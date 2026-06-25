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'AI में बिहार को विश्व पटल पर स्थापित किया जाएगा', मंत्री नीतीश मिश्रा बोले- माइक्रोसॉफ्ट-गूगल से होने जा रहा करार

''सूचना-प्रौद्योगिकी विभाग के चार एजेंडे पर बिहार कैबिनेट की मुहर लगी है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में बिहार में लगातार व्यापक कदम उठाए जा रहे हैं. चार एमओयू पर स्वीकृति का अनुमोदन कैबिनेट की बैठक में प्राप्त हुई है. जिसमें मुख्यत: गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, भारत जीपीटी और शर्वम एआई के साथ एमओयू के लिए स्वीकृति मिली है. आने वाले समय में ये चार एमओयू हस्ताक्षरित करेंगे.'' - नीतीश मिश्रा, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री, बिहार

'AI के क्षेत्र में बिहार बढ़ेगा आगे' : नीतीश मिश्रा ने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के साथ एमओयू कर बिहार भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में वैश्विक स्तर पर अपना कदम आगे बढाने का बड़ा फैसला लिया है. इससे प्रशिक्षण के साथ रोजगार के भी अवसर पैदा होंगे.

बिहार की अपनी एआई पॉलिसी : नीतीश मिश्रा ने आगे कहा कि एआई के क्षेत्र में बिहार को मजबूती से ना सिर्फ भारत बल्कि विश्व पटल पर स्थापित करने की कोशिश की जा रही है. बिहार की अपनी एआई पॉलिसी भी अपने अंतिम चरण में है, जिसे कुछ समय में हमलोग लेकर आएंगे. इन कंपनियों के पास जो भी एआई के संबंध में रिसर्च और समाधान होंगे उसका इस्तेमाल बिहार के संदर्भ में किया जाएगा.

''बिहार सरकार की योजना है कि आने वाले दिनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में स्किलिंग के रूप में काफी व्यापक रूप से काम करेंगे. जो सरकार की योजनाएं संचालित होती हैं या विभाग की आवश्यक्ताएं होती हैं, उनके डिलेवरी में भी हम इस्तेमाल करेंगे. हमारे यहां के जो अधिकारी हैं, कर्मी हैं या शिक्षक हैं, उनको भी आने वाले दिनों में एआई के क्षेत्र में हम लोग प्रशिक्षित करेंगे.''- नीतीश मिश्रा, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री, बिहार

सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा, स्पष्ट रूप से हमारा ये मानना है कि इन 4 MoU के साथ अब बिहार भी मजबूती के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अपने काम को बढ़ा रहा है. विशेष रूप से गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों के साथ करारनामा बहुत बड़ा स्टेप है जो बिहार को आने वाले समय में ना सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में बल्कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बड़े निवेश को आकर्षित करने के साथ-साथ जन कल्याण की योजनाएं बनाने में भी हम लोगों को मदद मिलेगी.

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