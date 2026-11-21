राजाजी टाइगर रिजर्व में लगेंगे AI बेस्ड कैमरे, वन्यजीवों की होगी तगड़ी निगरानी, जानिए कैसे
Rajaji Tiger Reserve: राजाजी टाइगर रिजर्व में AI बेस्ड कैमरों से वन्यजीवों की निगरानी की योजना है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 21, 2026 at 4:33 PM IST
देहरादून: आगामी कुंभ मेले को देखते हुए राजाजी टाइगर रिजर्व में वन्यजीवों की सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने की तैयारी शुरू हो गई है. इसके लिए रिजर्व प्रबंधन एक विशेष रोडमैप तैयार कर रहा है. योजना के तहत राजाजी टाइगर रिजर्व की बाहरी सीमा और कुंभ मेला क्षेत्र से सटे इलाकों में वन्यजीवों की गतिविधियों पर तकनीक के जरिए पैनी नजर रखी जाएगी. इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कैमरों के साथ ड्रोन की मदद लेने की तैयारी है.
दरअसल आगामी कुंभ मेले के दौरान हरिद्वार में लाखों श्रद्धालुओं की आवाजाही होगी। ऐसे में कुंभ क्षेत्र से सटे राजाजी टाइगर रिजर्व के जंगलों में वन्यजीवों की सुरक्षा वन विभाग के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है. श्रद्धालुओं की बढ़ती आवाजाही, यातायात और दूसरी गतिविधियों का असर वन्यजीवों की सामान्य आवाजाही पर भी पड़ने की आशंका है. यही वजह है कि कुंभ प्रशासन की तैयारियों के समानांतर वन विभाग भी अपनी रणनीति बनाने में जुट गया है.
इस पूरी योजना में विशेष फोकस राजाजी टाइगर रिजर्व के उस बाहरी हिस्से पर रखा जा रहा है, जो हरिद्वार वन प्रभाग से जुड़ता है और कुंभ मेला क्षेत्र के आसपास पड़ता है. यहां वन्यजीवों की आवाजाही को लगातार मॉनिटर करने के लिए AI आधारित कैमरे लगाने की संभावनाओं पर काम किया जा रहा है. इन कैमरों के जरिए वन्यजीवों की मौजूदगी और उनकी गतिविधियों की निगरानी को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा. इससे संवेदनशील क्षेत्रों में वन्यजीवों की आवाजाही का समय रहते पता लगाने में भी मदद मिलेगी.
इसके अलावा ड्रोन के इस्तेमाल को भी बढ़ाने का निर्णय लिया जा रहा है. ड्रोन के जरिए जंगल के उन हिस्सों की निगरानी की जा सकेगी. कर्मचारियों की नियमित पहुंच मुश्किल होती है. इससे वन्यजीवों की गतिविधियों के साथ ही संवेदनशील इलाकों की स्थिति पर भी नजर रखी जा सकेगी.
ड्यूटी का भी बनेगा विशेष प्लान: तकनीक के इस्तेमाल के साथ ही वन विभाग जमीनी स्तर पर निगरानी व्यवस्था को भी मजबूत करने की तैयारी में है. इसके लिए कर्मचारियों की ड्यूटी और तैनाती को लेकर भी अभी से मंथन शुरू हो गया है. कुंभ के दौरान संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त सतर्कता बरतने और जरूरत के मुताबिक कर्मचारियों की तैनाती की योजना बनाई जा रही है. राजाजी टाईगर रिजर्व के निदेशक कोको रोसे कहते हैं कि राजाजी प्रबंधन के लिए ये एक बड़ी चुनौती है. जिसको लेकर तैयारी की जा रही है.