रोहतक PGIMS में अब इलाज होगा स्मार्ट, सुरक्षित और भरोसेमंद भी, AI तय करेगा दवा की मात्रा

रोहतक पीजीआईएमएस में अब स्मार्ट इलाज होगा. अब मरीजों की देखरेख के साथ दवा की मात्रा भी AI तय करेगा.

January 30, 2026

रोहतक: हरियाणा के रोहतक PGIMS में स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक और प्रभावी बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा. इसका मकसद मरीजों को बेहतर इलाज, डॉक्टरों को तकनीकी सहायता और सिस्टम को ज्यादा सुरक्षित बनाना है. AI तकनीक की मदद से मरीज का इलाज और बेहोशी की मात्रा भी तय की जा रही है.

डॉक्टरों का खास सम्मेलन: रोहतक PGIMS डायरेक्टर एवं एनेस्थीसिया विभाग के अध्यक्ष डॉ. एसके सिंघल व विभाग के सीनियर प्रोफेसर डॉ. सुशीला तक्षक ने बताया कि "रोहतक PGIMS में 31 जनवरी व 1 फरवरी को होने वाले इंडियन सोसाइटी ऑफ एनेस्थिसियोलॉजिस्ट नॉर्थ जोन के सम्मेलन में इस बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी. इस सम्मेलन में देश-विदेश के करीब 500 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे. सम्मेलन में दो दिन के दौरान 190 रिसर्च पेपर प्रस्तुत किए जाएंगे".

"AI से बदलेगा सिस्टम": उन्होंने बताया कि "स्वास्थ्य क्षेत्र में एआई का प्रयोग मशीन लर्निंग और डेटा विश्लेषण के जरिए इलाज, योजना, दवा विकास और प्रशासनिक कार्यों को सटीक और तेज बना रहा है. एआई, वर्चुअल हेल्थ असिस्टेंट के माध्यम से मरीजों की देखभाल में सुधार लाने में अहम भूमिका अदा कर रहा है. आम तौर पर जब कोई मरीज डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाता है तो उसकी अपेक्षा रहती है कि डॉक्टर पूरी जिम्मेदारी के साथ जांच करेंगे और कोई गलती होने पर डॉक्टर की जवाबदेही तय होगी. लेकिन एआई के इस्तेमाल से यह स्थिति बदल रही है".

रोहतक PGIMS में अब इलाज होगा स्मार्ट
रोहतक PGIMS में अब इलाज होगा स्मार्ट (Etv Bharat)

"दवा की मात्रा तय करेगा एआई": डॉक्टर ने कहा कि "बीमारियों का पता लगाने से लेकर रोग निगरानी और निजी आवश्यकता के आधार पर दवाओं की मात्रा भी एआई की मदद से तय हो रही है. हालांकि एआई की जानकारी पूरी तरह उपलब्ध कराए गए डाटा पर निर्भर करती है. मरीजों की मॉनिटरिंग से लेकर कुछ बीमारियों के इलाज में एआई की मदद से बेहतर परिणाम भी सामने आ रहे हैं". डॉ. सुशीला तक्षक ने कहा कि "क्वालिटी व सेफ्टी पर पूरा ध्यान दिया जाता है. मरीज की सुरक्षित सर्जरी की जाती है. एनेस्थीसिया के क्षेत्र में काफी आधुनिक तकनीक आ गई हैं."

