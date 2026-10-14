डायबिटिक फुट मरीजों के लिए एआई बेस्ड सुपर मॉडल बनेगा वरदान, इससे बचेगी जान
डायबिटिक फुट मरीजों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल के तहत हाईटेक इलाज मिल सकेगा. मरीजों में शुगर सहित अन्य जांच कराई जा सकेंगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 10:07 AM IST
कानपुर: शहर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज से सम्बद्ध एलएलआर अस्पताल में अभी तक डॉक्टर डायबिटिक फुट से पीड़ित मरीजों का जब इलाज करते थे, तो अक्सर ही ऐसी स्थिति उनके सामने आती थी, जिसमें मरीज के पैर को काटना पड़ता था.
वहीं कई ऐसे भी मामले डॉक्टरों के सामने आए, जिसमें मरीज को अपनी जान तक गंवानी पड़ी है, लेकिन अब मरीजों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल के तहत हाईटेक इलाज मिल सकेगा.
जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज और आईआईटी कानपुर के एक्सपर्ट्स एक साथ मिलकर पहली बार एक ऐसा सुपर कंप्यूटर मॉडल तैयार कर रहे हैं, जो खास तौर से डायबिटिक फुट मरीजों के लिए बहुत ही मददगार साबित होगा. ऐसे मरीजों में जहां शुगर सहित अन्य जांच कराई जा सकेंगी.
वहीं इस एआई मॉडल पर जैसे ही हजारों मरीजों का डाटा एक साथ अपलोड किया जाएगा, तो उससे कई नवीन जानकारियां डॉक्टर्स के सामने आ जाएंगी और मरीजों का फौरन उसी ढंग से इलाज शुरू हो सकेगा.
इस पूरे मामले को लेकर जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संजय काला ने बताया, इस एआई मॉडल में हम मशीन लर्निंग तकनीक की भी मदद लेंगे.
ए मॉडल में जहां हम मरीजों से जुड़ी जानकारी में, ये जान लेंगे कि मरीजों के पैर की नसें ठीक से काम कर रही हैं या नहीं? पैर तक खून ढंग से पहुंच रहा है या नहीं? ब्लड शुगर कितना नियंत्रित है? मरीज को खतरा अधिक है या कम है? इस तरह से तमाम जानकारियां सामने आने पर मरीजों का बिना देरी ही बेहतर इलाज हो सकेगा.
उन्होंने यह भी कहा जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज की जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर अदिति शर्मा की भी इस एआई मॉडल को तैयार करने में अहम भूमिका है. मॉडल तैयार होने के साथ ही मरीजों पर मॉडल की मदद से शोध कार्य भी किया जाएगा.
पैर की नसें हो जातीं हैं कमजोर, 5 सालों में मौत की आशंका 50 प्रतिशत: जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संजय काला ने बताया जब कोई मरीज डायबिटिक फुट से पीड़ित होता है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उसके शरीर में जो शुगर की मात्रा सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा अधिक होती है. ऐसे में मरीज में घाव बढ़ने, संक्रमण फैलने या अंग विच्छेदन तक के पहुंचने का खतरा बहुत अधिक होता है. ज्यादातर मरीजों में पैरों की नसें कमजोर हो जाती हैं. स्थिति ठीक ना होने पर उनका पैर काटना पड़ता है.
वहीं, जो स्टडी है वह यह बताती है कि पांच सालों के अंदर 50% तक मरीज के मौत की संभावना भी बढ़ जाती है. उन्होंने कहा जब यह एआई मॉडल तैयार होगा, तो हम कई मरीजों के पैरों को बचा सकेंगे. उन्होंने यह भी बताया कि इसके लिए सबसे पहले जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज से 220 मरीजों को चयनित कर लिया गया है.
ये जांचें कराई जाएंगी
- एच बी वन ए सी
- एंकल ब्रेकियल इंडेक्स
- वैस्कुलर जांच
- 10 ग्राम मोनोफिलामेंट व वाइब्रेशन जांच
इन छह चरणों में होगा शोध कार्य और तैयार होगा मॉडल
- सबसे पहले मरीज का चयन और सहमति
- आधार भूत जांच
- फॉलोअप
- डेटा ट्रांसफर
- ए आई मॉडल की ट्रेनिंग
- जांच और तुलना