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भारत में एआई से सुधर रही हेल्थकेयर की क्वालिटी,1.4 बिलियन आबादी की स्वास्थ्य जरूरतें और पहुंच अलग

आबादी को ज़्यादा सेहतमंद बनाने के लिए टेक्नोलॉजी, परंपरा और लाइफस्टाइल में बदलाव को जोड़ना जरूरी -डॉ. राजेश भूषण, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स

एआई और मशीन लर्निंग से बेहतर होगी हेल्थ केयर की क्वालिटी_डॉ. राजेश भूषण
एआई और मशीन लर्निंग से बेहतर होगी हेल्थ केयर की क्वालिटी_डॉ. राजेश भूषण (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 28, 2026 at 11:01 AM IST

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नई दिल्ली: भारत आज अपनी हेल्थकेयर यात्रा में एक अहम मोड़ पर है. तेज़ी से बढ़ते शहरीकरण, बदलती लाइफस्टाइल, बढ़ता स्ट्रेस लेवल और बढ़ता स्क्रीन टाइम पुरानी बीमारियों के बढ़ते बोझ में योगदान दे रहे हैं. यह कहना है भारत सरकार के पूर्व स्वास्थ्य सचिव एवं इलनेस टू वेलनेस फाउंडेशन की गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन डॉ. राजेश भूषण का. उन्होंने आगे कहा कि हेल्थकेयर सिर्फ़ बीमारी के इलाज तक ही सीमित नहीं है. इसमें बचाव, बढ़ावा देने वाली, दर्द कम करने वाली और ठीक करने वाली देखभाल शामिल है, जिसका ज़्यादातर हिस्सा समुदाय के अंदर होता है. वे इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और परंपरा के ज़रिए पूरी तरह से सेहतमंद हेल्थ को आगे बढ़ाने के विषय पर आयोजित चौथे सालाना समिट में बोल रहे थे.

भारत में 1.4 बिलियन से ज्यादा आबादी की स्वास्थ्य जरूरतें और पहुंच अलग: डॉ. राजेश भूषण
इस समिट में पॉलिसी बनाने वाले, डॉक्टर, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट और इंडस्ट्री लीडर एक साथ आए ताकि यह देखा जा सके कि हेल्थकेयर सिस्टम को केयर के रिएक्टिव मॉडल से ज़्यादा प्रोएक्टिव, बचाव वाले और पर्सनलाइज़्ड तरीकों की ओर कैसे बढ़ना चाहिए. पूर्व स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने भारत में हेल्थकेयर डिलीवरी में खास चुनौतियों और मौकों को देखते हुए कहा कि हमारी 1.4 बिलियन से ज़्यादा की आबादी, जिनकी हेल्थ की ज़रूरतें और पहुंच की चुनौतियां अलग-अलग हैं, उन्हें समुदाय पर फोकस करने वाले प्रोग्राम और इलनेस टू वेलनेस फाउंडेशन जैसे संगठनों के ज़रिए हेल्थ चाहने वाले व्यवहार का कल्चर बनाने से काफ़ी फ़ायदा हो सकता है.

भारत में 1.4 बिलियन से ज्यादा आबादी की स्वास्थ्य जरूरतें और पहुंच अलग: डॉ. राजेश भूषण (ETV Bharat)
एआई और मशीन लर्निंग से बेहतर होगी हेल्थ केयर की क्वालिटीराजेश भूषण ने आगे कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी टेक्नोलॉजी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट जैसे डिजिटल पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के सिस्टम के साथ मिलकर हेल्थकेयर डिलीवरी की एफिशिएंसी और क्वालिटी को बेहतर बना सकती हैं, जिससे इंटरऑपरेबिलिटी, लॉन्जिट्यूडिनल हेल्थ रिकॉर्ड और एक ज़्यादा इंटीग्रेटेड हेल्थकेयर इकोसिस्टम बनता है.
भारत में एआई से सुधर रही हेल्थकेयर की क्वालिटी
भारत में एआई से सुधर रही हेल्थकेयर की क्वालिटी (ETV Bharat)

आरोग्य में शामिल हैं पूरी हेल्थ बनाने वाले एलिमेंट: डॉ. मनोज नेसारी
होलिस्टिक वेल-बीइंग पर बात करते हुए आयुष मंत्रालय के पूर्व सलाहकार डॉ. मनोज नेसारी ने पारंपरिक वैदिक सिस्टम में दो खास कॉन्सेप्ट पर ज़ोर दिया. उन्होंने कहा कि आरोग्य एक बड़ा शब्द है जिसमें पूरी हेल्थ बनाने वाले एलिमेंट शामिल हैं, साथ ही स्वस्थ (स्व, मतलब खुद, और स्थ, मतलब होने की स्थिति) शब्द भी. उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि हेल्थ को बीमारी-मुक्त, अच्छी तरह से पोषित, शारीरिक और मानसिक रूप से फिट और अपने नेचुरल सेल्फ के साथ तालमेल की स्थिति में होने के एक होलिस्टिक कॉन्सेप्ट के रूप में समझा जाना चाहिए.

इलनेस टू वेलनेस फाउंडेशन बीमारी से निपटने के बताता है तरीके
लोगों का स्वागत करते हुए इलनेस टू वेलनेस फाउंडेशन की एडवाइजरी काउंसिल के चेयरपर्सन अनिल राजपूत ने कहा कि इस साल के समिट की थीम, ‘इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशन के ज़रिए होलिस्टिक हेल्थ को आगे बढ़ाना’, हेल्थकेयर के बारे में हमारी सोच में बदलाव को दिखाती है. हम दशकों से, सिस्टम बीमारी के इलाज पर फोकस करते रहे हैं. जबकि हमारे सामने असली चुनौती यह है कि बीमारी को कैसे रोका जाए और लोगों को हेल्दी, लंबा और ज़्यादा बैलेंस्ड जीवन जीने में कैसे मदद की जाए.
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