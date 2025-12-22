ETV Bharat / state

डॉक्टरों के लिए AI बेहद काम का, मरीजों को इलाज में होगा ये फायदा, जानिए

आगरा: आगरा में एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया के यूपी चैप्टर की आयोजित वर्कशॉप में एक्सपर्ट ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कभी डॉक्टर को रिप्लेस नहीं कर पाएगा. डॉक्टर की मॉनीटरिंग में एआई बेहतर कार्य करेगा. इससे मरीजों को अब बार-बार डॉक्टर के पास जाने और अधिक समय तक इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी.



फतेहाबाद रोड स्थित एक होटल में एसोसिएशन्स ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया के यूपी चैप्टर की जेनरेटिव एआई पर वर्कशॉप हुई. इसमें देश भर से 100 से अधिक विशेषज्ञों ने ट्रेनिंग ली. वर्कशॉप का शुभारंभ डॉ. रमाकान्त यादव के साथ ही एसएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. प्रशान्त गुप्ता और डॉ. ज्ञानप्रकाश ने किया. इसके साथ ही मेडिकल हेल्थ क्षेत्र में एआई को लेकर चर्चा भी हुई. इसमें ट्रेनिंग फैकल्टी में रोबोटिक जनरल सर्जन डॉ. अंशुमन कौशल, डॉ. शिप्रा तिवारी, डॉ. निमिषा कंथारिया, डॉ. विनायक मिश्रा रहे.



एआई क्यों बेहद उपयोगी: कार्यशाला में डॉ. मयंक जैन ने बताया कि जिस तेजी से दौर बदल रहा है. उसमें डॉक्टर को एआई की जानकारी लेना बहुत जरूरी है. एआई रिसर्च, पब्लिकेशन, प्रिजेन्टेशन जैसी चीजों में बेहद सहयोगी है. एआई के अच्छे पक्ष को एकेडमिक व क्लीनिकल काम में अपना कर मरीज के इलाज में सहयोगी बना सकते हैं. किसी जटिल समस्या में डॉक्टर का बार-बार मरीज के पास जाना, रेडियोलॉजी व पैथोलॉजी की रिपोर्ट का बेहतर विश्लेषण करके इलाज के लिए सही निर्णय लेने में एआई बहुत मददगार है.