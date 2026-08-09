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आगरा में एआई फ्यूचर रेडी कॉन्क्लेव 2026; केंद्रीय मंत्री बोले- चंद हाथों तक सीमित न रहे AI

केंद्रीय मंत्री ने मांगों को गंभीरता से सुना और सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया.

आगरा में एआई फ्यूचर रेडी कॉन्क्लेव 2026.
आगरा में एआई फ्यूचर रेडी कॉन्क्लेव 2026. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 9, 2026 at 9:38 AM IST

5 Min Read
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आगरा: एआई फ्यूचर रेडी कॉन्क्लेव (AI FutureReady Conclave 2026) में दूसरे दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को भविष्य की अर्थव्यवस्था और रोजगार का बड़ा आधार बनाने पर चर्चा हुई. इसमें तकनीक, स्टार्टअप, MSME और विकसित भारत-2047 के विजन पर एक्सपर्ट ने मंथन किया.

कार्यक्रम में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री जितिन प्रसाद पहुंचे. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में दुनिया की ताकत केवल हथियारों से तय नहीं होगी, बल्कि उन देशों की शक्ति अधिक होगी.

इनके पास अपने AI मॉडल, अत्याधुनिक तकनीक और साइबर-कुशल युवा होंगे. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

इसके साथ ही नेशनल चैंबर्स आफ कॉमर्स की ओर से कार्यक्रम में आगरा मे IT सिटी की स्थापना का मुद्दा उठाया. आगरा में IT कॉन्क्लेव और निवेश बढ़ाने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट कराने की मांग रखी. इस पर केंद्रीय मंत्री ने मांगों को गंभीरता से सुना और सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया.

आगरा एआई कॉन्क्लेव में केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद.
आगरा एआई कॉन्क्लेव में केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद. (Photo Credit: ETV Bharat)

बता दें कि आगरा में फतेहाबाद रोड स्थित एक होटल में AI FutureReady Conclave 2026 का आयोजन किया गया. इसमें दूसरे दिन मुख्य अतिथि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद रहे.

उन्होंने अपने संबोधसन में कहा कि AI को केवल कुछ लोगों या संस्थानों तक सीमित रखने से इसका पूरा लाभ नहीं मिल सकता. इसे ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ टियर-2 और टियर-3 शहरों तक हर हाथ में पहुंचाना होगा.

सरकार युवाओं और स्टार्टअप्स को AI तकनीक के लिए आवश्यक GPU सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने युवाओं और लोगों से भारतीय AI मॉडल एवं सॉफ्टवेयर को अपनाने की अपील की है.

कहा कि देश में विकसित तकनीकों के उपयोग से डाटा की सुरक्षा और डाटा की संप्रभुता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी. भारत को अपनी AI क्षमता को मजबूत करते हुए स्वदेशी AI इकोसिस्टम विकसित करना होगा.

पीएम मोदी के 2047 तक विकसित भारत के विजन का उल्लेख किया. कहा कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की महत्वपूर्ण भूमिका होगी.

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आज देश के ग्रोथ इंजन के रूप में उभर रहा है. फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के माध्यम से दुनिया के अनेक बाजार भारतीय कारोबारियों के लिए खुल रहे हैं.

भारत के पास बड़ी युवा आबादी, विशाल बाजार और कुशल मानव संसाधन की ताकत है. विदेशी कंपनियों को भारत को केवल एक बाजार के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि भारत में साझेदार बनकर काम करना चाहिए. AI के उपयोग में पीछे रहे तो सुपर AI में भी पिछड़ेंगे.

उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि AI विकास के लिए आवश्यक है और यह शिक्षा के क्षेत्र को नई दिशा दे रहा है. उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में AI का उपयोग नहीं किया गया तो हम तकनीकी विकास की दौड़ में पीछे रह जाएंगे और भविष्य में सुपर AI के क्षेत्र में भी पिछड़ने का खतरा रहेगा.

केंद्रीय राज्य राज्यमंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल ने अपने संबोधन में Gen-Z पीढ़ी की बदलती सोच और तकनीकी समझ का उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि कॉन्क्लेव में नई पीढ़ी के विचार और तकनीकी दृष्टिकोण सुनने को मिले, जो आने वाले समय की दिशा को दर्शाते हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारत के विकास, शिक्षा, रोजगार और युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करने वाली महत्वपूर्ण तकनीक है.

युवाओं से AI एवं नई तकनीकों का ज्ञान प्राप्त कर बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप स्वयं को तैयार करने का आह्वान किया. फिशिरी और डेरी उत्पादों का बढ़ता हुआ. निर्यात पर भी प्रकाश डाला. उन्होंने बताया कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद दुनिया भारत की तरफ देख रही है.

केंद्रीय मंत्री बोले- चंद हाथों तक सीमित न रहे AI.
केंद्रीय मंत्री बोले- चंद हाथों तक सीमित न रहे AI. (Photo Credit: ETV Bharat)

प्रधानमंत्री के विजन को सरकार करने के लिए सभी से अपना सहयोग देने की भी अपील की और AI की डाटा ड्रिवेन टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करने की भी अपील की. पैनल डिस्कशन में AI के विविध आयामों पर हुआ मंथन.

विभिन्न सत्रों में आयोजित पैनल डिस्कशन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, प्रौद्योगिकी, पर्यटन, शिक्षा, वित्त, विधि, उद्यमिता और उद्योग क्षेत्र के विशेषज्ञों ने AI की संभावनाओं और भविष्य की चुनौतियों पर विचार साझा किए. विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) एवं रोबोटिक्स आधारित अत्याधुनिक प्रोजेक्ट्स का प्रदर्शन किया गया.

इस विशेष प्रदर्शनी में विद्यार्थियों ने तकनीक, नवाचार एवं रचनात्मक सोच के माध्यम से विकसित अपने प्रोजेक्ट्स प्रस्तुत किए. प्रदर्शित प्रोजेक्ट्स का विशेषज्ञ ज्यूरी द्वारा विभिन्न मानकों पर मूल्यांकन किया गया.

मूल्यांकन के आधार पर उत्कृष्ट प्रोजेक्ट्स का चयन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार तथा ज्यूरी की विशेष पसंद (Jurys Choice) श्रेणी में किया गया. चयनित प्रोजेक्ट्स की टीमों को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद द्वारा ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया गया.

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