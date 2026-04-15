ETV Bharat / state

AI और बायोमेट्रिक का अभेद्य कवच: अब नाम बदलकर दूसरा पासपोर्ट बनवाना नामुमकिन, पकड़े जाएंगे जालसाज

पासपोर्ट विभाग अपने पुराने मैन्युअल रिकॉर्ड्स को भी तेजी से ऑनलाइन कर रहा है.

बायोमेट्रिक से पकड़े जाएंगे जालसाज
बायोमेट्रिक से पकड़े जाएंगे जालसाज (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 15, 2026 at 2:46 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्लीः टेक्नोलाजी के इस आधुनिक दौर में पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया को अब पहले से कहीं अधिक सुरक्षित व पारदर्शी बना दिया गया है. यदि कोई व्यक्ति अपना आपराधिक रिकॉर्ड छिपाने या पहचान बदलकर फर्जी नाम-पते पर दोबारा पासपोर्ट बनवाने की फिराक में है, तो उसका बचना नामुमकिन है. विदेश मंत्रालय का उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), आधुनिक साफ्टवेयर सिस्टम व बायोमेट्रिक्स तकनीक अब ऐसे जालसाजों की पहचान कर ले रहे है.

दिल्ली के क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी डॉ. अभिषेक शर्मा ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि पासपोर्ट सेवा के वर्जन 2.0 के लॉन्च होने के बाद से सुरक्षा मानक काफी कड़े हो गए हैं. अब जैसे ही कोई आवेदक पासपोर्ट केंद्र पर अपना बायोमेट्रिक देता है, सिस्टम तुरंत पुराने डेटाबेस से उसका मिलान शुरू कर देता है. डॉ. अभिषेक के मुताबिक यदि किसी व्यक्ति ने पहले एक्स के नाम से पासपोर्ट बनवाया था और अब अपनी पहचान छिपाकर वाई नाम से आवेदन करता है, तो बायोमेट्रिक कैप्चर होते ही सिस्टम उसे पकड़ लेगा. एआई आधारित यह तकनीक पुराने रिकॉर्ड से डेटा क्रॉस-मैच करती है. इसके बाद तुरंत संकेत दे देती है कि आवेदक अपनी पहचान बदल रहा है या पुरानी जानकारी छिपा रहा है.

अब नाम बदलकर दूसरा पासपोर्ट बनवाना नामुमकिन (ETV Bharat)

पुराने रिकॉर्ड्स का तेजी से डिजिटलीकरणः

पासपोर्ट विभाग अपने पुराने मैन्युअल रिकॉर्ड्स को भी तेजी से ऑनलाइन कर रहा है. इससे दशकों पुराने डेटा को भी चंद सेकंड में क्रॉस-वेरिफाई करना आसान होगा. इस तकनीक के कारण उन लोगों पर शिकंजा कसना आसान हो गया है जो अलग-अलग राज्यों या अलग-अलग पहचान पत्रों का उपयोग कर सिस्टम को धोखा देने की कोशिश करते और पासपोर्ट बनवाने का प्रयास करते हैं. डॉ. अभिषेक शर्मा ने बताया कि डेटा मिलान के बाद यदि कोई संदिग्ध मामला सामने आता है, तो संबंधित व्यक्ति का गहन परीक्षण किया जाता है. साथ ही जांच पूरी होने तक पासपोर्ट की प्रोसेसिंग भी रोक दी जाती है. उचित स्पष्टीकरण न मिलने पर कानूनी कार्रवाई की जाती है.

वेबसाइट पर AI चैटबॉट से मददः

एआई तकनीक का इस्तेमाल सिर्फ जांच तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आम नागरिकों की सुविधा के लिए भी किया जा रहा है. डॉ. अभिषेक शर्मा ने बताया कि पासपोर्ट विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर अब एआई आधारित चैटबॉट उपलब्ध है. यह चैटबॉट आवेदकों को आवेदन प्रक्रिया से लेकर जरूरी दस्तावेजों तक की पूरी जानकारी उपलब्ध कराता है, इससे लोगों को आवेदन करने से लेकर पासपोर्ट बनवाने तक मदद मिलती है. इस तकनीक से आवेदकों की दलालों पर निर्भरता कम हुई है.

गाजियाबाद का भोजपुर पासपोर्ट कांड है उदाहरणः

बीते वर्ष गाजियाबाद के भोजपुर क्षेत्र में एक ही पते व मोबाइल नंबर का उपयोग कर 22 से अधिक फर्जी पासपोर्ट बनवाने का सनसनीखेज मामला सामने आया था. जांच में पाया गया था कि पासपोर्ट पर दर्ज पतों पर संबंधित व्यक्ति कभी रहे ही नहीं थे. इस फर्जीवाड़े ने पुलिस सत्यापन में भारी चूक को उजागर किया था, जिसके बाद गाजियाबाद पुलिस के कई पुलिसकर्मी निलंबित किए गए थे. साथ ही पासपोर्ट बनवाने वाले आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया था. हालांकि, अब पासपोर्ट कार्यालयों में एआई निगरानी न केवल धोखाधड़ी पर लगाम लगेगी, बल्कि वास्तविक आवेदकों के लिए प्रक्रिया अधिक पारदर्शी व विश्वसनीय बनेगी.

ये भी पढ़ें:

  1. अब 2.5 घंटे में दिल्ली से 'देवभूमि' के दर्शन, CM रेखा गुप्ता और LG संधू ने बताया दिल्ली के लिए 'गेमचेंजर'
  2. दिल्ली-एनसीआर में पासपोर्ट बनवाना आसान: 20% बढ़े अपॉइंटमेंट, तत्काल पासपोर्ट उसी दिन डिस्पैच
  3. एलपीजी आपूर्ति पूरी तरह नियंत्रण में है, घबराहट में न आएं दिल्लीवासी: सीएम रेखा गुप्ता का दावा
  4. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नारी शक्ति को बताया प्रगति का आधार, कहा- ‘बेटी बचाओ’ से ‘बेटी बढ़ाओ’ के युग में भारत
  5. सीएम प्रगति पोर्टल से सभी विभागों के विकास कार्यों पर रहेगी पैनी निगाह: सीएम रेखा गुप्ता

TAGGED:

MAKING PASSPORT IN AI SUPERVISION
FAKE PASSPORT ISSUE
INDIAN PASSPORT VERIFICATION
HOW TO APPLY FOR PASSPORT
DELHI PASSPORT SERVICES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.