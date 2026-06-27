चार्टर्ड अकाउंटेंसी के क्षेत्र में AI बन रहा मददगार, AI इनोवेशन समिट में जुटे 4 हजार से ज्यादा सीए
भारत मंडपम में आयोजित एआई समिट का मकसद नई टेक्नोलॉजी का लाभ और बदलते डिजिटल माहौल में नई स्किल्स से प्रोफेशनल्स को लैस करना है.
Published : June 27, 2026 at 5:50 PM IST
नई दिल्ली: 26 और 27 जून को भारत मंडपम में आयोजित होने वाले एआई समिट में आईसीए की स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए AI सर्टिफ़िकेट कोर्स लेवल 3 भी लॉन्च किया गया.आधुनिक समय में हर क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चलन बढ़ता जा रहा है. समाज और जीवन के दो महत्वपूर्ण फोलियो हेल्थ और एजुकेशन के क्षेत्र में एआई की महत्वपूर्ण भूमिका होने के बाद अब चार्टर्ड अकाउंटेंसी के क्षेत्र में भी यह उपयोगी साबित हो रहा है. इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया के उपाध्यक्ष सीए मंगेश किनारे ने बताया कि नए-नए टूल्स के माध्यम से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को कंपनी की बैलेंस शीट तैयार करने में ऑटोमेशन में काफी मदद मिल रही है.
कैपिटल को सम्मराइज करने का सटीक आइडिया
मंगेश किनारे ने बताया कि जब हम किसी कैपिटल को समराइज करते हैं तो यह विचार करना पड़ता है कि कैपिटल को किस-किस मद में डिवाइड करें. जब हम इसमें एआई की मदद लेते हैं तो एआई हमें कैपिटल को सम्मराइज करके एक लगभग सटीक आईडिया दे देता है, जिससे हमारा काम आसान हो जाता है. दूसरा अगर किसी एक कंपनी की 200 अलग-अलग ब्रांच हैं और हमें 200 ब्रांच की बैलेंस शीट मेंटेन करनी है तो हम इसमें भी एआई की मदद ले लेते हैं. एआई की मदद से सभी 200 ब्रांच की एक बैलेंस शीट का सटीक आइडिया मिल जाता है, जिससे हमें सहूलियत हो जाती है.
समिट में डेलिगेट्स अपने अनुभव कर रहे साझा:
इन्हीं नए इनोवेशन को लेकर के इस एआई इनोवेशन समिट में इसी तरह के एआई के नए टूल्स को प्रदर्शित किया गया है. मंगेश कुमार ने बताया कि देश भर से और विदेशों से भी इस एआई इनोवेशन समिट में डेलिगेट्स आए हुए हैं और सब अपने अपने अनुभव नए इनोवेशन को लेकर के साझा कर रहे हैं.
केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह सिंह शेखावत ने किया समिट का उद्घाटन:
सीए मंगेश किनारे ने बताया कि समिट का उद्घाटन शुक्रवार को भारत सरकार के संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुख्य अतिथि के तौर पर किया. केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी आईसीएआई की ओर से अपने सदस्यों और छात्रों के कौशल को बढ़ाने (अपस्किलिंग) के लिए की गई कोशिशों की तारीफ़ की. साथ ही कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स देश के बदलाव में अहम भूमिका निभाते हैं. आईसीएआई वैश्विक बदलाव का नेतृत्व कर रहा है और एआई एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स के विकास में आगे रहकर दुनिया के 'इंस्टीट्यूट ऑफ़ ग्लोबल ट्रस्ट' के तौर पर उभरने की क्षमता रखता है.
समिट की थीम अकाउंटिंग, ऑडिट, टैक्स और गवर्नेंस में बदलाव:
इस मौके पर आईसीएआई के प्रेसिडेंट सीए प्रसन्ना कुमार डी और पूर्व प्रेसिडेंट सीए चारणजोत सिंह नंदा, एआई कमिटी के वाइस चेयरमैन सीए उमेश रामनारायण शर्मा, सेंट्रल और रीजनल काउंसिल के सदस्य और आईसीएआई के सेक्रेटरी सीए (डॉ.) जय कुमार बत्रा भी मौजूद थे. आईसीएआई के अध्यक्ष सीए प्रसन्ना कुमार डी ने बताया कि यह थीम दिखाएगी कि कैसे एआई फाइनेंशियल इकोसिस्टम में क्रांति ला रहा है, बेहतर फ़ैसले लेने में मदद कर रहा है, नियमों का पालन आसान बना रहा है. कार्यक्षमता बढ़ा रहा है और नई रणनीतिक संभावनाएं खोल रहा है.
समिट में भारत की नई यूनिकॉर्न एआई कंपनियों में से एक सर्वम एआई के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर भी आईसीएआई के द्वारा हस्ताक्षर किए गए. यह कंपनी भारत के लिए स्वदेशी एआई तकनीक विकसित कर रही है. यह सहयोग AI ट्रेनिंग, क्षमता निर्माण, पेशेवर विकास, संयुक्त रिसर्च, सेमिनार और वर्कशॉप आयोजित करने और AI-केंद्रित लर्निंग रिसोर्स विकसित करने पर केंद्रित होगा.
एआईसीए लेवल 3 कोर्स भी लॉन्च
समिट में एआईसीए लेवल 3 कोर्स भी लॉन्च किया गया. यह एक एडवांस्ड सर्टिफ़िकेशन प्रोग्राम है जिसे खास तौर पर उन सदस्यों के लिए डिज़ाइन किया गया है. जिन्होंने एआईसीए लेवल 2 सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है. यह प्रोग्राम पेशेवर क्षमताओं को मजबूत करने और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में नेतृत्व करने के लिए तैयार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है.
एआई एसेंशियल्स फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का प्रकाशन लॉन्च:
मंगेश किनारे ने बताया कि एआई पर केंद्रित अपने छह प्रकाशनों की सफलता को आगे बढ़ाते हुए आईसीएआई ने इस प्रोग्राम के दौरान एआई एसेंशियल्स फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नाम का एक प्रकाशन भी लॉन्च किया. यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझने के लिए एक प्रैक्टिस गाइड है.
आईसीएआई ने 50 हजार से ज्यादा सीए को दी एआई की ट्रेनिंग
अध्यक्ष प्रसन्ना कुमार डी ने यह भी बताया कि आईसीएआई ने सबसे आगे रहते हुए 50,000 से ज़्यादा सदस्यों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ट्रेनिंग दी है और सदस्यों को सशक्त बनाने और प्रोफेशनल प्रैक्टिस को आसान बनाने के लिए 150 से ज़्यादा GPT-बेस्ड टूल्स विकसित किए हैं.
दुनिया भर से 4,000 से ज़्यादा डेलीगेट्स हुुए शामिल
इस समिट में भारत और दुनिया भर से 4,000 से ज़्यादा डेलीगेट्स शामिल हो रहे हैं, जिनमें सरकारी अधिकारी, पॉलिसी बनाने वाले, रेगुलेटर, टेक्नोलॉजी लीडर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एकेडेमिशियन, स्टार्टअप फाउंडर्स, रिसर्चर्स, स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स शामिल हैं. वाइस-प्रेसिडेंट सीए मंगेश किनारे ने कहा कि भविष्य उन प्रोफेशनल्स का है जो लगातार खुद को बदलते रहते हैं.
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