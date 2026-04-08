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AI पर बढ़ता भरोसा...सुविधा या खतरा? PGI डॉक्टर की चेतावनी, बोले- "सिर्फ जानकारी तक सीमित रखें इस्तेमाल"

AI पर बढ़ता भरोसा...सुविधा या खतरा? ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: आज के डिजिटल दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI तेजी से लोगों की जिंदगी का हिस्सा बनता जा रहा है. छोटी-मोटी स्वास्थ्य समस्याओं से लेकर गंभीर लक्षणों तक के लिए लोग अब AI से सलाह लेने लगे हैं. इस बढ़ते ट्रेंड ने जहां जानकारी तक आसान पहुंच बनाई है, वहीं इसके सुरक्षित उपयोग को लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं. "AI उपयोगी, लेकिन इलाज के लिए नहीं": चंडीगढ़ पीजीआई के डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल मेडिसिन के रिसर्च डीन और हेड डॉ. संजय जैन ने इस मुद्दे पर ईटीवी भारत से स्पष्ट राय रखते हुए कहा कि, "AI एक उपयोगी टूल जरूर है, लेकिन इस पर पूरी तरह निर्भर होना खतरनाक हो सकता है. AI को जानकारी के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन इलाज और अंतिम फैसले के लिए हमेशा विशेषज्ञ डॉक्टर की सलाह लें." PGI डॉक्टर की चेतावनी, बोले- "सिर्फ जानकारी तक सीमित रखें इस्तेमाल" (ETV Bharat) तेज जानकारी, लेकिन अधूरा समाधान: डॉ. संजय जैन ने कहा कि, "AI मेडिकल डेटा को समझने, रिपोर्ट्स पढ़ने और शुरुआती सलाह देने में काफी मददगार है. कई बार यह डॉक्टरों से भी तेज जानकारी उपलब्ध करा देता है. लेकिन जब बात जटिल बीमारियों, सही निदान और उपचार की आती है, तो केवल AI पर निर्भर रहना जोखिम भरा हो सकता है." "डॉक्टर सिर्फ बीमारी नहीं, मरीज को समझते हैं": डॉ. जैन ने आगे कहा कि, "एक डॉक्टर मरीज की पूरी स्थिति-उसकी मानसिक हालत, लाइफस्टाइल और मेडिकल हिस्ट्री को ध्यान में रखकर इलाज करता है यही वजह है कि चिकित्सा में मानवीय समझ और अनुभव का कोई विकल्प नहीं है, जिसे AI अभी तक पूरी तरह नहीं समझ सकता."