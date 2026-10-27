डिजिटल दुनिया और AI दे रहा 'स्ट्रेस'! बच्चों के व्यवहार में बदलाव को न करें नजरअंदाज, जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट
यूपीआईपीएस-2026 में ‘यंग माइंड इन ट्रांजिशन: फ्रॉम अवेयरनेस टू एक्शन’ में मनोरोग विशेषज्ञों ने बच्चों के मानसिक समस्याओं पर चर्चा की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 4:44 PM IST
गोरखपुर : तेजी से बदलते सामाजिक परिवेश, डिजिटल दुनिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते प्रभाव के बीच बच्चों और किशोर का मानसिक स्वास्थ्य एक गंभीर चुनौती बनकर उभरा है. शारीरिक और मानसिक विकास के दौर से गुजर रहे बच्चों और युवाओं के लिए बदलती परिस्थितियों के साथ तालमेल बैठाना कई बार कठिन हो जाता है. इसका असर उनके व्यवहार, भावनाओं, पढ़ाई और सामाजिक संबंधों पर भी पड़ रहा है. ऐसे में मानसिक समस्याओं की समय रहते पहचान, उचित परामर्श और प्रभावी उपचार बेहद जरूरी है.
यह बात गोरखपुर में आयोजित हुए 'एसोसिएशन आफ क्लीनिकल साइकियाट्री सोसायटी' के राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होने आए देश के विख्यात मानोचिकित्सकों ने कही. सम्मेलन की थीम ही "यंग माइंड इन ट्रांजिशन फ्रॉम अवेयरनेस टू एक्शन" रखी गई थी. जिसमें देश- प्रदेश के प्रतिष्ठित मनोरोग विशेषज्ञों ने बच्चों, किशोर और युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियों, उनकी पहचान, उपचार और बचाव के उपायों पर विस्तार से चर्चा की.
इस दौरान जो आंकड़े सामने आए उसमें भारत की आबादी में लगभग 25% हिस्सा 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का है. जबकि 14 से 19 वर्ष की आयु वर्ग में करीब 25 से 30 करोड़ किशोर बताए जाते हैं. इतनी बड़ी आबादी के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करना स्वास्थ्य विशेषज्ञों, अभिभावकों और शिक्षकों के सामने एक महत्वपूर्ण चुनौती है.
प्रयागराज से आए मनोरोग विशेषज्ञ डॉ. क्षितिज दीक्षित ने बताया कि बाल्यावस्था और किशोरावस्था जीवन के ऐसे चरण हैं, जिनमें शरीर और मस्तिष्क में तेजी से बदलाव होते हैं. इस दौरान बच्चों की सोच, भावनाओं, व्यवहार और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन आता है. डिजिटल माध्यम और सोशल मीडिया की बढ़ती पहुंच ने इन बदलावों को और जटिल बना दिया है.
बच्चों के व्यवहार में होने वाले बदलाव को केवल जिद, अनुशासनहीनता या पढ़ाई में अरुचि मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. चिड़चिड़ापन, लगातार उदास रहना, अकेले रहने की प्रवृत्ति, पढ़ाई में रुचि कम होना और सामाजिक गतिविधियों से दूरी बनाना, कभी-कभी मानसिक परेशानी के संकेत हो सकते हैं. ऐसे लक्षण दिखाई देने पर बच्चों से संवाद करना और आवश्यकता पड़ने पर विशेषज्ञ की मदद लेना जरूरी है.
डॉ. अमित कुमार शाही ने कहा कि किशोर और युवाओं में आत्महत्या की घटनाएं समाज के सामने गंभीर सवाल खड़ा कर रही हैं. ऐसी घटनाओं के पीछे कई व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारण हो सकते हैं. कई बार युवा अपनी परेशानियों को समझने या व्यक्त करने में कठिनाई महसूस करते हैं. दूसरी ओर अभिभावक और शिक्षक भी उनकी भावनात्मक पीड़ा को समय रहते पहचान नहीं पाते.
