉल्टर माने जाने वाले किसानों को अब राहत मिलेगी और उन्हें पुन: मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास होगा. इस योजना में एपेक्स बैंक और जिला सहकारी बैंक शामिल रहेंगे और 50 करोड़ रुपये का अंशदान होगा.''