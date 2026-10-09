एक क्लिक में पता चलेगा आपको कौन सी बीमारी होने वाली है, बायोइनफॉर्मेटिक्स में AI का तड़का
बायोइनफॉर्मेटिक्स में एआई से आया बड़ा बदलाव, कई रिसर्च और रिपोर्ट में लगेगा कम समय, बीमारी की पहचान और इलाज में आएगी और तेजी. कपिल तिवारी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 11:26 AM IST|
Updated : October 9, 2026 at 12:16 PM IST
सागर : अब वो दिन दूर नहीं जब आपको बीमारी होने से बहुत पहले ही उसका पता चल जाएगा. या यूं कहें कि आप किसी बीमारी के होने के पहले ही उसकी रोकथाम के कदम उठा सकेंगे. ये सब संभव हो रहा है बायोइनफॉर्मेटिक्स में एआई के उपयोग से, बायोइनफॉर्मेटिक्स के जरिए जहां शरीर में होने वाले परिवर्तन और बीमारियों का लंबी जांच के बाद पता चलता था, तो वहीं इसमें एआई के जुड़ने से अब पलक झपकते ही आपके शरीर की हर जानकारी सामने आ जाएगी. बायोइनफॉर्मेटिक्स मेडिकल साइंस, बीमारियों की पहचान, दवाओं की खोज, के साथ कृषि क्षेत्र में भी काफी मददगार साबित हो रहा है. खासकर एआई ने तो बायोइनफॉर्मेटिक्स की उन तकनीकों में क्रांतिकारी बदलाव किया है, जिनकी जांच और विश्लेषण में काफी वक्त लगता था.
बीमारियों के मामले में जांच से लेकर उचित और सटीक इलाज में बड़ा बदलाव आया है. एआई आधारित इन्हीं बदलाव को ध्यान रखते हुए सागर यूनिवर्सिटी द्वारा एक वर्कशॉप आयोजित कर 5 राज्यों के 70 बच्चों को प्रशिक्षित किया जा रहा है और जल्द ही इस क्षेत्र में नई क्रांति देखने मिलेगी.
पहले ही पता चलेगा, कौन सी बीमारी हो सकती है
सागर यूनिवर्सटी के बायोटेक्नालाॅजी विभाग की असि. प्रोफेसर डाॅ. दीक्षी अंगिरा ने बताया, '' यहां पर पांच दिन की वर्कशाॅप चल रही है. देश के कई शहरों, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ और दूसरे राज्यों से स्टूडेंट्स आए हैं, जिनको बायोटेक्नालाॅजी के डीएनए, प्रोटीन और दूसरे बेसिक एक्सपेरीमेंट्स के बारे में सिखा रहे हैं. इस वर्कशाॅप में हिस्सा लेने और सीखने के बाद उन्हें एक्सपोजर मिलेगा और वो आगे इस फील्ड में बेहतर काम कर पाएंगे. जहां तक बाॅयो इनफार्मेटिक्स की बात है, तो बायोटेक्नालाॅजी में बायोइनफॉर्मेटिक्स बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है. इसमें जेनेटिक स्क्रीनिंग या जीन सिक्वेसिंग से पता लगा सकते हैं कि आपके शरीर में ऐसे कौन से जीन्स हैं, जो कोई बीमारी पैदा कर सकते हैं.''
वे आगे कहती हैं, '' अगर हम जीन सिक्वेसिंग करवाते हैं, तो बीमारी के बारे में पहले से पता चल सकता है. इसी तरह मानव शरीर के अलावा वनस्पति पर भी काम कर सकते हैं. पौधों में बहुत तरह की बीमारियां और कई तरह के प्लांट होते हैं, तो ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा फायदेमंद या नुकसानदायक है. जब बायोइनफॉर्मेटिक्स पर काम करते हैं, तो बहुत सारा डेटा इकट्ठा हो जाता है और उस प्रोसेस करने में काफी वक्त लगता है. लेकिन एआई के कारण ये अब जल्दी कर सकते हैं. तो हमें तमाम तरह की सूचनाएं जल्दी मिल जाती है.''
