AI को कंपेनियन बनाएं, डिपेंडेंट नहीं; एक्सपर्ट्स ने AI के भविष्य को कैसे किया डिकोड

कानपुर के एलन हाउस इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट में आयोजित दो दिवसीय इंटरनेशनल कांफ्रेंस का आयोजन किया गया.

कानपुर पहुंचे एक्सपर्ट्स ने AI के भविष्य को किया डिकोड.
कानपुर पहुंचे एक्सपर्ट्स ने AI के भविष्य को किया डिकोड. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 31, 2026 at 7:44 AM IST

3 Min Read
कानपुर: 'हमारा मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) का उपयोग तो करना ठीक है. साथ ही इसे चुनौती के रूप में भी समझना होगा. अपनी स्किल को बेहतर करना होगा. इतना ही नहीं आने वाले समय में AI के उपयोग की दिशा तय करने का काम ह्यूमन बीइंग्स के पास ही होना चाहिए.' यह बातें ओमान के माजून कॉलेज के असिस्टेंट डीन डॉ. उवेश हुसैन ने कहीं.

कानपुर के एलन हाउस इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट में आयोजित दो दिवसीय इंटरनेशनल कांफ्रेंस को संबोधित करने पहुंचे डॉ. उवेश हुसैन ने AI और भविष्य को लेकर कई बातें शेयर कीं. कांफ्रेस का विषय 'ह्यूमन कैपिटल, इनोवेशन एंड सस्टेनिबिलिटी' रखा गया था. उन्होंने कहा कि ह्यूमन कैपिटल और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस यह दोनों टॉपिक एक समान ही हैं. हमें किसी काम को करते समय दोनों की जरूरत होगी.

कानपुर पहुंचे एक्सपर्ट्स ने AI के भविष्य को किया डिकोड. (Video Credit: ETV Bharat)

AI को कंपेनियन बनाएं डिपेंडेंट नहीं: दो दिवसीय कांफ्रेंस में हिस्सा लेने सूरत से आए डॉ. विनीत ने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस तकनीक तो 1950 के आसपास से मौजूद है. हालांकि 2023 में ChatGPT आने के बाद से इसका उपयोग बढ़ता गया. उन्होंने कहा कि यह उपयोगी और मददगार तकनीक है. हालांकि हमें यह भी देखना होगा कि हम इसका उपयोग कैसे कर रहे हैं.

उन्होंने कहा कि AI का उपयोग हमें रूममेट्स या साथी की तरह करना होगा. पूरी तरह से उस पर डिपेंडेंट नहीं बनना चाहिए. AI को कंपेनियन की तरह से यूज करके हम बेहतर स्किल डेवलप कर सकते हैं. इस पर पूरी तरह से निर्भरता सही नहीं है, क्योंकि एरर वहां भी होते हैं.

ओमान और भारत का हायर एजुकेशन: डॉ. उवेश ने ओमान में उच्च शिक्षा को लेकर कहा कि यहां सरकार अगर कोई प्रोग्राम तय करती है, तो उसके साथ ही छात्र संख्या भी निर्धारित होती है. ओमान में उच्च शिक्षा हासिल करने वाले छात्रों को नौकरी दिलाने के लिए सरकार प्रयासरत रहती है. ऐसा अभी भारत में कम ही देखने को मिलता है. यहां छात्रों को अपनी नौकरी हासिल करने के लिए खुद मेहनत करनी पड़ती है.

ह्यूमन कैपिटल जरूरी एसेट: इंडियन इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट (IIM) संबलपुर से आईं असिस्टेंट प्रोफेसर शिखा भारद्वाज ने कहा कि प्रबंधन के जो छात्र हैं, उनके सर्वांगीण विकास के लिए ह्यूमन कैपिटल का गुण विकसित होना जरूरी है. यह उनकी नौकरी से जुड़ा बेहद अहम भाग है.

अगर उन्हें ह्यूमन कैपिटल की पूरी जानकारी होगी, तो निश्चित बेहतर पैकेज वाली नौकरी हासिल कर सकेंगे. कांफ्रेंस में देश-दुनिया के कई विशेषज्ञों ने भी अपने विचार साझा किए. कार्यक्रम के दौरान संस्थान की निदेशक डॉ. रूबी चावला, डॉ.अजरूद्दीन, रचना दीक्षित समेत अन्य फैकल्टी सदस्य उपस्थित रहे.

