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न फाइलों का बोझ, न दफ्तरों के चक्कर, AI के सहारे बदल रही सरकारी व्यवस्था, जानिए कैसे डिजिटल हिमाचल ले रहा आकार?

शिमला: कभी सरकारी कामकाज का मतलब कागजों से भरी फाइलें, एक टेबल से दूसरी टेबल तक पहुंचती दस्तावेजी प्रक्रिया और किसी आवेदन के निस्तारण के लिए लंबा इंतजार हुआ करता था. लेकिन अब हिमाचल प्रदेश में शासन-प्रशासन की यह पारंपरिक तस्वीर तेजी से बदल रही है. सरकारी दफ्तरों में फाइलों की आवाजाही से लेकर शिकायतों के समाधान, परिवारों के डेटा प्रबंधन, बैठकों में लिए गए फैसलों की निगरानी और अधिकारियों-कर्मचारियों के प्रदर्शन मूल्यांकन तक, व्यवस्था को डिजिटल तकनीक से जोड़ने की दिशा में बड़े कदम उठाए जा रहे हैं. अब इस डिजिटल बदलाव में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की दस्तक भी हो चुकी है. यानी आने वाले समय में सरकारी कामकाज अधिक स्मार्ट और डेटा आधारित भी दिखाई दे सकता है.

प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन-1100 भी डिजिटल गवर्नेंस का महत्वपूर्ण माध्यम बन चुकी है. लोग अपनी शिकायतें इस प्लेटफॉर्म पर दर्ज करवा सकते हैं, जिसके बाद उन्हें संबंधित विभाग तक भेजने, उनकी निगरानी करने और निर्धारित समय-सीमा में निस्तारण की व्यवस्था की गई है. इस प्रणाली से 93 विभागों के साथ 10 हजार से अधिक अधिकारियों को जोड़ा गया है. सरकार ने व्यवस्था को और आधुनिक बनाते हुए व्हाट्सऐप आधारित चैटबॉट की सुविधा भी जोड़ी है. इसके साथ ही शिकायतों के समाधान के बाद लोग संतुष्ट हैं या नहीं, इसकी निगरानी व्यवस्था को भी मजबूत किया गया है.

डिजिटल गवर्नेंस की इस तस्वीर में ई-ऑफिस सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बनकर उभरा है. प्रदेश में कागज रहित प्रशासन की दिशा में बढ़ते कदम के तहत करीब 900 सरकारी कार्यालय ई-ऑफिस से जुड़ चुके हैं. इनमें सचिवालय के 108, निदेशालयों के 98, पुलिस अधीक्षक कार्यालयों के 15, डीसी ऑफिस के 12, एसडीएम कार्यालयों के 74, बीडीओ कार्यालयों के 88 और 491 फील्ड कार्यालय शामिल हैं. ई-ऑफिस के माध्यम से ई-फाइल, ई-फाइल ट्रैकिंग, ई-साइन और वर्कफ्लो ऑटोमेशन जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं. इससे फाइलों की आवाजाही और उनकी स्थिति पर नजर रखना आसान हुआ है. कागज के इस्तेमाल में कमी के साथ प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने में भी मदद मिल रही है.

हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार डिजिटल प्रौद्योगिकी आधारित सुधारों और नई पहलों के माध्यम से प्रशासन को अधिक तेज, पारदर्शी, जवाबदेह और नागरिक-केंद्रित बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है. नई डिजिटल व्यवस्थाओं के साथ मौजूदा प्रणालियों को भी मजबूत किया जा रहा है, जिससे सरकारी अधिकारी और कर्मचारी महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्यों को पहले की अपेक्षा अधिक व्यवस्थित और प्रभावी तरीके से पूरा कर सकें.

डिजिटल शासन को नागरिकों के और करीब लाने की दिशा में 25 जनवरी 2025 को हिम परिवार की एकीकृत परिवार एवं सामाजिक रजिस्ट्री शुरू की गई. इसका उद्देश्य प्रदेश के परिवारों का विश्वसनीय और समेकित डेटाबेस तैयार करना है, ताकि सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ सही व्यक्ति तक अधिक प्रभावी तरीके से पहुंचाया जा सके. हिम परिवार में परिवार और परिवार के सदस्यों से जुड़ी सूचनाओं को विभिन्न सरकारी प्रणालियों से एक मंच पर लाने की व्यवस्था है. इसमें ई-केवाईसी, लाभार्थियों का सत्यापन, सर्वेक्षण आधारित डेटा संग्रह और विभिन्न विभागीय डेटाबेस के साथ एकीकरण जैसी सुविधाएं शामिल हैं.

