किसानों को तोहफा : जयपुर में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान लॉन्च करेंगे 'भारत-VISTAAR'

क्या है भारत-VISTAAR : भारत-VISTAAR एक किसान-केंद्रित एआई संचालित डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसे “एकल कृषि डिजिटल द्वार” के रूप में डिजाइन किया गया है. यह अलग-अलग सरकारी, वैज्ञानिक और बाजार आधारित स्रोतों को जोड़कर किसानों को विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध कराएगा. किसान इस प्लेटफॉर्म पर मौसम पूर्वानुमान, मंडी भाव, कीट-रोग प्रबंधन, मृदा स्वास्थ्य, फसल सलाह और सरकारी योजनाओं की जानकारी एक ही जगह देख सकेंगे. शुरुआती चरण में यह सेवा हिंदी और अंग्रेज़ी में उपलब्ध होगी और महाराष्ट्र, बिहार और गुजरात सहित कई राज्यों के लाखों किसानों तक पहुंचेगी.

लॉन्च समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित कई केंद्रीय और राज्य स्तरीय मंत्री, सांसद, विधायक, कृषि विशेषज्ञ, वरिष्ठ अधिकारी और देशभर के किसान वर्चुअली जुड़ेंगे. कार्यक्रम में “एआई फॉर एग्रीकल्चर रोडमैप” का विमोचन भी किया जाएगा तथा “एआई हैकथॉन” और “एग्रीकोष” जैसी नई पहलों की घोषणा होगी. आयोजन में कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि विज्ञान केंद्रों और वैज्ञानिक संस्थानों का बड़ा नेटवर्क शामिल रहेगा.

जयपुर : राजस्थान की राजधानी जयपुर में आज यानी मंगलवार को देश के कृषि क्षेत्र के लिए एक बड़ी डिजिटल पहल का आगाज़ होने जा रहा है. केंद्रीय कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां किसानों के लिए एआई आधारित प्लेटफॉर्म “भारत-VISTAAR” लॉन्च करेंगे. यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में तैयार की गई है, जिसका मकसद किसानों को तकनीक के माध्यम से सशक्त बनाना और कृषि सेवाओं को एक ही डिजिटल मंच पर उपलब्ध कराना है.

वॉयस-फर्स्ट तकनीक से साधारण फोन पर भी सुविधा : इस प्लेटफॉर्म की खासियत इसका “वॉयस-फर्स्ट एआई” मॉडल है, जिससे फीचर फोन इस्तेमाल करने वाले किसान भी केवल कॉल करके जानकारी ले सकेंगे. इसके लिए 155261 हेल्पलाइन नंबर जोड़ा गया है. साथ ही चैटबॉट, वेबसाइट, मोबाइल साइट और जल्द लॉन्च होने वाला एंड्रॉयड ऐप भी किसानों को उपलब्ध होगा. प्लेटफॉर्म में मौजूद बोलने वाला एआई सहायक “भारती” किसानों से बातचीत कर सरल भाषा में सवालों के जवाब देगा.

एकीकृत डेटा से सटीक सलाह : भारत-VISTAAR को कई विश्वसनीय स्रोतों से जोड़ा गया है, जैसे मौसम जानकारी के लिए IMD, मंडी भाव के लिए AgMarkNet और वैज्ञानिक कृषि सलाह के लिए ICAR. इसके अलावा किसान PM‑KISAN, PMFBY और मृदा स्वास्थ्य कार्ड जैसी योजनाओं की जानकारी, लाभ स्थिति और शिकायत निवारण भी देख सकेंगे.

किसानों की समस्याओं का समाधान : वर्तमान व्यवस्था में योजनाओं, मौसम, बाजार दर और तकनीकी सलाह की जानकारी अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर बिखरी रहती है, जिससे किसानों को कठिनाई होती है. भारत-VISTAAR इन सभी सेवाओं को एकीकृत कर व्यक्तिगत सलाह देगा, जिससे किसानों को बार-बार दफ्तरों या अलग-अलग वेबसाइटों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा. विशेषज्ञों के अनुसार यह पहल कृषि क्षेत्र में उसी तरह परिवर्तन ला सकती है जैसे डिजिटल भुगतान क्षेत्र में यूपीआई ने किया.

चरणबद्ध विस्तार की योजना : सरकार की योजना है कि मई 2026 तक सभी प्रमुख केंद्रीय योजनाओं को प्लेटफॉर्म से जोड़ दिया जाए और अगले छह महीनों में इसे 11 भाषाओं में उपलब्ध कराया जाए. तीन महीनों के भीतर तमिल, बंगाली, असमिया और कन्नड़ भाषाएं जोड़ी जाएंगी. साथ ही राज्यों की एआई प्रणालियों को भी इससे जोड़ा जाएगा, जिससे यह राष्ट्रीय स्तर का कृषि डिजिटल नेटवर्क बन सके. कृषि विशेषज्ञ शरद शर्मा का मानना है कि यदि यह प्लेटफॉर्म प्रभावी रूप से लागू हुआ तो यह किसानों के लिए “डिजिटल कृषि सलाहकार” साबित होगा, जो उन्हें समय पर सटीक जानकारी देकर उत्पादन बढ़ाने, लागत घटाने और जोखिम कम करने में मदद करेगा.