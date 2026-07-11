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वाराणसी के इस सरकारी स्कूल में शुरू हुई AI लैब, पुरातन छात्रों ने खर्च किये 50 लाख रुपये

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान बड़ोदरा की पहल पर पीएचएन टेक्नोलॉजी के सहयोग से लैब की स्थापना की गई है.

पीएम श्री राजकीय क्वींस इंटर कॉलेज में शुरू हुई AI लैब.
पीएम श्री राजकीय क्वींस इंटर कॉलेज में शुरू हुई AI लैब. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 11, 2026 at 6:15 PM IST

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वाराणसी : पीएम श्री राजकीय क्वींस इंटर कॉलेज में शनिवार को अत्याधुनिक एआई-रोबोटिक्स लैब की औपचारिक शुरुआत हुई. अत्याधुनिक लैब का निर्माण क्वींस कॉलेज पुरातन छात्रसभा के सदस्य प्रो. धर्मेंद्र सिंह, निदेशक, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान बड़ोदरा की पहल पर पीएचएन टेक्नोलॉजी के सहयोग से कराया गया है. महत्वपूर्ण बात है की पूरी लैब को बनाने में 50 लाख रुपये के लगभग खर्च आया है, जो सरकारी खजाने से नहीं, बल्कि यहां के पुरातन छात्रों के सहयोग से सम्भव हुआ है.

उत्तर प्रदेश के किसी भी राजकीय विद्यालय में बिना किसी शासकीय सहायता से निर्मित यह प्रथम एआई-रोबोटिक्स लैब है. नई शिक्षा नीति के अनुरूप माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति आकर्षण बढ़ाने एवं उनके तकनीकी कौशल को उन्नत करने में यह अत्यंत सहायक एवं उपयोगी सिद्ध होगी. क्वींस कॉलेज की पुरातन छात्रसभा से प्रो. प्रदीप मिश्र, प्रो. मनोज कुमार श्रीवास्तव, समेत कई पुराछात्र उपस्थित थे.

कार्यक्रम में क्वींस कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. विश्वेश्वर सिंह ने कहा कि 2008 में वाराणसी के इस इंटर कॉलेज में पुरातन छात्रों ने एक संगठन बनाकर इस पहल की शुरुआत की और इसका असर भी काफी बड़े पैमाने पर दिखा. उन्होंने बताया, राजकीय क्वीन्स कॉलेज काफी पुराना और हर दृष्टि से समृद्ध इंटर कॉलेज है और यहां पुरातन छात्रों के द्वारा किया जा रहा प्रयास बहुत ही सार्थक है. इस स्तर पर उत्तर प्रदेश के हर इंटर कॉलेज में कार्य होना चाहिए, ताकि चीज बेहतर हो सके.

मुख्य अतिथि प्रो. धर्मेंद्र सिंह ने कहा, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य का दिन है की मैं इस विद्यालय के लिए कुछ कर सका. इस लैब के माध्यम से विद्यार्थी एन्टरप्रेन्योर बन सकेंगे यह मेरा विश्वास है. प्रदीप एच. नारायणकर ने कहा, हम विगत कई वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं. हम उस तकनीक के प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करने का काम करते हैं, जिससे विद्यार्थी स्वरोजगार की ओर बढ़ सके. इस लैब की गुणवत्ता किसी भी आईआईटी के लैब के समकक्ष है.

पुरातन छात्रसभा के अध्यक्ष प्रो. प्रदीप कुमार मिश्रा ने कहा कि आज का दिन क्वींस कॉलेज के इतिहास के लिए खास दिन है. आज के विशिष्ट उद्‌घाटन कार्यक्रम में अपना सक्रिय सहयोग देने के लिए प्रो. धर्मेन्द्र सिंह एवं प्रदीप नारायणकर का आभार है. यह लैब क्वींस कॉलेज के विद्यार्थियों को नई दिशा देगी. लैब को स्थापित करने में लगभग 50 लख रुपये का खर्च हुआ है जो यहां के पुरातन छात्र प्रदीप और अन्य के सहयोग से संभव हो पाया है.

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