उन्होंने कहा कि मोबाइल की दुनिया में कुछ ऐसे ऐप आ गए हैं जिसके जरिए बच्चों में जुए की लत लग गई है और इसकी वजह से वह बड़ा आर्थिक नुकसान उठाते हैं. इसे वह अपने अभिभावक से भी शेयर नहीं करते. जब दलदल में फंस जाते हैं तो आत्महत्या जैसी घटनाएं घटती हैं. उन्होंने कहा कि AI के द्वारा मानसिक रोगों की पहचान और जागरूकता के लिए कुछ एप्लीकेशन आए हैं. कुछ सहायता दे रहे हैं. आपत्तियां भी आ रही हैं.
इनका विकास कितना सहायक होगा यह समय के साथ देखने को मिलेगा. अभी भी सूक्ष्म स्तर पर प्रत्येक मरीज अलग-अलग होता है और दवा का असर भी अलग-अलग दिखता है. अनुवांशिक और बायोलॉजिकल अनुसंधान से सटीक इलाज में सहायता मिलेगी. दवाओं के अलावा विभिन्न विधाओं का उपयोग आज भी इलाज में हो रहा है. जैसे ECT, आरटीएमएस और IDCS. इसमें डेटाबेस संकलन अभी और आवश्यक है. भारत सरकार की टेली मानस सेवा के 14416 पर कॉल करके मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सलाह लिया जा सकता है.
तमिलनाडु से आए ऑल इंडिया मनोचिकित्सक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. टीएसएस राव ने कहा कि परिवार और शिक्षण संस्थानों में संवेदनशीलता बढ़ाने और जरूरतमंद युवाओं को मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने की आवश्यकता है. बच्चों और किशोर को ऐसा वातावरण मिलना चाहिए जिसमें वह बिना किसी डर या संकोच के अपनी परेशानियां साझा कर सकें. उनकी बातों को गंभीरता से सुनना और समय रहते सहायता उपलब्ध कराना, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी गंभीर स्थितियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है.
आगरा के वरिष्ठ मनोरोग चिकित्सक डॉ. यूसी गर्ग ने जटिल मनोरोगों के उपचार की नई विधाओं पर चर्चा की. उन्होंने मनोरोगों के उपचार, मरीजों की जरूरत के अनुरूप चिकित्सा पद्धति और उपचार की प्रभावशीलता से जुड़े महत्वपूर्ण बातों पर विचार रखे. विशेषज्ञों ने इस बात पर जोर दिया कि मनोरोगों के उपचार में मरीज की व्यक्तिगत परिस्थितियों, बीमारी की प्रकृति और उसकी जरूरत को ध्यान में रखना आवश्यक है.
डॉ. वर्तिका पांडेय ने कहा कि बच्चों की समस्या को केवल एक दृष्टिकोण से देखने के बजाय उनके शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक पहलुओं को भी समझना चाहिए. बच्चों के व्यवहार में होने वाले बदलावों को समय रहते पहचानने में अभिभावकों और शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है. चिकित्सकों की मदद से समस्याओं के कारणों को समझकर उचित उपचार और परामर्श उपलब्ध कराया जा सकता है.
उन्होंने बताया कि कई मनोरोगों में मरीजों को लंबे समय तक दवाओं का सेवन करना पड़ता है. ऐसी स्थिति में उपचार के दौरान महिला के गर्भवती होने पर दवाओं के संभावित प्रभाव को लेकर चिंता उत्पन्न हो सकती है. कुछ दवाओं के कारण भ्रूण के विकास पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों का आकलन जरूरी होता है. जबकि बिना चिकित्सीय सलाह के दवा बंद करने से महिला की मानसिक स्थिति बिगड़ने का खतरा भी हो सकता है.
प्रसव के बाद स्तनपान के दौरान मनोरोग संबंधित दवाओं के इस्तेमाल को लेकर भी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है. ऐसी स्थिति में महिला के मानसिक स्वास्थ्य, गर्भस्थ शिशु के विकास और नवजात के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, उपचार की योजना बनानी पड़ती है. गोरखपुर एम्स की महिला रोग विशेषज्ञ डॉ. शिखा सेठ ने कहा कि गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान दवाओं को बंद करना और उनकी खुराक में बदलाव करना उचित नहीं है. उपचार संबंधी निर्णय संबंधित चिकित्सकों की सलाह और महिला की व्यक्तिगत स्थिति के आधार पर लिए जाने चाहिए.
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