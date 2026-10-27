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डिजिटल दुनिया और AI दे रहा 'स्ट्रेस'! बच्चों के व्यवहार में बदलाव को न करें नजरअंदाज, जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट

यूपीआईपीएस-2026 में जुटे देशभर के मनोचिकित्सक. ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोरखपुर : तेजी से बदलते सामाजिक परिवेश, डिजिटल दुनिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते प्रभाव के बीच बच्चों और किशोर का मानसिक स्वास्थ्य एक गंभीर चुनौती बनकर उभरा है. शारीरिक और मानसिक विकास के दौर से गुजर रहे बच्चों और युवाओं के लिए बदलती परिस्थितियों के साथ तालमेल बैठाना कई बार कठिन हो जाता है. इसका असर उनके व्यवहार, भावनाओं, पढ़ाई और सामाजिक संबंधों पर भी पड़ रहा है. ऐसे में मानसिक समस्याओं की समय रहते पहचान, उचित परामर्श और प्रभावी उपचार बेहद जरूरी है.

यह बात गोरखपुर में आयोजित हुए 'एसोसिएशन आफ क्लीनिकल साइकियाट्री सोसायटी' के राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होने आए देश के विख्यात मानोचिकित्सकों ने कही. सम्मेलन की थीम ही "यंग माइंड इन ट्रांजिशन फ्रॉम अवेयरनेस टू एक्शन" रखी गई थी. जिसमें देश- प्रदेश के प्रतिष्ठित मनोरोग विशेषज्ञों ने बच्चों, किशोर और युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियों, उनकी पहचान, उपचार और बचाव के उपायों पर विस्तार से चर्चा की.

डिजिटल दुनिया के दलदल में फंस रहे बच्चे. (Video Credit; ETV Bharat) इस दौरान जो आंकड़े सामने आए उसमें भारत की आबादी में लगभग 25% हिस्सा 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का है. जबकि 14 से 19 वर्ष की आयु वर्ग में करीब 25 से 30 करोड़ किशोर बताए जाते हैं. इतनी बड़ी आबादी के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करना स्वास्थ्य विशेषज्ञों, अभिभावकों और शिक्षकों के सामने एक महत्वपूर्ण चुनौती है. प्रयागराज से आए मनोरोग विशेषज्ञ डॉ. क्षितिज दीक्षित ने बताया कि बाल्यावस्था और किशोरावस्था जीवन के ऐसे चरण हैं, जिनमें शरीर और मस्तिष्क में तेजी से बदलाव होते हैं. इस दौरान बच्चों की सोच, भावनाओं, व्यवहार और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन आता है. डिजिटल माध्यम और सोशल मीडिया की बढ़ती पहुंच ने इन बदलावों को और जटिल बना दिया है. बच्चों के व्यवहार में होने वाले बदलाव को केवल जिद, अनुशासनहीनता या पढ़ाई में अरुचि मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. चिड़चिड़ापन, लगातार उदास रहना, अकेले रहने की प्रवृत्ति, पढ़ाई में रुचि कम होना और सामाजिक गतिविधियों से दूरी बनाना, कभी-कभी मानसिक परेशानी के संकेत हो सकते हैं. ऐसे लक्षण दिखाई देने पर बच्चों से संवाद करना और आवश्यकता पड़ने पर विशेषज्ञ की मदद लेना जरूरी है. डॉ. अमित कुमार शाही ने कहा कि किशोर और युवाओं में आत्महत्या की घटनाएं समाज के सामने गंभीर सवाल खड़ा कर रही हैं. ऐसी घटनाओं के पीछे कई व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारण हो सकते हैं. कई बार युवा अपनी परेशानियों को समझने या व्यक्त करने में कठिनाई महसूस करते हैं. दूसरी ओर अभिभावक और शिक्षक भी उनकी भावनात्मक पीड़ा को समय रहते पहचान नहीं पाते. उन्होंने कहा कि मोबाइल की दुनिया में कुछ ऐसे ऐप आ गए हैं जिसके जरिए बच्चों में जुए की लत लग गई है और इसकी वजह से वह बड़ा आर्थिक नुकसान उठाते हैं. इसे वह अपने अभिभावक से भी शेयर नहीं करते. जब दलदल में फंस जाते हैं तो आत्महत्या जैसी घटनाएं घटती हैं. उन्होंने कहा कि AI के द्वारा मानसिक रोगों की पहचान और जागरूकता के लिए कुछ एप्लीकेशन आए हैं. कुछ सहायता दे रहे हैं. आपत्तियां भी आ रही हैं.