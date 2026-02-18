ETV Bharat / state

मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के राष्ट्रीय ऑनलाइन शिक्षण मंच पर AI की एंट्री, पढ़ना और समझना होगा आसान

भारत के शिक्षा मंत्रालय का राष्ट्रीय ऑनलाइन शिक्षण मंच SWAYAM अब होने जा रहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस, प्रोफेशनल लर्नर्स को मिलेगी निःशुल्क सेवा.

राष्ट्रीय ऑनलाइन शिक्षण मंच में AI की एंट्री
राष्ट्रीय ऑनलाइन शिक्षण मंच में AI की एंट्री (ETV Bharat)
नई दिल्ली: भारत के शिक्षा मंत्रालय का राष्ट्रीय ऑनलाइन शिक्षण मंच SWAYAM (Study Webs of Active Learning for Young Aspiring Minds) अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से लैस होने जा रहा है. यह बात सामने आई एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में शिक्षा मंत्रालय के पवेलियन पर. देश का यह प्रमुख मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स (MOOC) प्लेटफॉर्म, जहां उच्च शिक्षा और प्रोफेशनल लर्नर्स तक कोई भी निःशुल्क पढ़ाई कर सकता है. अब नई एआई सुविधाओं के साथ सीखने के अनुभव को और बेहतर बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है. SWAYAM पर 18,000 से अधिक कोर्स हैं और हर सेमेस्टर में करीब 1,800 नए कोर्स जोड़े जा रहे हैं. अब इनमें से चुनिंदा कोर्स में एआई आधारित फीचर्स जोड़े जा रहे हैं, जिससे ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान छात्रों को व्यक्तिगत सहयोग मिल सके.

क्या है SWAYAM: यह भारत सरकार का राष्ट्रीय ऑनलाइन शिक्षा मंच है, जो कक्षा 12 से पोस्ट-ग्रेजुएशन तक निःशुल्क कोर्स उपलब्ध कराते है. यहां इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और केंद्रीय विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञ पढ़ाते हैं. छात्र वीडियो लेक्चर, अध्ययन सामग्री और चर्चा मंच का उपयोग कर सकते हैं. कोर्स पूरे करने पर अकादमिक क्रेडिट ट्रांसफर की सुविधा मिलती है. छात्र प्रॉक्टर्ड परीक्षा देकर मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्र भी हासिल कर सकते हैं.

SWAYAM अब होने जा रहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस (ETV Bharat)

स्टडी नोट्स वीडियो का तुरंत सारांश: आईआईटी मद्रास के पीएचडी स्कॉलर डॉ. जयकृष्णा एम. ने बताया कि ऑनलाइन पढ़ाई में अक्सर छात्रों को बार-बार वीडियो देखने की जरूरत पड़ती है. इस समस्या को हल करने के लिए एआई आधारित 'स्टडी नोट्स' फीचर लाया जा रहा है. इस फीचर के तहत किसी भी लेक्चर का सटीक और संक्षिप्त सारांश तैयार होगा, जिसे छात्र डाउनलोड कर सकेंगे. इससे उन्हें दोबारा पूरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और परीक्षा के समय आसानी से रिवीजन हो सकेगा.

उपलब्ध है डिजिटल असिसटेंट: उन्होंने बताया कि नए सिस्टम में एआई कोर्स चैटबॉट भी शामिल किया जा रहा है. छात्र पढ़ाई के दौरान सीधे चैटबॉट से प्रश्न पूछ सकेंगे और तुरंत उत्तर मिल जाएगा. उन्होंने बताया कि ऑनलाइन शिक्षा में जहां व्यक्तिगत मार्गदर्शन की कमी महसूस होती है, वहां यह चैटबॉट एक डिजिटल मेंटर की तरह काम करेगा. हालांकि, इसे केवल मार्गदर्शन के रूप में उपयोग करने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि एआई द्वारा दिए गए उत्तर पूरी तरह अंतिम सत्य नहीं माने जा सकते हैं.

फ्लैशकार्ड और माइंड मैप रिवीजन होगा आसान
फ्लैशकार्ड और माइंड मैप रिवीजन होगा आसान (ETV Bharat)

फ्लैशकार्ड और माइंड मैप रिवीजन होगा आसान: एआई की मदद से 'फ्लैशकार्ड' तैयार किए जा रहे हैं, जिनमें एक तरफ प्रश्न और दूसरी तरफ उत्तर होगा. यह फीचर विशेष रूप से परीक्षा से पहले जल्द अभ्यास करने के लिए किया जा रहा है. डॉ. जयकृष्णा एम. ने बताया कि इसके अलावा 'माइंड मैप' फीचर के माध्यम से पूरे विषय को ग्राफिकल रूप में समझाया जाएगा. किसी सप्ताह में पढ़ाए गए मुख्य कॉन्सेप्ट और उनके विषयों को एक मैप के रूप में देखा जा सकेगा, जिससे छात्रों को पूरे टॉपिक की संरचना समझने में मदद मिलेगी.

प्रैक्टिस क्वेश्चन और मॉक टेस्ट: SWAYAM में एआई आधारित प्रैक्टिस प्रश्न और मॉक टेस्ट भी जोड़े जा रहे हैं. इसमें छात्र प्रश्नों के उत्तर छिपाकर अभ्यास कर सकेंगे, पीडीएफ डाउनलोड कर सकेंगे और अपनी तैयारी को भी बेहतर बना सकेंगे.

स्पोकन इंग्लिश और इंटरव्यू प्रैक्टिस: SWAYAM पर अब स्पोकन इंग्लिश और इंटरव्यू प्रैक्टिस जैसे मॉड्यूल भी एआई की मदद से डेवलप किए जा रहे हैं. इसमें छात्रों को उनके कॉन्फिडेंस स्कोर, शब्दावली (वोकैबलरी) के उपयोग और बोलने की शैली पर फीडबैक मिलेगा. डॉ. जयकृष्णा एम. ने बताया कि बड़े स्तर पर इस तरह का मूल्यांकन करना किसी एक शिक्षक या संस्थान के लिए कठिन होता है, जिसे एआई आसान बना रहा है.

पायलट फेज में एआई फीचर्स: उन्होंने बताया कि यह सभी एआई सिस्टम पायलट फेज में है. शुरुआती तौर पर लगभग 115 कोर्स में इसे लागू किया जा रहा है. अगले दो से तीन महीनों में इसके उपयोग और सिस्टम परफॉर्मेंस का आकलन किया जाएगा. इसके बाद इसके बड़े स्तर पर रोलआउट की योजना है. एआई एक सहायक उपकरण है, अंतिम निर्णय करने वाला नहीं है. इसलिए छात्रों को इसे टूल के रूप में उपयोग करना चाहिए. इन प्रैक्टिस फीचर्स में फिलहाल कोई औपचारिक ग्रेडिंग नहीं होगी.

संपादक की पसंद

