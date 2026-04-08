ETV Bharat / state

AI पर बढ़ता भरोसा...सुविधा या खतरा? PGI डॉक्टर की चेतावनी, बोले- "सिर्फ जानकारी तक सीमित रखें इस्तेमाल"

AI स्वास्थ्य जानकारी में सहायक है. हालांकि इलाज के लिए इस पर निर्भर रहना जोखिम भरा है. अधिक जानकारी के लिए आगे पढें.

AI IN HEALTHCARE
AI पर बढ़ता भरोसा...सुविधा या खतरा? (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 8, 2026 at 11:25 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

चंडीगढ़: आज के डिजिटल दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI तेजी से लोगों की जिंदगी का हिस्सा बनता जा रहा है. छोटी-मोटी स्वास्थ्य समस्याओं से लेकर गंभीर लक्षणों तक के लिए लोग अब AI से सलाह लेने लगे हैं. इस बढ़ते ट्रेंड ने जहां जानकारी तक आसान पहुंच बनाई है, वहीं इसके सुरक्षित उपयोग को लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं.

"AI उपयोगी, लेकिन इलाज के लिए नहीं": चंडीगढ़ पीजीआई के डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल मेडिसिन के रिसर्च डीन और हेड डॉ. संजय जैन ने इस मुद्दे पर ईटीवी भारत से स्पष्ट राय रखते हुए कहा कि, "AI एक उपयोगी टूल जरूर है, लेकिन इस पर पूरी तरह निर्भर होना खतरनाक हो सकता है. AI को जानकारी के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन इलाज और अंतिम फैसले के लिए हमेशा विशेषज्ञ डॉक्टर की सलाह लें."

PGI डॉक्टर की चेतावनी, बोले- "सिर्फ जानकारी तक सीमित रखें इस्तेमाल" (ETV Bharat)

तेज जानकारी, लेकिन अधूरा समाधान: डॉ. संजय जैन ने कहा कि, "AI मेडिकल डेटा को समझने, रिपोर्ट्स पढ़ने और शुरुआती सलाह देने में काफी मददगार है. कई बार यह डॉक्टरों से भी तेज जानकारी उपलब्ध करा देता है. लेकिन जब बात जटिल बीमारियों, सही निदान और उपचार की आती है, तो केवल AI पर निर्भर रहना जोखिम भरा हो सकता है."

"डॉक्टर सिर्फ बीमारी नहीं, मरीज को समझते हैं": डॉ. जैन ने आगे कहा कि, "एक डॉक्टर मरीज की पूरी स्थिति-उसकी मानसिक हालत, लाइफस्टाइल और मेडिकल हिस्ट्री को ध्यान में रखकर इलाज करता है यही वजह है कि चिकित्सा में मानवीय समझ और अनुभव का कोई विकल्प नहीं है, जिसे AI अभी तक पूरी तरह नहीं समझ सकता."

इंसानी जुड़ाव की कमी: चिकित्सा सिर्फ दवाओं तक सीमित नहीं होती, बल्कि इसमें संवेदनशीलता और भरोसा भी शामिल होता है. इस पर डॉ. जैन कहते हैं कि, "AI डेटा के आधार पर जवाब देता है, लेकिन मरीज की भावनाओं को समझना उसके लिए मुश्किल है. इंसानी जुड़ाव और भावनात्मक सहारा देना अभी सिर्फ डॉक्टर ही कर सकते हैं."

"अंधाधुंध भरोसा पड़ सकता है भारी": AI पर बिना सोचे-समझे भरोसा करना सेहत के लिए खतरा बन सकता है. डॉ. जैन ने चेतावनी देते हुए कहा कि, "कई बार AI अधूरी या गलत जानकारी दे सकता है. ऐसे में बिना डॉक्टर से सलाह लिए इलाज शुरू करना स्थिति को और बिगाड़ सकता है."

भविष्य में डॉक्टर का सहयोगी बनेगा AI: हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले 10-15 वर्षों में AI और डॉक्टर के बीच प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि सहयोग देखने को मिलेगा. डॉ. जैन के अनुसार AI डॉक्टरों के काम को आसान बनाएगा. जैसे डेटा एनालिसिस और रिसर्च. जबकि डॉक्टर मरीजों को सही दिशा और मानवीय देखभाल देंगे.

सही संतुलन ही है समाधान: डॉ. जैन ने ये भी कहा कि, "AI को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता, लेकिन इसका संतुलित और समझदारी से उपयोग जरूरी है. सेहत के मामले में शॉर्टकट अपनाने के बजाय विशेषज्ञ की सलाह ही सबसे सुरक्षित और प्रभावी विकल्प है."

ये भी पढ़ें:गर्मी में हीटवेव से ऐसे करें बचाव, लिक्विड डाइट से शरीर को रखें हाइड्रेट, इन टिप्स को करें फॉलो

TAGGED:

ARTIFICIAL INTELLIGENCE RISKS
AI MEDICAL ADVICE
HEALTH TECHNOLOGY SAFETY
AI LIMITATIONS HEALTHCARE
AI IN HEALTHCARE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.