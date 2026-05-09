AI से अश्लील फोटो बनाकर किया जा रहा ब्लैकमेल, FIR के बाद भी एक्शन नहीं, डिप्रेशन में चला गया पीड़ित
आगरा पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 9, 2026 at 12:02 PM IST
आगरा: ताजनगरी में साइबर बुलिंग एक मामला चर्चा में हैं. इसमें एक युवक की एआई से अश्लील फोटो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ब्लैकमेल किया. पीड़ित का आरोप है कि एआई से बने अश्लील फोटो और स्टोरी की पोस्ट परिचित और रिश्तेदारों को भेजी जा रही हैं. इसमें समाज में बदनामी होने के चलते डिप्रेशन का शिकार हो गया. पीड़ित की तहरीर पर साइबर थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है.
जानकारी के अनुसार, मामले में विजय नगर कॉलोनी निवासी एक युवक ने साइबर थाना में शिकायत की थी. इसके बाद साइबर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है. पीड़ित ने पुलिस से अपील की है कि मेरा नाम गोपनीय रखा जाए. पीड़ित युवक का आरोप है कि सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफार्म पर एआई से बनाए गए मेरे फोटो और वीडियो के साथ आपत्तिजनक स्टोरी पोस्ट की जा रही है.
इसको लेकर मैंने दो माह में अलग अलग थानों में शिकायत दर्ज कराई. इसके बाद भी लगातार आपत्तिजनक और अश्लील पोस्ट किए जा रहे हैं, जिससे में डिप्रेशन में आ गया हूं. अश्लील स्टोरी को पोस्ट करके रिश्तेदार, मित्र और परिचितों को भेजा जा रहा है. मैसेज भेजकर ब्लैकमेल करके रुपये की डिमांड कर रहे हैं.
ब्लैकमेलर मैसेज करके दे रही धमकी: पीड़ित ने बताया कि आरोपी ने कहा है कि शादी से पहले ही पत्नी और रिश्तेदारों सभी पोस्ट भेज देंगे, जिससे शादी तुड़वा देंगे. झूठे आरोप लगाकर उनका भी वैवाहिक जीवन तबाह करने का प्रयास कर देंगे. साइबर थाना प्रभारी निरीक्षक रीता यादव ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है. इसमें जो भी दोषी हैं. उन्हें जल्द ही चिह्नित कर गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा.
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