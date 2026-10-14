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डायबिटिक फुट मरीजों के लिए एआई बेस्ड सुपर मॉडल बनेगा वरदान, इससे बचेगी जान

डायबिटिक फुट मरीजों के लिए एआई बेस्ड सुपर मॉडल बनेगा वरदान. ( ETV Bharat )

कानपुर: शहर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज से सम्बद्ध एलएलआर अस्पताल में अभी तक डॉक्टर डायबिटिक फुट से पीड़ित मरीजों का जब इलाज करते थे, तो अक्सर ही ऐसी स्थिति उनके सामने आती थी, जिसमें मरीज के पैर को काटना पड़ता था.

वहीं कई ऐसे भी मामले डॉक्टरों के सामने आए, जिसमें मरीज को अपनी जान तक गंवानी पड़ी है, लेकिन अब मरीजों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल के तहत हाईटेक इलाज मिल सकेगा.

जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज और आईआईटी कानपुर के एक्सपर्ट्स एक साथ मिलकर पहली बार एक ऐसा सुपर कंप्यूटर मॉडल तैयार कर रहे हैं, जो खास तौर से डायबिटिक फुट मरीजों के लिए बहुत ही मददगार साबित होगा. ऐसे मरीजों में जहां शुगर सहित अन्य जांच कराई जा सकेंगी. वहीं इस एआई मॉडल पर जैसे ही हजारों मरीजों का डाटा एक साथ अपलोड किया जाएगा, तो उससे कई नवीन जानकारियां डॉक्टर्स के सामने आ जाएंगी और मरीजों का फौरन उसी ढंग से इलाज शुरू हो सकेगा. इस पूरे मामले को लेकर जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संजय काला ने बताया, इस एआई मॉडल में हम मशीन लर्निंग तकनीक की भी मदद लेंगे. ए मॉडल में जहां हम मरीजों से जुड़ी जानकारी में, ये जान लेंगे कि मरीजों के पैर की नसें ठीक से काम कर रही हैं या नहीं? पैर तक खून ढंग से पहुंच रहा है या नहीं? ब्लड शुगर कितना नियंत्रित है? मरीज को खतरा अधिक है या कम है? इस तरह से तमाम जानकारियां सामने आने पर मरीजों का बिना देरी ही बेहतर इलाज हो सकेगा.