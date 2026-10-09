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एक क्लिक में पता चलेगा आपको कौन सी बीमारी होने वाली है, बायोइनफॉर्मेटिक्स में AI का तड़का

बायोइनफॉर्मेटिक्स में एआई से बड़ा बदलाव ( Etv Bharat Graphics & Getty Images )

सागर : अब वो दिन दूर नहीं जब आपको बीमारी होने से बहुत पहले ही उसका पता चल जाएगा. या यूं कहें कि आप किसी बीमारी के होने के पहले ही उसकी रोकथाम के कदम उठा सकेंगे. ये सब संभव हो रहा है बायोइनफॉर्मेटिक्स में एआई के उपयोग से, बायोइनफॉर्मेटिक्स के जरिए जहां शरीर में होने वाले परिवर्तन और बीमारियों का लंबी जांच के बाद पता चलता था, तो वहीं इसमें एआई के जुड़ने से अब पलक झपकते ही आपके शरीर की हर जानकारी सामने आ जाएगी. बायोइनफॉर्मेटिक्स मेडिकल साइंस, बीमारियों की पहचान, दवाओं की खोज, के साथ कृषि क्षेत्र में भी काफी मददगार साबित हो रहा है. खासकर एआई ने तो बायोइनफॉर्मेटिक्स की उन तकनीकों में क्रांतिकारी बदलाव किया है, जिनकी जांच और विश्लेषण में काफी वक्त लगता था.

बायोइनफॉर्मेटिक्स में AI क्यों है क्रांतिकारी बदलाव? (Etv Bharat Graphics) बीमारियों के मामले में जांच से लेकर उचित और सटीक इलाज में बड़ा बदलाव आया है. एआई आधारित इन्हीं बदलाव को ध्यान रखते हुए सागर यूनिवर्सिटी द्वारा एक वर्कशॉप आयोजित कर 5 राज्यों के 70 बच्चों को प्रशिक्षित किया जा रहा है और जल्द ही इस क्षेत्र में नई क्रांति देखने मिलेगी.