अब मोबाइल नेटवर्क के बिना भी जंगल की निगरानी आसान, कंट्रोल रूम को तुरंत मिलेगा AI सिस्टम से अलर्ट
एआई आधारित फॉरेस्ट अकॉस्टिक सर्विलांस सिस्टम करेगा जंगलों में आवाजों की निगरानी, चेनसॉ-कुल्हाड़ी-गोली आदि चलने की आवाज को सीधे भेजेगा कंट्रोल रूम
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 10, 2026 at 8:05 PM IST
देहरादून: हल्द्वानी वन प्रभाग ने जंगलों की निगरानी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित फॉरेस्ट अकॉस्टिक सर्विलांस सिस्टम का सफल प्रदर्शन किया है. इसे जंगल का डिजिटल कान कहा जा सकता है. जंगल में लगे सेंसर लगातार आसपास की आवाजों को सुनेंगे और AI की मदद से चेनसॉ, कुल्हाड़ी, गोली चलने, वाहन और इंसानी गतिविधियों जैसी आवाजों की पहचान करेंगे.
किसी संदिग्ध गतिविधि का पता चलते ही लॉन्ग रेंज (LoRa) नेटवर्क के जरिए वन विभाग के कंट्रोल रूम को तुरंत अलर्ट मिलेगा. सौर ऊर्जा से चलने वाला यह सिस्टम ऐसे दूरदराज के इलाकों में भी काम कर सकता है. जहां मोबाइल नेटवर्क नहीं है. इससे अवैध कटान, शिकार और वन्यजीवों की निगरानी में मदद मिलेगी.
बता दें कि उत्तराखंड में जंगलों की निगरानी और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए वन विभाग अब नई तकनीक का इस्तेमाल करने जा रहा है. हल्द्वानी वन प्रभाग ने AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित फॉरेस्ट अकॉस्टिक सर्विलांस सिस्टम का सफल प्रदर्शन किया है. यह सिस्टम जंगल में होने वाली अलग-अलग तरह की आवाजों को सुनकर उनका विश्लेषण करेगा और किसी संदिग्ध गतिविधि का पता चलते ही वन विभाग को अलर्ट भेज देगा.
जंगल का होगा डिजिटल कान: इस सिस्टम को जंगल का डिजिटल कान कहा जा सकता है. जंगल में अलग-अलग जगहों पर लगाए जाने वाले ध्वनिक सेंसर लगातार आसपास की आवाजों को रिकॉर्ड करेंगे. AI तकनीक इन आवाजों को पहचानकर यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि जंगल में आखिर हो क्या रहा है? खास बात ये है कि सिस्टम को स्थानीय वन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है.
चेनसॉ और गोली की आवाज भी पहचान सकेगा सिस्टम: एआई आधारित इस सिस्टम को चेनसॉ (मोटर से चलने वाली पोर्टेबल आरी) चलने, कुल्हाड़ी से पेड़ काटने, गोली चलने, वाहनों की आवाज और इंसानी गतिविधियों जैसी आवाजों को पहचानने के लिए तैयार किया गया है. अगर जंगल में कहीं अवैध पेड़ कटान या शिकार जैसी गतिविधि होती है. उससे जुड़ी आवाज सेंसर की पकड़ में आती है, तो सिस्टम उसका स्थानीय स्तर पर विश्लेषण करेगा.
हल्द्वानी फॉरेस्ट डिवीजन के डीएफओ कुंदन कुमार ने खुद इसे एक्सपर्ट की मदद से तैयार किया है. खास बात ये है कि बेहद ही कम बजट में इस डिवाइस को तैयार किया गया है. जिसे कि फिलहाल हल्द्वानी डिवीजन की एक रेंज में लगाया गया है. इसके बाद LoRa आधारित वायरलेस नेटवर्क के जरिए इसकी जानकारी वन विभाग के कंट्रोल रूम तक पहुंचाई जाएगी. यानी वन कर्मचारियों को केवल नियमित गश्त के दौरान ही संदिग्ध गतिविधि का पता लगाने पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा. किसी घटना की जानकारी पहले मिलने से मौके पर टीम भेजकर कार्रवाई करना आसान हो सकेगा.
मोबाइल नेटवर्क नहीं होने पर भी करेगा काम: इस तकनीक की एक बड़ी खासियत ये है कि इसे ऐसे जंगलों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जहां मोबाइल नेटवर्क या बिजली की सुविधा नहीं है. यह सिस्टम सौर ऊर्जा और रिचार्जेबल बैटरी से चलेगा. ऐसे में दूरदराज और दुर्गम वन क्षेत्रों में भी यह लगातार काम कर सकेगा.
वन विभाग के लिए यह तकनीक खास तौर पर उन इलाकों में उपयोगी हो सकती है, जहां अवैध कटान, लकड़ी तस्करी या शिकार की आशंका रहती है. इसके जरिए संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी का दायरा बढ़ाया जा सकता है और फ्रंटलाइन वन कर्मचारियों को भी संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी पहले मिल सकती है.
वन्यजीवों की आवाज से भी मिलेगी जानकारी: सिस्टम का इस्तेमाल केवल अपराध रोकने तक सीमित नहीं रहेगा. एआई अलग-अलग वन्यजीवों की आवाजों को भी पहचान सकेगा. इससे यह पता लगाने में मदद मिल सकती है कि किसी इलाके में कौन से वन्यजीव मौजूद हैं, उनकी गतिविधियां कैसी हैं और वे किन इलाकों में ज्यादा आ-जा रहे हैं.
लंबे समय तक मिलने वाले इस डेटा का इस्तेमाल वन्यजीवों और उनके रहने वाले इलाकों को समझने में किया जा सकता है. इससे जैव विविधता की निगरानी और भविष्य की संरक्षण योजनाएं तैयार करने में भी मदद मिलेगी. हल्द्वानी वन प्रभाग के डीएफओ कुंदन कुमार की यह पहल जंगलों की पारंपरिक निगरानी व्यवस्था में तकनीक को जोड़ने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है.
अगर इसका बड़े स्तर पर इस्तेमाल सफल रहता है, तो उत्तराखंड के दूसरे संवेदनशील वन क्षेत्रों में भी ऐसी तकनीक के जरिए निगरानी को और मजबूत किया जा सकता है. उधर, डीएफओ स्तर पर इसकी एक विस्तृत रिपोर्ट भी वन मुख्यालय को भेजी जा रही है. ताकि, इसके उपयोग और फायदे के साथ इसके इस्तेमाल को बढ़ाने की दिशा में सक्षम अधिकारियों द्वारा नीतिगत फैसला भी लिया सके.
ये भी पढ़ें-