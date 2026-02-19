ETV Bharat / state

भारत मंडपम में 'AI इम्पैक्ट एक्सपो' अब शनिवार तक, सुरक्षा कारणों से आज आम जनता के लिए प्रवेश बंद

दिल्ली में दुनियाभर के नेताओं और तकनीक जगत की दिग्गज हस्तियों की मौजूदगी के चलते सुरक्षा एजेंसियों ने कड़े प्रतिबंध लागू किए हैं.

भारत मंडपम (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 19, 2026 at 8:51 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किए जा रहे प्रतिष्ठित 'एआई इम्पैक्ट एक्सपो' के कार्यक्रम में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है. दुनियाभर के नेताओं के आगमन और शिखर सम्मेलन से जुड़ी सुरक्षा व्यवस्थाओं के मद्देनजर, आयोजकों ने एक्सपो की अवधि को एक दिन के लिए बढ़ा दिया है. अब यह प्रदर्शनी शुक्रवार के बजाय शनिवार को संपन्न होगी. हालांकि, सुरक्षा प्रोटोकॉल के कारण आज गुरुवार को आम जनता और पंजीकृत प्रतिभागियों के लिए एक्सपो के दरवाजे बंद रहेंगे.


सुरक्षा के चाक-चौबंद इंतजाम
दिल्ली में दुनियाभर के नेताओं और तकनीक जगत की दिग्गज हस्तियों (टेक जार्स) की मौजूदगी के चलते दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने कड़े प्रतिबंध लागू किए हैं. आधिकारिक जानकारी के अनुसार, गुरुवार को भारत मंडपम में प्रवेश केवल इनविटेशन कार्ड के माध्यम से ही संभव होगा. सेंट्रल दिल्ली और प्रगति मैदान के आसपास के क्षेत्रों में यातायात नियमों में बदलाव किया गया है, ताकि राजनयिकों के आवागमन में कोई बाधा न आए.

जानिए क्यों बढ़ाई गई एक्सपो की अवधि
इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी सचिव एस. कृष्णन ने इस विस्तार की पुष्टि करते हुए बताया कि तीन लाख से अधिक पंजीकृत प्रतिभागियों के उत्साह और सुरक्षा कारणों से आए व्यवधान की भरपाई के लिए यह निर्णय लिया गया है. उन्होंने कहा, शनिवार तक विस्तार देने से अधिक संख्या में छात्र, पेशेवर और आम नागरिक एआई प्रदर्शनी का अनुभव ले सकेंगे. सुरक्षा प्रतिबंध हटने के बाद शनिवार को भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है.

कूटनीति और जनभागीदारी का संतुलन
यह समिट अपने अंतिम चरण में है, जहां एक ओर वैश्विक कूटनीति के गंभीर विमर्श चल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर एआई इम्पैक्ट एक्सपो के माध्यम से जनभागीदारी सुनिश्चित की जा रही है. सुरक्षा और तकनीक के इस अनूठे संगम ने राजधानी को एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित कर दिया है. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शुक्रवार से स्थिति पुनः सामान्य हो जाएगी और लोग पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अनुसार एक्सपो का लाभ उठा सकेंगे. शनिवार का दिन विशेष रूप से उन छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण होगा जो गुरुवार के प्रतिबंधों के कारण नहीं पहुँच पाए.

डिजिटल इंडिया और AI का संगम
इस एक्सपो में 600 से अधिक स्टार्टअप्स, वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियां और विभिन्न देशों के पवेलियन अपनी अत्याधुनिक तकनीकों का प्रदर्शन कर रहे हैं. बुधवार को तीसरे दिन एक्सपो में भारी संख्या में लोग पहुंचे. डिजिटल एंट्री सिस्टम और बेहतर भीड़ प्रबंधन के कारण पिछले दिनों के मुकाबले अव्यवस्था कम रही. हालांकि शाम में लोगों को बाहर निकल मेट्रो स्टेशन तक जाने में 2 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा. बीते दो दिनों में इम्पैक्ट समिट में आए लोगों ने हेल्थकेयर, एडुकेशन, मैन्युफैक्चरिंग और गवर्नेंस जैसे क्षेत्रों में एप्लाइड एआई के व्यावहारिक उपयोगों ने आगंतुकों का ध्यान खींचा डेमो बूथों पर लोगों ने भविष्य की तकनीक को करीब से देखा और समझा.

भारत मंडपम आने वाले लोगों के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश

  • शनिवार को खुला रहेगा: जो लोग शुक्रवार को आने वाले थे, वे अब शनिवार को भी प्रदर्शनी देख सकते हैं.
  • आज का प्रतिबंध: गुरुवार को तीन लाख से अधिक पंजीकृत प्रतिभागी प्रवेश नहीं कर सकेंगे.
  • शटल सेवा और पार्किंग: अधिकृत आगंतुकों को सलाह दी गई है कि वे पुराने किले, चिड़ियाघर और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जैसे अधिसूचित पार्किंग क्षेत्रों से शटल सेवाओं का उपयोग करने की सलाह दी गई.
  • निर्धारित गेट: प्रतिनिधियों को आवंटित गेटों से ही प्रवेश मिलेगा और समय से पूर्व पहुँचने की सलाह दी गई है.

