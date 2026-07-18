रायपुर में राष्ट्रीय उत्कृष्टता सम्मान समारोह, राज्यपाल रमेन डेका हुए शामिल, छात्रों से कहा- मानव बुद्धि का विकल्प AI नहीं बन सकते
पीएसवाय एजुकेशन एवं रिसर्च फेडरेशन की ओर से आयोजन, मेधावी छात्रों और उत्कृष्ट शिक्षा अधिकारियों का हुआ सम्मान
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 18, 2026 at 6:47 PM IST
रायपुर: शनिवार को राजधानी रायपुर के विमतारा ऑडिटोरियम में पीएसवाय एजुकेशन एवं रिसर्च फेडरेशन की ओर से राष्ट्रीय उत्कृष्टता सम्मान समारोह आयोजित किया गया. पदक और निधि वितरण 2026 के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल रमेन डेका उपस्थित थे. इस अवसर पर प्रदेश के कई जिलों के मेधावी विद्यार्थियों और उत्कृष्ट जिला शिक्षा अधिकारियों को सम्मानित किया गया. इस मौके पर राज्यपाल रमेन डेका ने कहा कि आज के समय में गूगल और AI उपयोगी साधन हैं. लेकिन वे मानव बुद्धि का विकल्प नहीं बन सकते. जीवन में गूगल इफेक्ट नहीं होना चाहिए. सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता ही मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है.
AI के युग में सुविधाएं बढ़ीं- डेका
राज्यपाल रमेन डेका ने कहा कि बच्चों के बीच आकर उन्हें अपना बचपन याद आ जाता है. आज जीवनशैली पूरी तरह बदल चुकी है. उन्होंने कहा कि उनके समय में सीमित संसाधनों के बीच पढ़ाई होती थी. मेहनत और लगन ही सफलता का आधार थी. आज इंटरनेट और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के इस युग में सुविधाएं बढ़ी हैं, लेकिन विद्यार्थियों को अपनी मौलिक सोच और अध्ययन की आदत को बनाए रखना चाहिए. मानव बुद्धि का विकल्प AI नहीं बन सकते. सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता ही मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है.
डिजिटल एडिक्शन भी दूसरे नशों की तरह
छात्र जीवन की मित्रता सबसे निर्मल और अमूल्य होती है. जिसे जीवन भर संजोकर रखना चाहिए. उन्होंने विद्यार्थियों से किसी भी प्रकार की लत से दूर रहने का आह्वान करते हुए कहा कि डिजिटल एडिक्शन भी अन्य नशों की तरह हानिकारक है. मोबाइल का उपयोग केवल आवश्यक अध्ययन और उपयोगी कार्यों तक सीमित होना चाहिए.
राज्यपाल ने कहा- सपने बड़े रखें
अभिभावकों से आग्रह किया कि वे बच्चों की प्रतिभा और रुचि को पहचानें. उसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें. उन्होंने कहा कि हर बच्चा IIT या मेडिकल के क्षेत्र में ही जाए यह आवश्यक नहीं है. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में विद्यार्थियों की विविध प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए अनेक नए पाठ्यक्रम और विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं. आज प्रत्येक क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं हैं और नवाचार के लिए अवसर मौजूद हैं. उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वे अपने सपने बड़े रखें.
व्यक्ति किस पृष्ठभूमि से आता है, यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उसकी मेहनत, लगन और संकल्प ही उसका भविष्य तय करते हैं. केवल सफल व्यक्ति ही खुश हो, यह आवश्यक नहीं है. बल्कि संतुष्ट व्यक्ति ही वास्तविक रूप से प्रसन्न रहता है. परिवार, पड़ोसियों और मित्रों के साथ सौहार्द एवं शांति से जीवन जीना ही सच्ची सफलता है.- रमेन डेका, राज्यपाल
लक्ष्य स्पष्ट हो- धरमलाल कौशिक
विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं. प्रत्येक विद्यार्थी का एक स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए. उस लक्ष्य को प्राप्त करने का सबसे प्रभावी माध्यम शिक्षा है. शिक्षा पर जितना अधिक ध्यान दिया जाएगा, भविष्य उतना ही उज्ज्वल होगा.
इस मौके पर पीएसवाय शैक्षणिक एवं अनुसंधान संघ के निदेशक डॉ. एसके मिश्रा, कार्यक्रम के मुख्य योजना समन्वयक पीएसवाय शुभ्रा शुक्ला मिश्रा, सीबीएसई के क्षेत्रीय निदेशक जगदीश बर्मन, पीएसवाय के पदाधिकारी, प्रदेश के सभी संभागों से आए जिला शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य, शिक्षक, सम्मानित विद्यार्थी, और अभिभावक उपस्थित थे.