AI जेनरेटेड था 44.85 लाख का बिल, बिहार शिक्षा विभाग की जांच में खुलासा
कटिहार के प्राणपुर प्रखंड में स्कूल चोरी का मामला, जानिए बिहार शिक्षा विभाग की जांच रिपोर्ट में क्या है?. रिपोर्ट-कृषनंदन
Published : September 12, 2026 at 9:44 PM IST
पटना: बिहार के कटिहार जिले के प्राणपुर प्रखंड स्थित नया प्राथमिक विद्यालय, दीघापार के संबंध में सोशल मीडिया पर प्रसारित 44.85 लाख रुपये के भुगतान से जुड़ी खबर को जांच में भ्रामक और तथ्यहीन पाया गया है.
बिल एआई जेनरेटेड और झूठा - शिक्षा विभाग का दावा
शिक्षा विभाग ने कहा कि, ''सोशल मीडिया पर विद्यालय चोरी होने और 44.85 लाख रुपये के भुगतान से संबंधित एक बिल प्रसारित किया जा रहा था. कटिहार के डीईओ कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों की जांच में यह बिल एआई जेनरेटेड और असत्य पाया गया. इस बिल से संबंधित कोई प्रामाणिक कार्यालयी अभिलेख उपलब्ध नहीं है.''
44.85 लाख के भुगतान का प्रमाण नहीं
शिक्षा विभाग के मुताबिक, ''कटिहार के डीएम के निर्देश पर डीईओ एवं अनुमंडल पदाधिकारी ने 10 सितम्बर को नया प्राथमिक विद्यालय, दीघापार का स्थलीय निरीक्षण किया. जांच के दौरान स्थानीय ग्रामीणों से भी इस संबंध में जानकारी और प्रमाण मांगे गए, लेकिन किसी ग्रामीण द्वारा 44.85 लाख रुपये के भुगतान से संबंधित कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया.''
विद्यालय भवनहीन- शिक्षा विभाग
जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि यह विद्यालय भवनहीन है. विद्यालय भवन के संबंध में कटिहार के डीईओ कार्यालय द्वारा पूर्व में ही 30 जुलाई को प्राथमिक शिक्षा के निदेशक को प्रतिवेदन भेजा जा चुका है. दस्तावेजों और स्थलीय जांच के आधार पर सोशल मीडिया पर प्रसारित 44.85 लाख रुपये के भुगतान संबंधी खबर और बिल तथ्यहीन एवं भ्रामक पाया गया.
शिक्षा विभाग ने आम लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर प्रसारित किसी भी अप्रमाणित सूचना पर विश्वास करने से पहले उसकी सत्यता की जांच कर लें.
क्या था ग्रामीणों का आरोप?
बिहार के कटिहार जिले के प्राणपुर प्रखंड की केहुनियां पंचायत के दीघापार गांव में गुरुवार को स्कूल के नाम पर 44 लाख 85 हजार की राशि निकासी का मामला सामने आया था. ग्रामीण ढोल-नगाड़े के साथ जिला मुख्यालय पहुंचे थे और अधिकारियों से इसकी शिकायत की थी.
ग्रामीणों का आरोप था कि नए प्राथमिक विद्यालय दीघापार के लिए ग्रामीणों के सहयोग से भूमि उपलब्ध कराई गई थी. इस संबंध में भवन निर्माण विभाग द्वारा तीन अलग-अलग किस्त में 44.85 लाख रुपये की राशि जारी की गई थी.
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