बायोइनफॉर्मेटिक्स में एआई से बड़ा बदलाव
बायोइनफॉर्मेटिक्स जीवविज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, गणित और सांख्यिकी को आपस में जोड़ता है. इसकी मदद से डीएनए, आरएनए और प्रोटीन का अध्ययन और विश्लेषण किया जाता है. विशेषज्ञ डाॅ. प्रवीण कुमार बताते हैं, '' बायोइनफॉर्मेटिक्स ऐसा फील्ड है, जिसमें बहुत सारे डेटा के आधार पर परिणाम प्राप्त करते है. जैसे मेडिकल साइंस में किसी मरीज से संबंधित डेटा होगा. मरीज का कोई एक्सरे कराया, तो उसकी जो एक्सरे इमेज होगी. इसमें आर्टिफिशीयल इंटेलीजेंस के जरिए उसका एनालिसिस करके पैटर्न बताएगा और उसके आधार पर बताएगा कि इस एक्सरे में उसे क्या-क्या दिख रहा है. इसके लिए पहले मशीन यानी एआई को सिखाना पड़ता है कि उसे काम क्या करना है. विशेषज्ञ या डाॅक्टर पहले मशीन में डेटा देते हैं कि अगर हाथ की हड्डी इस जगह टूटी है, तो इस कैटेगिरी में आएगी या फिर दूसरी कैटेगरी में आएगी. इस तरह से एआई इन विश्लेषण के आधार पर परिणाम देगा कि इमेज में क्या नजर आ रहा है और उसका इलाज क्या हो सकता है.''
कैसे एआई करता है बीमारियों का एनालिसिस?
विशेषज्ञ बताते हैं कि एआई को पहले अलग-अलग तरह के डेटा और उससे संबंधित परिणाम देने होते हैं. इसके लिए एआई आधारित मशीन को मरीजों को डेटा देता है, जिन्हें किसी डाॅक्टर ने चेक किया है. उसके आधार पर एआई आधारित मशीन एनालिसिस और तमाम तरह की चींजे सीख लेगा. इसके बाद जब किसी एक्सरे या जांच के आधार पर किसी नए मरीज की एक्सरे इमेज या रिपोर्ट का एआई आधारित मशीन से एनालिसिस कराएंगे, तो पहले से मौजूद 100 से ज्यादा मरीजों के एक्सरे के आधार पर एआई एक्सरे इमेज का एनालिसिस कर रिजल्ट देगा कि इस मरीज को ये परेशानी है और उसका इलाज इस तरीके से हो सकता है. इस तरह एआई आधारित मशीन बाॅयोइनफॉर्मेटिक्स के क्षेत्र में काम कर रही है.
कृषि क्षेत्र में बायो इनफॉर्मेटिक्स के जरिए एआई क्रांति
विशेषज्ञ प्रवीण कुमार बताते हैं, '' बायोइनफॉर्मेटिक्स एक ऐसा विषय है, जो ज्यादातर फील्ड में मददगार साबित हो रहा है. जैसे कृषि क्षेत्र की बात करें, तो हमारे यहां काफी जनसंख्या है और दुनिया भर में चल रहे युद्ध के कारण खाद्यान संकट के हालात बने हैं. ऐसी स्थिति में कृषि उत्पादन बढ़ाना होगा. पहले हम हाइब्रिड बीज बनाने के लिए क्रॉस पॉलीनेशन और दूसरी तरह की कई विधियों का उपयोग करते रहे हैं. लेकिन आज बायोइनफॉर्मेटिक्स में एआई के उपयोग के साथ ये काम बहुत बेहतर और सटीक तरीके से कर सकते हैं.
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इसके लिए जीनोम सिक्वेसिंग और कई तरीके आजमाकर काम कर सकते हैं. जिन कामों के लिए कई तरह की विधियां, तकनीक और साॅफ्टवेयर उपयोग करने होते थे, अब सिर्फ बायोइनफॉर्मेटिक्स में एआई आधारित तकनीकों के आधार पर महीनों में होने वाला काम कुछ घंटे में कर सकते हैं.''