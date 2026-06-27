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चार्टर्ड अकाउंटेंसी के क्षेत्र में AI बन रहा मददगार, AI इनोवेशन समिट में जुटे 4 हजार से ज्यादा सीए

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह सिंह शेखावत ने किया समिट का उद्घाटन ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: 26 और 27 जून को भारत मंडपम में आयोजित होने वाले एआई समिट में आईसीए की स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए AI सर्टिफ़िकेट कोर्स लेवल 3 भी लॉन्च किया गया.आधुनिक समय में हर क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चलन बढ़ता जा रहा है. समाज और जीवन के दो महत्वपूर्ण फोलियो हेल्थ और एजुकेशन के क्षेत्र में एआई की महत्वपूर्ण भूमिका होने के बाद अब चार्टर्ड अकाउंटेंसी के क्षेत्र में भी यह उपयोगी साबित हो रहा है. इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया के उपाध्यक्ष सीए मंगेश किनारे ने बताया कि नए-नए टूल्स के माध्यम से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को कंपनी की बैलेंस शीट तैयार करने में ऑटोमेशन में काफी मदद मिल रही है. कैपिटल को सम्मराइज करने का सटीक आइडिया मंगेश किनारे ने बताया कि जब हम किसी कैपिटल को समराइज करते हैं तो यह विचार करना पड़ता है कि कैपिटल को किस-किस मद में डिवाइड करें. जब हम इसमें एआई की मदद लेते हैं तो एआई हमें कैपिटल को सम्मराइज करके एक लगभग सटीक आईडिया दे देता है, जिससे हमारा काम आसान हो जाता है. दूसरा अगर किसी एक कंपनी की 200 अलग-अलग ब्रांच हैं और हमें 200 ब्रांच की बैलेंस शीट मेंटेन करनी है तो हम इसमें भी एआई की मदद ले लेते हैं. एआई की मदद से सभी 200 ब्रांच की एक बैलेंस शीट का सटीक आइडिया मिल जाता है, जिससे हमें सहूलियत हो जाती है. चार्टर्ड अकाउंटेंसी के क्षेत्र में एआई बन रहा मददगार (ETV Bharat) समिट में डेलिगेट्स अपने अनुभव कर रहे साझा: इन्हीं नए इनोवेशन को लेकर के इस एआई इनोवेशन समिट में इसी तरह के एआई के नए टूल्स को प्रदर्शित किया गया है. मंगेश कुमार ने बताया कि देश भर से और विदेशों से भी इस एआई इनोवेशन समिट में डेलिगेट्स आए हुए हैं और सब अपने अपने अनुभव नए इनोवेशन को लेकर के साझा कर रहे हैं. केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह सिंह शेखावत ने किया समिट का उद्घाटन: सीए मंगेश किनारे ने बताया कि समिट का उद्घाटन शुक्रवार को भारत सरकार के संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुख्य अतिथि के तौर पर किया. केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी आईसीएआई की ओर से अपने सदस्यों और छात्रों के कौशल को बढ़ाने (अपस्किलिंग) के लिए की गई कोशिशों की तारीफ़ की. साथ ही कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स देश के बदलाव में अहम भूमिका निभाते हैं. आईसीएआई वैश्विक बदलाव का नेतृत्व कर रहा है और एआई एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स के विकास में आगे रहकर दुनिया के 'इंस्टीट्यूट ऑफ़ ग्लोबल ट्रस्ट' के तौर पर उभरने की क्षमता रखता है. बैलेंस शीट मेंटेन करने में एआई कर रहा सहयोग (ETV Bharat) समिट की थीम अकाउंटिंग, ऑडिट, टैक्स और गवर्नेंस में बदलाव: