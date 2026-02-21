ETV Bharat / state

AI Impact Summit: अब सिर्फ चैट बोट नहीं वॉयस बोट के माध्यम से भी ले सकेंगे सेवाएं, कई फीचर्स के साथ आया स्वदेशी AI मॉडल

आदमी की जगह इस तकनीक से लिया जा सकता है काम: नितीश गोपालानी ने बताया कि इस मॉडल के काम के उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई डॉक्टर है और वह अपने क्लीनिक पर फोन के माध्यम से अपॉइंटमेंट देने के लिए एक आदमी को रखता है तो उसका वेतन डॉक्टर को देना होता है. हमारी इस तकनीक के माध्यम से आदमी को रखे बिना ही अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग का सारा काम वह वॉयस बोट के माध्यम से हो सकता है. नितीश गोपालानी ने बताया कि हमारी इस तकनीक के माध्यम से जो भी डॉक्टर अपने क्लीनिक पर फोन क्यों खोल के माध्यम से अपॉइंटमेंट की सुविधा देना चाहते हैं, उनको अपने एक क्लीनिक का नंबर निर्धारित करना होगा और उस नंबर को वॉयस बोट की सर्विस में सेव कर दिया जाएगा. उसके बाद जब भी कोई मरीज डॉक्टर से अपॉइंटमेंट के लिए उस नंबर पर कॉल करेगा और बोलेगा कि हमें डॉक्टर साहब का अपॉइंटमेंट चाहिए तो वॉइस बोट कॉल पर ही खुद से ही डॉक्टर की अपॉइंटमेंट का स्लॉट चेक करके अपने आप अपॉइंटमेंट का दिन, तारीख और समय मरीज को बता देगा.

यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक ऐसा मॉडल है जिसमें चैट के माध्यम से नहीं बल्कि वॉयस टू वॉयस बात की जा सकती है. इस तकनीक के माध्यम से छोटी-छोटी कंपनियां और छोटे-छोटे स्टार्टअप चलाने वाले लोग कम स्टाफ को नौकरी पर रखकर अपना काम करा सकते हैं. इस तकनीक को भी बहुत कम खर्च में इस्तेमाल किया जा सकता है. इस वॉइस बोट का उपयोग करके लोग अपनी मैन पावर को कम कर सकते हैं और किसी काम के लिए एक व्यक्ति को नौकरी पर रखने की जगह बहुत सारे काम वॉयस बोट के माध्यम से करा सकते हैं. इस तकनीक एआई आधारित वॉयस बोट मॉडल को फोनाडालैब्स के द्वारा विकसित किया गया है. फोनाडालैब्स के संस्थापक नितीश गोपालानी ने ईटीवी भारत के साथ बातचीत में बताया कि हमारा मॉडल वॉइस टू वॉइस एआई तकनीक पर आधारित है.

नई दिल्ली: भारत मंडपम में चल रहे इंडिया एक्सपो समिट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित नई नई तकनीकें देखने को मिल रही हैं. इन तकनीकों के माध्यम से एआई लोगों के कामकाज को काफी आसान बना रहा है. बड़ी संख्या में यहां पर आईटी कंपनियों द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक पर आधारित टेक्नोलॉजी को प्रदर्शित किया गया है. इसी तरह की एक नई टेक्नोलॉजी जो वॉइस बोट पर आधारित है, उसको भी यहां हॉल नंबर 1 में प्रदर्शित किया गया है.

नितीश गोपालानी ने बताया कि इसी तरह से कितने भी मरीज वॉयस बोट पर कॉल करके डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं. इसके लिए किसी आदमी को रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इसी तरह अगर किसी वकील को भी अपने क्लाइंट क्लाइंट्स के लिए अपॉइंटमेंट लेने की शेड्यूलिंग के लिए किसी आदमी को ना रख करके अगर तकनीक का इस्तेमाल करना है तो इस एआई मॉडल के माध्यम से वकील भी अपने काम को आसान बना सकते हैं. नितीश गोपालानी ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति किसी न्यूज़ प्लेटफार्म के माध्यम से न्यूज़ सुनना चाहता है तो उस प्लेटफार्म द्वारा निर्धारित किए गए वॉइस बोट के नंबर पर कॉल करके आसानी से न्यूज़ भी सुन सकता है.

दृष्टि बाधित और बिना पढ़े लिखे लोगों के लिए ज्यादा कारगर है यह तकनीक: नितीश को गोपालानी ने बताया कि हमारी यह वॉइस बोट की तकनीक बिना पढ़े लिखे या दृष्टि बाधित लोग जो आंखों से देखने में सक्षम नहीं होते हैं उनके लिए काफी उपयोगी है. अभी तक चल रही चैट बोट तकनीक में पढ़े लिखे लोग ही चैट के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान किसी कंपनी के कस्टमर केयर या सर्विस सेंटर पर कॉल कर सकते हैं, जो लोग आंखों से देखने में सक्षम नहीं हैं वह यह काम नहीं कर सकते. इसलिए उन लोगों के लिए यह तकनीक बहुत उपयोगी है, क्योंकि वह वॉइस बोट के माध्यम से अपनी बात बोल करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं. गोपालानी ने बताया कि इस तकनीक के माध्यम से अपने काम को आसान बनाने और अपने स्टार्टअप को लोग सुविधापूर्ण तरीके चला पाएं इसके लिए भी हम ट्रेनिंग भी देंगे.

चैट जीपीटी से अलग और स्वदेशी है यह मॉडल: चैट जीपीटी से यह मॉडल किस तरह अलग है इसके बारे में नितीश गोपालानी ने बताया कि चैट जीपीटी विदेशी मॉडल है. उसमें सिर्फ टेक्स्ट टू टेक्स्ट ही कम्युनिकेशन होता है. हमारा मॉडल स्वदेशी तकनीक पर आधारित है. यह मॉडल चैट जीपीटी से बिल्कुल अलग है. हमारे मॉडल में वॉइस टू वॉइस कम्युनिकेशन की व्यवस्था है. उन्होंने बताया कि इसका इस्तेमाल स्टार्टअप चलाने वाले लोगों के लिए काफी सस्ता है. मात्र सात हजार रूपये महीना के सब्सक्रिप्शन पर इस मॉडल की सेवाएं ली जा सकती हैं. इसके माध्यम से एक से दो आदमियों का काम तकनीक के माध्यम से लिया जा सकता है. जबकि अगर आप किसी व्यक्ति को नौकरी के लिए सैलरी पर हायर करते हैं तो कम से कम उसको 15 से 20000 वेतन 8 घंटे की ड्यूटी का देना पड़ता है. लेकिन इस मॉडल के माध्यम से आप 24 घंटे भी अपनी कॉल के माध्यम से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की सेवाओं को जारी रख सकते हैं. इसमें किसी भी तरह का ह्यूमन टच नहीं होगा. भारत मंडपम के हॉल नंबर एक में इस मॉडल को प्रदर्शित किया गया है.

यह है वॉयस बोट मॉडल की तकनीक: AI समिट में फ़ोनाडालैब्स अपने स्टॉल पर लाइव डेमोंस्ट्रेशन के साथ लेटेस्ट, रियल-टाइम वॉइस AI इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा रहा है. विज़िटर एडवांस्ड ASR (इंग्लिश और हिंदी में 93%+ एक्यूरेसी), न्यूरल TTS, और 22+ भाषाओं में बिल्ट-इन नॉइज़ कैंसलेशन से चलने वाली अल्ट्रा-लो लेटेंसी (<1 सेकंड) AI बातचीत का अनुभव कर सकते हैं. एंटरप्राइज़ स्केल के लिए बनाया गया, यह प्लेटफ़ॉर्म 99.9% SLA, SOC2 और ISO 27001 कम्प्लायंस के साथ 5,000+ एक साथ चलने वाले वॉइस एजेंट और 100M+ बातचीत को सपोर्ट करता है. टेलीफ़ोनी से लेकर व्हाट्सएप और वेब तक, फ़ोनाडा का यूनिफाइड AI एजेंट प्लेटफ़ॉर्म आसान, कई भाषाओं वाले कस्टमर इंटरैक्शन को मुमकिन बनाता है. लाइव डेमो रियल-वर्ल्ड ऑटोमेशन, तेज़ रिस्पॉन्स टाइम और इंडस्ट्रीज़ में मापी जा सकने वाली कन्वर्ज़न लिफ़्ट को दिखाते हैं.



