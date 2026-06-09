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एआई सेल्फी विद डॉटर ने रचा इतिहास, तकनीक के जरिए सूने दिलों में गूंजी बेटियों की किलकारी

एआई सेल्फी विद डॉटर ने इतिहास रचा है, तकनीक के जरिए सूने दिलों में बेटियों की किलकारी गूंज रही है.

AI Selfie with Daughter Creates History AI daughters from Maharashtra Uttar Pradesh and Haryana won national awards
एआई सेल्फी विद डॉटर ने रचा इतिहास (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 9, 2026 at 7:34 PM IST

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Updated : June 9, 2026 at 8:00 PM IST

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जींद : हरियाणा के जींद जिले के गांव बीबीपुर से शुरू हुआ सेल्फी विद डॉटर अभियान अब एक वैश्विक आंदोलन का रूप ले चुका है. अभियान की 11वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित भव्य कार्यक्रम में इस बार तकनीक और भावनाओं का एक अनोखा संगम देखने को मिला. इस वर्ष एआई सेल्फी विद डॉटर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें उन माता-पिता ने भी हिस्सा लिया जिनकी अपनी बेटियां नहीं हैं. उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की मदद से अपनी कल्पना की बेटी का निर्माण कर खूबसूरत संदेश दिया.

बेटी का महत्व समझाया : प्रतियोगिता में पहली बार एआई से बनी डिजिटल बेटियों ने बाजी मारी. विजेता राज्य और पंचायतों में संयुक्त विजेता (एआई बेटियां) महाराष्ट्र की प्राची, उत्तर प्रदेश की अनु और हरियाणा (भिवानी) की अमायरा को संयुक्त रूप से राष्ट्रीय अवार्ड दिया गया. उत्तर प्रदेश की छिपाई पंचायत को इस विशेष पुरस्कार से नवाजा गया. कार्यक्रम के दौरान हरियाणा के राजकुमार ने अपने घर में लगाया हुआ एआई बेटी का फ्रेम ऑनलाइन दिखाकर सबका दिल जीत लिया. 80 वर्षीय बुजुर्गों ने अपनी बेटियों के साथ सेल्फी ली, लड़कियों ने ‘सेल्फी विद डॉटर’ थीम पर भावुक गीत गाए और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता डॉक्यूमेंट्री फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग की गई. इस ऑनलाइन व ऑफलाइन कार्यक्रम में देशभर की 2,000 से अधिक पंचायतों और अमेरिका व नेपाल सहित 12 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया. अमेरिका के सोशल साइंटिस्ट रॉबर्ट बेकर ने कहा इस अभियान ने पूरी दुनिया को बेटी का महत्व समझाया है. नेपाल में सेल्फी विद डॉटर की कमान संभालने वाले बिक्रम श्रेष्ठ ने कहा कि नेपाल में इस अभियान से बेटियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है.

एआई सेल्फी विद डॉटर ने रचा इतिहास (ETV Bharat)

1 लाख रुपए का इनाम : अभियान के संस्थापक सुनील जागलान ने बेटियों की शिक्षा और अधिकारों को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई. उन्होंने दो बड़ी घोषणाएं करते हुए कहा कि प्रदेश स्तर पर लिंगानुपात सुधार के लिए विशेष प्रभावी रणनीति और कन्या भ्रूण हत्या की सटीक सूचना देने वाले नागरिक को 1 लाख रुपये का गुप्त इनाम दिया जाएगा. कार्यक्रम के अंत में सुनील जागलान की बेटियों, नंदिनी और याचिका जागलान, ने मौके पर सेल्फी लेने वाले माता-पिता को सम्मानित किया. ये अभियान अब मात्र एक फोटो अभियान नहीं, बल्कि समाज में लिंग समानता लाने वाला एक मजबूत राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय आंदोलन बन चुका है.

सुनील जागलान ने की थी शुरुआत : सेल्फी विद डॉटर की शुरुआत 9 जून 2015 को बीबीपुर गांव से सुनील जागलान द्वारा की गई थी. इसमें 80 से अधिक देशों के लोग शामिल है. ऑनलाइन म्यूजियम में 10 लाख से ज्यादा सेल्फियां आई. पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात में 7 बार और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर 3 बार इसका जिक्र किया है. इस वर्ष एआई तकनीक के माध्यम से 32 हजार से ज्यादा और कुल 2 लाख से अधिक नई सेल्फियां अपलोड हुई हैं.

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Last Updated : June 9, 2026 at 8:00 PM IST

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