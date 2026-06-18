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जयपुर की सड़क पर AI कैमरे की निगेहबानी, गाड़ी का चालान पेंडिंग तो स्क्रीन पर दिखेगा नंबर

पेंडिंग चालान की वसूली का सिरदर्द होगा कम : इससे पेंडिंग चालान वसूलने का एक बड़ा सिरदर्द कम होगा. गाड़ी के नंबर सार्वजनिक रूप से डिस्प्ले होने से वाहन चालक यातायात नियमों के प्रति ज्यादा सतर्क होंगे और नियमों की पालना करेंगे. जाने-अनजाने में कोई नियम टूटता है तो वाहन चालक को तत्काल जानकारी मिल जाएगी और वह समय रहते चालान का निस्तारण करवा सकेंगे. फिलहाल, एक चौराहे पर इस सिस्टम को लगाकर इसकी समीक्षा की जा रही है. इसमें आने वाली तकनीकी अड़चनों को दूर किया जाएगा और यह इंतजाम जयपुर के हर बड़े चौराहे पर किया जाएगा.

डीसीपी (ट्रैफिक) योगेश गोयल का कहना है कि फिलहाल, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर रामबाग सर्किल पर अंबेडकर सर्किल से आने वाली लेन पर एक कैमरा लगाया गया है. सामने सुबोध कॉलेज के किनारे ऊंचाई पर एक स्क्रीन लगी है, जिस पर गाड़ी के चालान का स्टेटस दिखता है. अभी इसका परीक्षण किया जा रहा है. सब कुछ सही रहा तो हर बड़े चौराहे की सभी सड़कों पर यह इंतजाम किया जाएगा. जिन गाड़ियों के चालान बकाया नहीं है तो उनके नंबर के साथ चालान पेंडिंग नहीं होने की जानकारी स्क्रीन पर दिखती है.

जयपुर: राजधानी जयपुर की सड़कों पर अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस अत्याधुनिक कैमरों से सड़क की निगेहबानी हो रही है. यह कैमरा अपनी जद से गुजरने वाली हर गाड़ी की नंबर प्लेट पढ़ता है और उस गाड़ी के पेंडिंग चालान एक बड़ी स्क्रीन पर दिखाई देते हैं. इसका असर यह है कि ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मी संबंधित वाहन चालक को रुकवाकर उसके पेंडिंग चालान की जानकारी देते हैं और उसका निस्तारण करने की समझाइश करते हैं. फिलहाल, समझाइश का दौर चल रहा है. आगे आने वाले समय में चालान तत्काल वसूले जाएंगे.

पीयूसी और इंश्योरेंस की भी जानकारी : रामबाग सर्किल चौराहे पर तैनात हेड कांस्टेबल योगेंद्रपाल सिंह का कहना है कि पेंडिंग चालान के साथ ही गाड़ी की पीयूसी और इंश्योरेंस संबंधी जानकारी भी मिलती है. ऐसे में किसी गाड़ी का इंश्योरेंस-पीयूसी है या नहीं. इसका पता लगाने के लिए अब गाड़ी को रोकने की दरकार नहीं है. एआई कैमरा अपने आप गाड़ी की नंबर प्लेट को डिटेक्ट करके उसकी पूरी जानकारी स्क्रीन पर बता देगा. इससे बकाया पीयूसी या इंश्योरेंस के बारे में भी ट्रैफिक पुलिस को खुद ब खुद पता चल जाएगा.

गाड़ी का नंबर और कितना चालान पेंडिंग है, ये स्क्रीन पर दिखेगा (ETV Bharat Jaipur)

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चालक को दी जा रही पेंडेंसी की जानकारी : उनका कहना है कि किसी गाड़ी का कहीं भी पुराना चालान बकाया हो और वो गाड़ी इस रूट पर कैमरे के सामने निकलती है तो उसकी पूरे जानकारी स्क्रीन पर मिल जाती है. कितने चालान बाकि हैं और कितने रुपए के चालान हैं? यह भी स्क्रीन पर अपने आप अपडेट होगा. इसके साथ ही पीयूसी और इंश्योरेंस बाकी है तो उसका अपडेट भी मिलता है. ऐसी गाड़ियों को रुकवाकर चालक को चालान से अवगत करवाया जाता है. कोई चालान भरना चाहता है तो ऑनलाइन चालान जमा कर लिया जाता है.

कई चालकों को चालान का पता नहीं : उनका कहना है कि कई चालान POS मशीन से जमा हो जाते हैं. उन्हें मौके पर ही जमा किया जा रहा है. कई पुराने चालान कोर्ट में चले जाते हैं, उनका कोर्ट से निस्तारण करने की संबंधित व्यक्ति को जानकारी दी जाती है. उनका कहना है कि कई बार मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होने या अन्य किसी कारण से चालान होने का मैसेज संबंधित व्यक्ति के मोबाइल पर नहीं आता है. ऐसे में वाहन चालकों को अपने वाहन के पुराने चालान की जानकारी भी मिल जाती है. वह जहां चाहे चालान जमा करवा सकते हैं. कई मामले ऐसे सामने आए हैं, जिनमें चालक को चालान होने की जानकारी नहीं है.

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ज्यादा चालान बाकी तो वाहन जब्त करने का प्रावधान : उनका कहना है कि जयपुर में कई ऐसे बड़े चौराहे हैं, जहां दिनभर में हजारों वाहन गुजरते हैं. ऐसे चौराहों पर भी इस सिस्टम को लगाया जाएगा. उनका मानना है कि इससे यातायात नियमों की पालना करवाने में काफी फर्क पड़ेगा. जब पुराने चालान पेंडिंग होंगे तो कार्रवाई होने के डर से वाहन चालक अतिरिक्त सावधानी के साथ वाहन चलाएगा. उनका कहना है कि कई वाहनों के चालान लंबे समय तक पेंडिंग रहते हैं. ऐसे वाहनों को जब्त करने का भी प्रावधान है.