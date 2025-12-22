डॉक्टरों के लिए AI बेहद काम का, मरीजों को इलाज में होगा ये फायदा, जानिए
आगरा में एसोसिएशन्स ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया की वर्कशॉप, देशभर के 100 सर्जन जुटे.
आगरा: आगरा में एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया के यूपी चैप्टर की आयोजित वर्कशॉप में एक्सपर्ट ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कभी डॉक्टर को रिप्लेस नहीं कर पाएगा. डॉक्टर की मॉनीटरिंग में एआई बेहतर कार्य करेगा. इससे मरीजों को अब बार-बार डॉक्टर के पास जाने और अधिक समय तक इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
फतेहाबाद रोड स्थित एक होटल में एसोसिएशन्स ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया के यूपी चैप्टर की जेनरेटिव एआई पर वर्कशॉप हुई. इसमें देश भर से 100 से अधिक विशेषज्ञों ने ट्रेनिंग ली. वर्कशॉप का शुभारंभ डॉ. रमाकान्त यादव के साथ ही एसएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. प्रशान्त गुप्ता और डॉ. ज्ञानप्रकाश ने किया. इसके साथ ही मेडिकल हेल्थ क्षेत्र में एआई को लेकर चर्चा भी हुई. इसमें ट्रेनिंग फैकल्टी में रोबोटिक जनरल सर्जन डॉ. अंशुमन कौशल, डॉ. शिप्रा तिवारी, डॉ. निमिषा कंथारिया, डॉ. विनायक मिश्रा रहे.
एआई क्यों बेहद उपयोगी: कार्यशाला में डॉ. मयंक जैन ने बताया कि जिस तेजी से दौर बदल रहा है. उसमें डॉक्टर को एआई की जानकारी लेना बहुत जरूरी है. एआई रिसर्च, पब्लिकेशन, प्रिजेन्टेशन जैसी चीजों में बेहद सहयोगी है. एआई के अच्छे पक्ष को एकेडमिक व क्लीनिकल काम में अपना कर मरीज के इलाज में सहयोगी बना सकते हैं. किसी जटिल समस्या में डॉक्टर का बार-बार मरीज के पास जाना, रेडियोलॉजी व पैथोलॉजी की रिपोर्ट का बेहतर विश्लेषण करके इलाज के लिए सही निर्णय लेने में एआई बहुत मददगार है.
सर्जन का साथी बनकर AI काम कर रहा: रोबोटिक जनरल सर्जन के विशेषज्ञ डॉ. अंशुमन कौशल ने बताया कि आज एआई अस्पतालों में मरीज के भर्ती करने से लेकर रेडियोलॉजिकल, पैथोलॉजी, ऑपरेशन, आईसीयू केयर, डिस्चार्ज, इन्शोरेन्स से लेकर सभी में मदद कर रहा है. आज मेडिकल क्षेत्र में सर्जन का साथी बनकर एआई काम कर रहा है. इतना ही एआई ये भी सुनिश्चित कर रहा है कि किस मरीज की रिकवरी बेहतर रहेगी. एआई अपने आप काम नहीं कर सकता है. ये डॉक्टर्स के मार्गदर्शन में ही बेहतर रिजल्ट दे सकता है. एआई का जिम्मेदारी के साथ इसका उपयोग करके बेहतर चिकित्सा सेवाएं दी जा सकती हैं.