एक पोर्टल पर सरकारी सेवाएं, AI करेगा दस्तावेजों की जांच

हिम परिवार को राज्य के एकीकृत सेवा वितरण पोर्टल के रूप में विकसित किया जा रहा है. इसके माध्यम से लोगों को विभिन्न विभागों की सेवाएं एक ही डिजिटल मंच पर उपलब्ध करवाने का प्रयास है. आवेदन जमा करने से लेकर डिजिटल दस्तावेज सत्यापन, भुगतान और सेवा प्रदान करने तक की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जा रहा है.

यहीं से डिजिटल गवर्नेंस में AI की भूमिका और महत्वपूर्ण होने वाली है. सेवा वितरण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए पोर्टल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित दस्तावेज सत्यापन की सुविधा विकसित की जा रही है. इसके साथ ही सरकार हिमसेवा 2.0 भी विकसित कर रही है, जिसका उद्देश्य विभिन्न सेवाओं को अधिक एकीकृत, सरल, कुशल और नागरिक-अनुकूल बनाना है.

अधिकारियों के प्रदर्शन का भी डिजिटल हिसाब

प्रशासनिक सुधारों का असर केवल नागरिक सेवाओं तक सीमित नहीं है. वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट पोर्टल के माध्यम से अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रदर्शन मूल्यांकन और वार्षिक कार्य योजना की प्रक्रिया को डिजिटल रूप दिया गया है. इसमें रिपोर्टिंग, समीक्षा और स्वीकृति अधिकारियों के लिए व्यवस्थित व्यवस्था उपलब्ध है. अधिकारियों के लिए मापनीय और गुणात्मक दोनों तरह के लक्ष्य निर्धारित किए जा सकते हैं. इससे प्रदर्शन मूल्यांकन में एकरूपता, पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने में मदद मिल रही है.

बैठक खत्म होते ही शुरू होगी फैसलों पर निगरानी

सरकारी बैठकों को भी डिजिटल व्यवस्था से जोड़ते हुए मीटिंग मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया है. बैठक के आयोजन और नोटिस जारी करने से लेकर उपस्थिति, कार्यवाही और लिए गए निर्णयों पर कार्रवाई की निगरानी तक की व्यवस्था इसमें शामिल है. स्वचालित रिमाइंडर और एक्शन टेकन रिपोर्ट के माध्यम से फैसलों के अनुपालन पर नजर रखी जा सकती है. टास्क मैनेजमेंट सुविधा के जरिए अधिकृत अधिकारी कार्य सौंपने, समय-सीमा निर्धारित करने और ऑनलाइन प्रगति की निगरानी करने में सक्षम हैं.

दस्तावेजों का डिजिटल खजाना, अब AI की भी एंट्री

डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम भी पेपरलेस प्रशासन की दिशा में अहम कदम है. इसके जरिए आधिकारिक दस्तावेजों को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने, प्रबंधित करने और जरूरत पड़ने पर आसानी से प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध होती है. इससे भौतिक फाइलों पर निर्भरता कम करने में मदद मिल रही है. अब इस व्यवस्था को और आगे बढ़ाते हुए डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमताओं को शामिल किया गया है. इससे दस्तावेज आधारित प्रशासनिक प्रक्रियाओं को भविष्य में और अधिक प्रभावी, तेज और स्मार्ट बनाने की संभावनाएं बढ़ी हैं.

एक आईडी से कई सरकारी सेवाओं तक पहुंच

डिजिटल सेवाओं तक आसान और सुरक्षित पहुंच के लिए हिम एक्सेस को राज्य के सिंगल साइन-ऑन और डिजिटल पहचान प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया है. इसके जरिए लोगों और सरकारी कर्मचारियों को विभिन्न सरकारी सेवाओं और एप्लीकेशनों तक पहुंच के लिए साझा प्रमाणीकरण व्यवस्था उपलब्ध होती है. इससे अलग-अलग सरकारी प्रणालियों के लिए अलग-अलग यूजर आईडी और पासवर्ड रखने की जरूरत कम होती है और डिजिटल सेवाओं तक पहुंच अधिक सुविधाजनक एवं व्यवस्थित बनाई जा सकती है.

डिजिटल तकनीक से बदलेगा शासन का तरीका!

ई-ऑफिस से लेकर मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन-1100, हिम परिवार, हिमसेवा 2.0, एपीएआर पोर्टल, मीटिंग मैनेजमेंट सिस्टम, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम और हिम एक्सेस तक, हिमाचल प्रदेश में डिजिटल गवर्नेंस का दायरा लगातार बढ़ रहा है. अब इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी उभरती तकनीकों का समावेश इस बदलाव को नई दिशा दे रहा है. इन पहलों का व्यापक उद्देश्य सरकारी प्रक्रियाओं को कम समय में, कम कागज के साथ और अधिक पारदर्शिता एवं जवाबदेही के साथ पूरा करना है. डिजिटल वर्कफ्लो, ऑटोमेशन और AI के समन्वय से हिमाचल प्रदेश प्रशासन को आधुनिक बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है.

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