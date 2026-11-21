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राजाजी टाइगर रिजर्व में लगेंगे AI बेस्ड कैमरे, वन्यजीवों की होगी तगड़ी निगरानी, जानिए कैसे

इस पूरी योजना में विशेष फोकस राजाजी टाइगर रिजर्व के उस बाहरी हिस्से पर रखा जा रहा है, जो हरिद्वार वन प्रभाग से जुड़ता है और कुंभ मेला क्षेत्र के आसपास पड़ता है. यहां वन्यजीवों की आवाजाही को लगातार मॉनिटर करने के लिए AI आधारित कैमरे लगाने की संभावनाओं पर काम किया जा रहा है. इन कैमरों के जरिए वन्यजीवों की मौजूदगी और उनकी गतिविधियों की निगरानी को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा. इससे संवेदनशील क्षेत्रों में वन्यजीवों की आवाजाही का समय रहते पता लगाने में भी मदद मिलेगी.

इसके अलावा ड्रोन के इस्तेमाल को भी बढ़ाने का निर्णय लिया जा रहा है. ड्रोन के जरिए जंगल के उन हिस्सों की निगरानी की जा सकेगी. कर्मचारियों की नियमित पहुंच मुश्किल होती है. इससे वन्यजीवों की गतिविधियों के साथ ही संवेदनशील इलाकों की स्थिति पर भी नजर रखी जा सकेगी.

ड्यूटी का भी बनेगा विशेष प्लान: तकनीक के इस्तेमाल के साथ ही वन विभाग जमीनी स्तर पर निगरानी व्यवस्था को भी मजबूत करने की तैयारी में है. इसके लिए कर्मचारियों की ड्यूटी और तैनाती को लेकर भी अभी से मंथन शुरू हो गया है. कुंभ के दौरान संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त सतर्कता बरतने और जरूरत के मुताबिक कर्मचारियों की तैनाती की योजना बनाई जा रही है. राजाजी टाईगर रिजर्व के निदेशक कोको रोसे कहते हैं कि राजाजी प्रबंधन के लिए ये एक बड़ी चुनौती है. जिसको लेकर तैयारी की जा रही है.