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Bihar AI Summit : एआई के जरिए भाषा की बाधाएं खत्म, खेती किसानी भी हुई आसान

बिहार एआई समिट में AI का जलवा ( ETV Bharat )

पटना : आने वाला समय पूरी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का माना जा रहा है. शिक्षा, स्वास्थ्य, खेती, उद्योग और परिवहन जैसे क्षेत्रों में एआई की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है. बिहार जैसे राज्य में भी युवा अब तकनीक के जरिए नई संभावनाएं तलाश रहे हैं. राज्य के कई युवाओं ने ऐसे सॉफ्टवेयर और तकनीक विकसित किए हैं जो आम लोगों की समस्याओं का समाधान करने में मददगार साबित हो सकते हैं. स्थानीय भाषाओं में काम करने वाला सॉफ्टवेयर तैयार : बिहार की भाषाई विविधता को देखते हुए राज्य के युवक राजू ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर विकसित किया है जो स्थानीय भाषाओं में काम करता है. बिहार में कहा जाता है कि हर आठ कोस पर भाषा बदल जाती है. ऐसे में कई लोग तकनीक का इस्तेमाल केवल इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें अंग्रेजी या शुद्ध हिंदी समझने में परेशानी होती है. बिहार एआई समिट (ETV Bharat) भोजपुरी, मगही और हिंदी में मिलेगा जवाब : राजू ने बताया कि उनका सॉफ्टवेयर पूरी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित है. कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या या सवाल भोजपुरी, मगही, हिंदी या दूसरी स्थानीय भाषाओं में पूछ सकता है और उसी भाषा में जवाब प्राप्त कर सकता है. इससे ग्रामीण इलाकों के लोग भी आसानी से तकनीक का उपयोग कर सकेंगे. पांच भाषाओं में काम कर रहा सिस्टम : राजू के मुताबिक फिलहाल उनका सॉफ्टवेयर पांच भाषाओं में काम कर रहा है. भविष्य में इसे और अधिक भाषाओं तक पहुंचाने की योजना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें. उनका मानना है कि स्थानीय भाषा में तकनीक उपलब्ध होने से डिजिटल खाई को कम किया जा सकता है.