Bihar AI Summit : एआई के जरिए भाषा की बाधाएं खत्म, खेती किसानी भी हुई आसान
बिहार में एआई समिट के दौरान युवाओं की एआई क्रांति नजर आई. स्थानीय भाषा से सड़क सुरक्षा और खेती तक बदल रही तकनीक. पढ़ें खबर-
Published : May 24, 2026 at 8:10 PM IST
पटना : आने वाला समय पूरी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का माना जा रहा है. शिक्षा, स्वास्थ्य, खेती, उद्योग और परिवहन जैसे क्षेत्रों में एआई की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है. बिहार जैसे राज्य में भी युवा अब तकनीक के जरिए नई संभावनाएं तलाश रहे हैं. राज्य के कई युवाओं ने ऐसे सॉफ्टवेयर और तकनीक विकसित किए हैं जो आम लोगों की समस्याओं का समाधान करने में मददगार साबित हो सकते हैं.
स्थानीय भाषाओं में काम करने वाला सॉफ्टवेयर तैयार : बिहार की भाषाई विविधता को देखते हुए राज्य के युवक राजू ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर विकसित किया है जो स्थानीय भाषाओं में काम करता है. बिहार में कहा जाता है कि हर आठ कोस पर भाषा बदल जाती है. ऐसे में कई लोग तकनीक का इस्तेमाल केवल इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें अंग्रेजी या शुद्ध हिंदी समझने में परेशानी होती है.
भोजपुरी, मगही और हिंदी में मिलेगा जवाब : राजू ने बताया कि उनका सॉफ्टवेयर पूरी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित है. कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या या सवाल भोजपुरी, मगही, हिंदी या दूसरी स्थानीय भाषाओं में पूछ सकता है और उसी भाषा में जवाब प्राप्त कर सकता है. इससे ग्रामीण इलाकों के लोग भी आसानी से तकनीक का उपयोग कर सकेंगे.
पांच भाषाओं में काम कर रहा सिस्टम : राजू के मुताबिक फिलहाल उनका सॉफ्टवेयर पांच भाषाओं में काम कर रहा है. भविष्य में इसे और अधिक भाषाओं तक पहुंचाने की योजना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें. उनका मानना है कि स्थानीय भाषा में तकनीक उपलब्ध होने से डिजिटल खाई को कम किया जा सकता है.
सड़क दुर्घटनाओं को कम करने की पहल : बिहार के युवा तुसित गुप्ता ने सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक विशेष सॉफ्टवेयर विकसित किया है. देश में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए उन्होंने ऐसी तकनीक तैयार की है जो वाहन चालकों को सतर्क रखने में मदद करेगी.
''अगर कोई चालक इस सॉफ्टवेयर को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेता है तो यह सिस्टम ड्राइवर की गतिविधियों पर नजर रखेगा. अगर ड्राइवर को नींद आने लगेगी या उसका ध्यान भटकने लगेगा तो मोबाइल फोन अलर्ट देगा और चालक से बातचीत भी करेगा. इससे ड्राइवर सतर्क रहेगा और दुर्घटनाओं को कम करने में मदद मिलेगी.'' - तुसित गुप्ता
किसानों के लिए वरदान साबित होगा एआई ऐप : बिहार के युवक अभिषेक प्रकाश ने किसानों की मदद के लिए भी एक खास एआई आधारित ऐप विकसित किया है. यह ऐप खेती से जुड़ी समस्याओं का समाधान देने में सक्षम है और किसानों के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकता है.
फसल की फोटो से मिलेगी पूरी जानकारी : अभिषेक प्रकाश ने बताया कि ''किसान को केवल अपनी फसल या पौधे की तस्वीर ऐप पर अपलोड करनी होगी. इसके बाद सिस्टम यह जानकारी देगा कि फसल में कौन सी बीमारी है, कितना पानी देना चाहिए और किस प्रकार की देखभाल की जरूरत है. इससे किसानों को समय पर सही सलाह मिल सकेगी और फसल नुकसान को कम किया जा सकेगा.''
बिहार में तकनीक के जरिए बदल रही तस्वीर : बिहार के युवाओं द्वारा विकसित ये तकनीकें यह साबित कर रही हैं कि राज्य में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है. स्थानीय भाषा, सड़क सुरक्षा और खेती जैसे क्षेत्रों में एआई का उपयोग आने वाले समय में लोगों के जीवन को आसान बना सकता है. अगर ऐसे नवाचारों को सही मंच और सहयोग मिले तो बिहार तकनीक और एआई के क्षेत्र में नई पहचान बना सकता है.
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