ETV Bharat / state

सरकारी स्कूलों में AI क्रांति! बच्चे बनेंगे रोबोटिक्स एक्सपर्ट, 100 विद्यालयों में शुरू होने जा रही है AI लैब

बनारस के सरकारी स्कूलों में बनेंगी हाई-टेक लैब्स, रोबोटिक्स और लाइव डेमो से सीखेंगे बच्चे

Photo Credit; ETV Bharat
विद्यालयों में बनेगी AI लैब (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 25, 2026 at 9:04 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है. अब यहां के सरकारी स्कूल सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस होंगे. इन स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब बनाई जाएंगी, जिसकी सीधा लाभ यहां के स्टूडेंट्स को मिलेगा. इस पहल से छात्र-छात्राएं आधुनिक जरूरत के हिसाब से एआई की शिक्षा भी प्राप्त कर सकेंगे. साथ ही, यहां एडवांस तकनीक के जरिए उन्हें इसका लाइव डेमो और रोबोटिक का आनंद भी मिलेगा.

Photo Credit; ETV Bharat
विद्यालयों में बनेगी AI लैब (Photo Credit; ETV Bharat)

बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र कुमार ने बताया कि शासन से इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिल गई है. इस प्लान को बेसिक शिक्षा विभाग जल्द इंप्लीमेंट करने जा रहा है. जिसके लिए सीएसआर के जरिए 100 स्कूलों का पहला प्रोजेक्ट तैयार किया गया है. जिसमें 50 स्कूलों को इस लाभ से कनेक्ट करने की कवायत भी शुरू कर दी गई है.

पहले चरण में शहर और 8 ब्लॉकों के 20 कंपोजिट स्कूलों में एआई लैब स्थापित की जाएगी. दिसंबर तक सभी 100 स्कूलों में लैब शुरू करने का लक्ष्य है. भूपेंद्र कुमार का कहना है कि यह प्रोजेक्ट काफी लंबे समय से करने की तैयारी की जा रही थी. क्वींस कॉलेज ने अपने स्तर पर इस पर काम किया है और बाकी जगहों पर अब सरकारी तरीके से काम किया जाएगा.

Photo Credit; ETV Bharat
विद्यालयों में बनेगी AI लैब (Photo Credit; ETV Bharat)

लैब में सोशल कोर्स, खेती-बाड़ी और एजुकेशनल मटेरियल की जानकारियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लाइव डेमो के जरिए दी जाएंगी. रोबोटिक के जरिए काम को आसान बनाने के गुर सिखाए जाएंगे, ताकि बच्चे अपने फ्यूचर को लेकर क्लियर हो सकें कि उन्हें किस तरफ जाना है.

बीएसए ने बताया कि हमारा मकसद है कि गांव का बच्चा सिर्फ एआई का यूजर नहीं, क्रिएटर बने. कई बच्चे खेती से जुड़े हैं, वो एआई से मौसम और फसल की जानकारी लेना सीखेंगे. हर लैब पर करीब 2.5 लाख रुपये खर्च आएगा. समग्र शिक्षा अभियान और सीएसआर फंड से पैसा आएगा. शिक्षकों को भी 3 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी. इसके बाद बच्चे अपना पहला एआई प्रोजेक्ट भी तैयार करेंगे.

Photo Credit; ETV Bharat
विद्यालयों में बनेगी AI लैब (Photo Credit; ETV Bharat)

लैब में क्या होगा

  • हर लैब में 10 टैबलेट, एक स्मार्ट बोर्ड, हाई स्पीड इंटरनेट और AI किट होगी
  • किट में सेंसर, कैमरा और वॉयस मॉड्यूल लागए जाएंगे
  • बच्चे लाइव परफॉर्मेंस के जरिए AI सीखेंगे
  • जिसमें अपना चेहरा स्कैन करके हाजिरी लगाना
  • सवाल पूछना और AI से जवाब लेना
  • कागज पर बनी ड्राइंग को AI से एनिमेट करना
  • मिट्टी की गुणवत्ता AI सेंसर से जांचना

ये भी पढ़ें- सोनभद्र में डिजिटल अरेस्ट का पर्दाफाश: AI फोटो से रिटायर्ड अफसर से 2.36 करोड़ की ठगी, 3 गिरफ्तार

TAGGED:

VARANASI NEWS
सरकारी स्कूलों में एआई लैब
AI LABS IN GOVERNMENT SCHOOLS
बनारस में एआई लैब
AI LABS IN BANARAS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.