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स्मार्ट फीडिंग से बढ़ेगा दूध उत्पादन, एमपी में पशुओं के लिए बनेगा एआई डाइट चार्ट, ऐप बताएगा सही खुराक

विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अब पशुपालकों को अंदाजे से चारा देने की जरूरत नहीं होगी. ऐप में पशु की प्रजाति, उम्र और वजन दर्ज करते ही एआई सिस्टम संतुलित आहार का सटीक डाइट चार्ट तैयार करेगा. इससे दूध उत्पादन बढ़ेगा और पशुओं की सेहत भी बेहतर बनी रहेगी. इस प्लेटफॉर्म की खासियत है कि सिर्फ एक फोटो से पशु की सेहत का आकलन हो सकेगा. किसान मोबाइल से साफ तस्वीर लेकर ऐप, वेबसाइट या व्हाट्सऐप पर अपलोड करेंगे. इसके करीब 30 से 35 सेकंड में एआई सिस्टम पूरी रिपोर्ट तैयार कर देगा.

भोपाल: मध्य प्रदेश में पशुपालन और डेयरी उद्योग, तकनीक के सहारे नई छलांग लगाने जा रहा है. दरअसल पशुपालन विभाग एक ऐसा AI आधारित प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप लॉन्च करने की तैयारी में है, जो गाय-भैंसों की सेहत से लेकर उनकी खुराक तक हर चीज का सटीक विश्लेषण करेगा. पशुपालक सिर्फ पशु की जानकारी और फोटो अपलोड करेंगे और कुछ ही सेकंड में उन्हें डाइट चार्ट, बीमारी का जोखिम और दूध उत्पादन बढ़ाने की सलाह मिल जाएगी.

ऐप की रिपोर्ट में बीमारी का जोखिम, पोषण की स्थिति और देखभाल से जुड़ी सलाह शामिल रहेगी. इससे पशुओं में बीमारी की पहचान शुरुआती स्तर पर हो सकेगी. समय पर इलाज मिलने से दूध उत्पादन में गिरावट को रोका जा सकेगा. इसके साथ ही एआई तकनीक के जरिए पशु का अनुमानित वजन, दूध देने की क्षमता, प्रजनन क्षमता और बाजार कीमत तक का आकलन किया जा सकेगा. इससे किसान खरीद-बिक्री और डेयरी की प्लानिंग बेहतर तरीके से कर पाएंगे.

बिना महंगे उपकरण के आसान तकनीक

आमतौर पर पशुओं की निगरानी के लिए महंगे सेंसर या स्मार्ट कॉलर लगाने पड़ते हैं, जिनकी कीमत 20 से 25 हजार रुपये तक होती है. लेकिन इस ऐप के लिए किसी अतिरिक्त उपकरण की जरूरत नहीं होगी. सिर्फ स्मार्टफोन से ही पूरा काम हो जाएगा. यह ऐप सिर्फ फीडिंग तक सीमित नहीं रहेगा, इसमें वैक्सीनेशन शेड्यूल, दवा कब देनी है? कौन सी बीमारी में क्या करना है? ब्रीडिंग के तरीके और सरकारी योजनाओं व सब्सिडी की जानकारी भी मिलेगी.

गांवों में पशु चिकित्सकों का काम करेगा ऐप

पशुपालन एवं डेयरी विभाग के मंत्री लखन पटेल ने बताया "ग्रामीण क्षेत्रों में पशु डॉक्टर तुरंत उपलब्ध नहीं होते. ऐसे में यह प्लेटफॉर्म शुरुआती जांच में मददगार साबित होगा. किसान घर बैठे पशु की सेहत की जानकारी लेकर जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से सलाह ले सकेंगे." बता दें कि पशुपालन किसानों की आय का बड़ा जरिया है. यह एआई प्लेटफॉर्म न सिर्फ पशुओं को स्वस्थ रखने में मदद करेगा, बल्कि दूध उत्पादन बढ़ाकर किसानों की आमदनी भी बढ़ाएगा.