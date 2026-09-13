CSJMU कानपुर में AI मंथन 2.0 कार्यक्रम; एक्सपर्ट बोले- सबसे खतरनाक ब्रेस्ट कैंसर की AI जल्दी पहचान संभव
गंभीर सर्जरी के मामलों में अभी AI कारगर नहीं है. मगर यह कई मायनों में डॉक्टर्स के लिए हेल्पफुल जरूर साबित हुआ है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 13, 2026 at 2:25 PM IST
कानपुर: पूरी दुनिया में आधुनिक तकनीक यानी आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) की सबसे अधिक चर्चा है. विशेषज्ञों का मानना है कि AI की मदद से ब्रेस्ट कैंसर जैसी बीमारी को भी जल्दी जल्दी पहचाना जा सकता है. ब्रेस्ट कैंसर की पहचान के लिए जिस मेमो एक्स-रे को रीड करना होता है, उसे रीड करने वाले दुनिया में बहुत कम लोग हैं. लेकिन AI से यह काम आसान हो गया है.
इसी तरह फेफड़ों के कैंसर की पहचान, टीबी जैसी गंभीर बीमारी को पहचानने में AI चिकित्सकों के लिए बहुत मददगार साबित हुआ है. यह बातें शहर के छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय में आयोजित दो दिवसीय AI मंथन 2.0 कार्यक्रम में राजीव गांधी कैंसर इंटस्टीट्यूट नई दिल्ली के रेडियोलॉजिस्ट डॉ. वसंत कुमार वेणुगोपाल ने कहीं.
उन्होंने कहा कि रेडियोलॉजी की दुनिया में अभी AI की बहुत मदद नहीं ली जा सकती. पर, इससे हेल्थकेयर की दुनिया में क्वालिटी आफ इंप्रूवमेंट जरूर दिखने लगा है. कहा कि अभी गंभीर सर्जरी के मामलों में भी AI कारगर नहीं है. मगर यह कई मायनों में डॉक्टर्स के लिए हेल्पफुल जरूर साबित हुआ है.
विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. विनय पाठक ने कहा कि हमारा लक्ष्य है, कि हम AI को प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालयों तक पहुंचाएं. सभी यूनिवर्सिटी में अधिक से अधिक इसका उपयोग हो. इसके लिए हम स्मॉल लर्निंग मॉडल्स तैयार कर रहे हैं. AI की मदद से अब प्रोफेसर्स के काम चुटकियों में हो जा रहे हैं.
वहीं, कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मौजूद सूबे की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि किसानों के नजरिए से ऐसी तकनीक बननी चाहिए, जिससे उन्हें सिंगल विंडो समाधान मिल सके. कार्यक्रम में पूरे देश भर से आए अलग-अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने भी अपने सुझाव दिए.
देश के 731 केवीके से जुड़ा किसान सारथी: AI मंथन 2.0 में आईसीएआर नई दिल्ली से आए डॉ. अनिल राय ने बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) की ओर से देश भर के करोड़ों किसानों के लिए हमने किसान सारथी एप तैयार कर दिया है. यह आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस आधारित एप है. इसमें देशभर के 731 कृषि विज्ञान केंद्रों को जोड़ा गया है.
इस एप की मदद से हम किसानों की खेती से संबंधित सभी तरह की समस्याओं का समाधान करा सकेंगे. इस एप से हमारे देश के कई वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक भी जुड़े हैं, जो किसानों की दिक्कतों का फौरन समाधान बताएंगे. इसी तरह किसानों के लिए सॉयल हेल्थ एप बनाया गया है, जो सेंसर आधारित है. इसका परीक्षण हो चुका है, प्रमाणिकता भी मिल गई है. जल्द ही यह किसानों तक पहुंचेगा.
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