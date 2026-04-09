ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में AI आधारित हाईटेक एजुकेशन की तैयारी, रायपुर से शुरू होगा 'AI सक्षम शिक्षा अभियान', शिक्षकों को मिलेगी ट्रेनिंग

2 लाख से अधिक शिक्षकों को AI टूल्स के इस्तेमाल का प्रशिक्षण मिलेगा. CM साय ने गूगल इंडिया के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है.

CHHATTISGARH AI EDUCATION
CM साय ने गूगल इंडिया के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 9, 2026 at 2:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: छत्तीसगढ़ में शिक्षा को भविष्य की तकनीकों से जोड़ते हुए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नवाचारों की दिशा में पहल की गई है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रायपुर स्थित CM हाउस में गूगल इंडिया के प्रतिनिधियों से मुलाकात की. इसमें गूगल फॉर एजुकेशन इंडिया के प्रमुख संजय जैन और गूगल इंडिया के पब्लिक पॉलिसी प्रमुख राकेश रंजन शामिल रहे. CM ने कहा कि राज्य को ज्ञान, कौशल और नवाचार का केंद्र बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है.

CHHATTISGARH AI EDUCATION
छत्तीसगढ़ में AI आधारित हाईटेक एजुकेशन की तैयारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

AI सक्षम शिक्षा अभियान की शुरुआत

बैठक में AI आधारित शिक्षा को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई. साथ ही AI सक्षम शिक्षा अभियान की शुरुआत करने की भी घोषणा हुई. इस अभियान की शुरुआत रायपुर से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में होगी. बाद में इसे पूरे छत्तीसगढ़ में लागू किया जाएगा. इसके तहत स्कूलों में AI आधारित पढ़ाई और डिजिटल टूल्स का उपयोग बढ़ेगा.

2 लाख शिक्षकों को मिलेगा AI प्रशिक्षण

सक्षम शिक्षा अभियान के तहत 2 लाख से ज्यादा शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाएगी. उन्हें AI और डिजिटल टूल्स का उपयोग सिखाया जाएगा. इसके लिए गूगल अपना प्लेटफॉर्म फ्री में उपलब्ध कराएगा. पहले चरण में 200 शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग वर्कशॉप होगी. AI टूल्स का प्रैक्टिकल उपयोग सिखाया जाएगा. पढ़ाई को ज्यादा आसान और प्रभावी बनाने पर जोर रहेगा.

छत्तीसगढ़ को ज्ञान-आधारित और तकनीकी रूप से सशक्त राज्य के रूप में स्थापित करना, जहां हर विद्यार्थी को आधुनिक, गुणवत्तापूर्ण और अवसरों से भरपूर शिक्षा मिल सके- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

छात्रों को होगा बड़ा फायदा

इस अभियान और ट्रेनिंग के बाद पढ़ाई को ज्यादा इंटरैक्टिव और स्मार्ट बनाने पर फोकस होगा. जिससे छात्रों में नई स्किल्स और सोचने की क्षमता विकसित होगी. साथ ही वे भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार होंगे.

राष्ट्रीय नीति के अनुरूप पहल

यह योजना National Education Policy 2020 और डिजिटल इंडिया मिशन के अनुरूप है. लक्ष्य है हर छात्र को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना. इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सचिव मुकेश बंसल, रायपुर कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे.

बस्तर 2.0 की शुरुआत: मुख्यमंत्री साय ने पीएम मोदी को दिया आमंत्रण, विकास का ब्लूप्रिंट सौंपा
रायपुर कला केंद्र में समर कैंप, तीन चरणों में होगा आयोजन, बच्चों के सर्वागीण विकास पर फोकस
छत्तीसगढ़ के एजुकेशन सेक्टर में गुजरात मॉडल होगा लागू, पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटना बड़ी राहत- गजेंद्र यादव

TAGGED:

CHHATTISGARH AI INITIATIVE
GOOGLE FOR EDUCATION INDIA
AI TRAINING FOR TEACHERS
AI सक्षम शिक्षा अभियान
CHHATTISGARH AI EDUCATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.