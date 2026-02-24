ETV Bharat / state

AI के सहारे नई मेडिकल क्रांति! AIIMS और WHO की साझेदारी से तेज होगा डायग्नोसिस, जानिए कैसे

AIIMS के डॉक्टरों ने बताया कि WHO के साथ इस साझेदारी से भारत की मेडिकल शिक्षा और इलाज की व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. All India Institute of Medical Sciences, नई दिल्ली और World Health Organization के सहयोग से आयोजित वर्कशॉप में मेडिकल एजुकेशन में AI को संरचित तरीके से लागू करने पर सहमति बनी थी. अब इस पहल के दूरगामी परिणामों पर चर्चा शुरू हो गई है.

नई दिल्ली: नई दिल्ली में आयोजित एक हाई-लेवल वर्कशॉप में मेडिकल एजुकेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करने पर विस्तार से चर्चा हुई थी. उस वर्कशॉप के बाद सवाल यह है कि इससे भविष्य में क्या बदलाव आएंगे?

AIIMS के डॉक्टरों का कहना है कि सबसे बड़ा फायदा होगा और गंभीर, जटिल बीमारियों की जल्दी पहचान. AI आधारित टूल्स मेडिकल इमेजिंग, लैब रिपोर्ट और मरीज के डेटा का विश्लेषण कर शुरुआती चरण में ही बीमारी के संकेत पकड़ सकते हैं. इससे कैंसर जैसी बीमारियों की शुरुआती पहचान, हार्ट डिज़ीज़ का समय रहते रिस्क आकलन न्यूरोलॉजिकल समस्याओं का बेहतर विश्लेषण संभव हो सकेगा.

AI निर्णय लेने की प्रक्रिया को तेज करेगा, जहां पहले किसी जटिल केस में रिपोर्ट्स के विश्लेषण में समय लगता था, वहीं AI सेकंड्स में पैटर्न पहचान सकता है. इसका सीधा फायदा इलाज की शुरुआत, कम मेडिकल त्रुटियां बेहतर क्लिनिकल परिणाम होगा. WHO के साथ मिलकर जो यह पहल हुई है, उससे भविष्य में मेडिकल ट्रेनिंग और क्लिनिकल प्रैक्टिस दोनों मजबूत होंगी. AI डेटा का विश्लेषण कर हमें पहले से संकेत दे सकता है. इससे गंभीर बीमारियों की पहचान जल्दी होगी और मरीजों को समय पर उपचार मिलेगा.

डॉक्टरों का मानना है कि इस तकनीक का सबसे बड़ा लाभ मरीजों को मिलेगा. AI आधारित सिस्टम रोग की प्रगति की निगरानी करेगा दवा के असर का विश्लेषण करेगा और व्यक्तिगत उपचार योजना तैयार करने में मदद करेगा. यानी हेल्थकेयर अधिक पर्सनलाइज्ड और प्रिसिजन-बेस्ड होगा. हालांकि विशेषज्ञों ने यह भी स्पष्ट किया कि AI डॉक्टरों की जगह नहीं लेगा. अंतिम निर्णय हमेशा चिकित्सक का ही होगा. AI एक सपोर्ट सिस्टम रहेगा जो सटीकता और दक्षता बढ़ाएगा.

इस वर्कशॉप के बाद अब तस्वीर साफ है कि आने वाले वर्षों में भारत की मेडिकल शिक्षा और इलाज की प्रणाली में AI अहम भूमिका निभाएगा. AIIMS और WHO की साझेदारी भविष्य के डॉक्टरों को टेक्नोलॉजी के साथ तैयार करने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है. AIIMS डॉक्टरों का मानना है कि यह पहल भारत को ग्लोबल डिजिटल हेल्थ स्टैंडर्ड्स के अनुरूप लाने में मदद करेगी.



