AI को कंपेनियन बनाएं, डिपेंडेंट नहीं; एक्सपर्ट्स ने AI के भविष्य को कैसे किया डिकोड

कानपुर पहुंचे एक्सपर्ट्स ने AI के भविष्य को किया डिकोड. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: 'हमारा मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) का उपयोग तो करना ठीक है. साथ ही इसे चुनौती के रूप में भी समझना होगा. अपनी स्किल को बेहतर करना होगा. इतना ही नहीं आने वाले समय में AI के उपयोग की दिशा तय करने का काम ह्यूमन बीइंग्स के पास ही होना चाहिए.' यह बातें ओमान के माजून कॉलेज के असिस्टेंट डीन डॉ. उवेश हुसैन ने कहीं. कानपुर के एलन हाउस इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट में आयोजित दो दिवसीय इंटरनेशनल कांफ्रेंस को संबोधित करने पहुंचे डॉ. उवेश हुसैन ने AI और भविष्य को लेकर कई बातें शेयर कीं. कांफ्रेस का विषय 'ह्यूमन कैपिटल, इनोवेशन एंड सस्टेनिबिलिटी' रखा गया था. उन्होंने कहा कि ह्यूमन कैपिटल और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस यह दोनों टॉपिक एक समान ही हैं. हमें किसी काम को करते समय दोनों की जरूरत होगी. कानपुर पहुंचे एक्सपर्ट्स ने AI के भविष्य को किया डिकोड. (Video Credit: ETV Bharat) AI को कंपेनियन बनाएं डिपेंडेंट नहीं: दो दिवसीय कांफ्रेंस में हिस्सा लेने सूरत से आए डॉ. विनीत ने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस तकनीक तो 1950 के आसपास से मौजूद है. हालांकि 2023 में ChatGPT आने के बाद से इसका उपयोग बढ़ता गया. उन्होंने कहा कि यह उपयोगी और मददगार तकनीक है. हालांकि हमें यह भी देखना होगा कि हम इसका उपयोग कैसे कर रहे हैं.