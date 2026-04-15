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AI और बायोमेट्रिक का अभेद्य कवच: अब नाम बदलकर दूसरा पासपोर्ट बनवाना नामुमकिन, पकड़े जाएंगे जालसाज

नई दिल्लीः टेक्नोलाजी के इस आधुनिक दौर में पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया को अब पहले से कहीं अधिक सुरक्षित व पारदर्शी बना दिया गया है. यदि कोई व्यक्ति अपना आपराधिक रिकॉर्ड छिपाने या पहचान बदलकर फर्जी नाम-पते पर दोबारा पासपोर्ट बनवाने की फिराक में है, तो उसका बचना नामुमकिन है. विदेश मंत्रालय का उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), आधुनिक साफ्टवेयर सिस्टम व बायोमेट्रिक्स तकनीक अब ऐसे जालसाजों की पहचान कर ले रहे है.

दिल्ली के क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी डॉ. अभिषेक शर्मा ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि पासपोर्ट सेवा के वर्जन 2.0 के लॉन्च होने के बाद से सुरक्षा मानक काफी कड़े हो गए हैं. अब जैसे ही कोई आवेदक पासपोर्ट केंद्र पर अपना बायोमेट्रिक देता है, सिस्टम तुरंत पुराने डेटाबेस से उसका मिलान शुरू कर देता है. डॉ. अभिषेक के मुताबिक यदि किसी व्यक्ति ने पहले एक्स के नाम से पासपोर्ट बनवाया था और अब अपनी पहचान छिपाकर वाई नाम से आवेदन करता है, तो बायोमेट्रिक कैप्चर होते ही सिस्टम उसे पकड़ लेगा. एआई आधारित यह तकनीक पुराने रिकॉर्ड से डेटा क्रॉस-मैच करती है. इसके बाद तुरंत संकेत दे देती है कि आवेदक अपनी पहचान बदल रहा है या पुरानी जानकारी छिपा रहा है.

अब नाम बदलकर दूसरा पासपोर्ट बनवाना नामुमकिन (ETV Bharat)

पुराने रिकॉर्ड्स का तेजी से डिजिटलीकरणः

पासपोर्ट विभाग अपने पुराने मैन्युअल रिकॉर्ड्स को भी तेजी से ऑनलाइन कर रहा है. इससे दशकों पुराने डेटा को भी चंद सेकंड में क्रॉस-वेरिफाई करना आसान होगा. इस तकनीक के कारण उन लोगों पर शिकंजा कसना आसान हो गया है जो अलग-अलग राज्यों या अलग-अलग पहचान पत्रों का उपयोग कर सिस्टम को धोखा देने की कोशिश करते और पासपोर्ट बनवाने का प्रयास करते हैं. डॉ. अभिषेक शर्मा ने बताया कि डेटा मिलान के बाद यदि कोई संदिग्ध मामला सामने आता है, तो संबंधित व्यक्ति का गहन परीक्षण किया जाता है. साथ ही जांच पूरी होने तक पासपोर्ट की प्रोसेसिंग भी रोक दी जाती है. उचित स्पष्टीकरण न मिलने पर कानूनी कार्रवाई की जाती है.