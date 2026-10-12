खेती में कितना खर्च और कितनी कमाई? AI और मशीन लर्निंग से पहले ही पता चलेगी उत्पादन लागत
दिल्ली विश्वविद्यालय में तैयार किया गया एनालिटिक्स डिवाइस खेती से जुड़ी आर्थिक जानकारियों का विश्लेषण कर संभावित उत्पादन लागत का अनुमान लगाने में मदद करेगा.
Published : October 12, 2026 at 1:02 PM IST
नई दिल्ली: खेती में बीज, सिंचाई, मजदूरी और फसल को बाजार तक पहुंचाने पर होने वाले खर्च का अनुमान लगाना अब आसान हो सकता है. दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस की प्रोफेसर डॉ. शिखा यादव के मुताबिक, AI और मशीन लर्निंग आधारित फाइनेंशियल एनालिटिक्स डिवाइस खेती की लागत और संभावित मुनाफे का आकलन करने में मदद कर सकती है.
इसी दिशा में तैयार किया गया फाइनेंशियल एनालिटिक्स डिवाइस खेती से जुड़ी आर्थिक जानकारियों का विश्लेषण कर संभावित उत्पादन लागत का अनुमान लगाने में मदद करेगा. इसमें खेती से संबंधित अलग-अलग खर्चों और बाजार के आंकड़ों को एक साथ दर्ज कर उनका विश्लेषण किया जा सकता है. इससे किसानों को फसल की लागत और संभावित मुनाफे को समझने में मदद मिल सकती है.
खेती की लागत का पहले ही मिलेगा अनुमान
खेती में फसल उगाने से लेकर उसे बाजार तक पहुंचाने के लिए किसान को कई तरह के खर्च उठाने पड़ते हैं. इनमें बीज खरीदने, सिंचाई, मजदूरी और अन्य कृषि कार्यों पर होने वाला खर्च शामिल है. कई बार बाजार की स्थिति और दूसरी परिस्थितियों के कारण खेती की वास्तविक लागत का अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है. दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस की प्रोफेसर डॉक्टर शिखा यादव ने बताया कि फाइनेंशियल एनालिटिक्स डिवाइस का उद्देश्य इन खर्चों का आकलन करना है. इसमें किसी खेत या फसल से जुड़े वित्तीय आंकड़े दर्ज किए जा सकते हैं. इसके बाद AI और मशीन लर्निंग की मदद से उपलब्ध डेटा का विश्लेषण कर संभावित उत्पादन लागत का अनुमान लगाया जा सकता है. उन्होंने बताया कि इससे किसान को खेती शुरू करने से पहले यह समझने में मदद मिल सकती है कि किसी फसल के उत्पादन पर कितना खर्च आने की संभावना है.
बाजार भाव से लेकर सप्लाई कॉस्ट तक का विश्लेषण
इस डिवाइस में केवल बीज, सिंचाई और मजदूरी का खर्च ही नहीं, बल्कि खेती से जुड़े दूसरे आर्थिक पहलुओं का भी विश्लेषण किया जा सकता है. इसमें बाजार की कीमतों, आपूर्ति पर होने वाले खर्च और खेती से संबंधित अन्य आंकड़ों को एक साथ दर्ज करने की सुविधा की परिकल्पना की गई है. इन सभी जानकारियों को एक जगह एकत्र करने के बाद मशीन लर्निंग तकनीक के जरिए उनका विश्लेषण किया जा सकता है. इससे किसान को उत्पादन लागत का अनुमान लगाने के साथ यह समझने में भी मदद मिल सकती है कि फसल की बिक्री से संभावित रूप से कितना लाभ मिल सकता है.
व्यावसायिक और जैविक खेती करने वालों के लिए उपयोगी
प्रोफेसर डॉक्टर शिखा यादव ने बताया कि इस तकनीक को खासतौर पर उन किसानों के लिए उपयोगी माना जा रहा है, जो बड़े स्तर पर व्यावसायिक खेती करते हैं या प्लांटेशन एग्रीकल्चर से जुड़े हैं. इसके अलावा जैविक खेती करने की योजना बना रहे किसानों के लिए भी उत्पादन लागत का आकलन महत्वपूर्ण हो सकता है. उन्होंने बताया कि व्यावसायिक खेती में लागत का हिसाब रखना जरूरी होता है, क्योंकि बीज, श्रम, सिंचाई, आपूर्ति और बाजार से जुड़े खर्च सीधे मुनाफे को प्रभावित करते हैं. ऐसे में खेती से संबंधित वित्तीय आंकड़ों का एक साथ विश्लेषण करने वाली तकनीक किसानों को अपने खर्चों को बेहतर तरीके से समझने में मदद कर सकती है.
खेती में तकनीक के इस्तेमाल की नई संभावना
प्रोफेसर डॉक्टर शिखा यादव ने बताया कि फाइनेंशियल एनालिटिक्स डिवाइस का डिजाइन तैयार किया गया है. इसके जरिए खेती से जुड़े वित्तीय आंकड़ों को एक साथ लेकर उनका विश्लेषण करने की योजना है. भविष्य में इसके अन्य उपयोगों की संभावनाएं भी तलाशी जा सकती हैं. कृषि क्षेत्र में AI और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल बढ़ने के साथ ऐसी तकनीकें किसानों को लागत, संभावित आमदनी और खेती से जुड़े आर्थिक फैसलों को समझने में मदद कर सकती हैं.
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