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खेती में कितना खर्च और कितनी कमाई? AI और मशीन लर्निंग से पहले ही पता चलेगी उत्पादन लागत

डीयू में तैयार इनेंशियल एनालिटिक्स डिवाइस ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: खेती में बीज, सिंचाई, मजदूरी और फसल को बाजार तक पहुंचाने पर होने वाले खर्च का अनुमान लगाना अब आसान हो सकता है. दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस की प्रोफेसर डॉ. शिखा यादव के मुताबिक, AI और मशीन लर्निंग आधारित फाइनेंशियल एनालिटिक्स डिवाइस खेती की लागत और संभावित मुनाफे का आकलन करने में मदद कर सकती है.

इसी दिशा में तैयार किया गया फाइनेंशियल एनालिटिक्स डिवाइस खेती से जुड़ी आर्थिक जानकारियों का विश्लेषण कर संभावित उत्पादन लागत का अनुमान लगाने में मदद करेगा. इसमें खेती से संबंधित अलग-अलग खर्चों और बाजार के आंकड़ों को एक साथ दर्ज कर उनका विश्लेषण किया जा सकता है. इससे किसानों को फसल की लागत और संभावित मुनाफे को समझने में मदद मिल सकती है.