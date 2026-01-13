अगले शैक्षणिक सत्र से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स का कोर्स, छात्रों को मिलेगा गीता का ज्ञान-गुरु खुशवंत साहेब
भिलाई के कला मंदिर में सीएसवीटीयू युवा महोत्सव में छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा मंत्री गुरु खुशवंत साहेब शामिल हुए.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 13, 2026 at 9:11 AM IST
दुर्ग: छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (सीएसवीटीयू) की तरफ से कला मंदिर में भव्य युवा महोत्सव का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा मंत्री गुरु खुशवंत साहेब उपस्थित रहे. उनके साथ वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन, दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर, युवा भाजपा नेता मनीष पांडे सहित बड़ी संख्या में छात्र, युवा वर्ग और आम लोग मौजूद रहे. कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को स्वामी विवेकानंद के विचारों से जोड़ना और उन्हें राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करना रहा.
मीडिया से चर्चा करते हुए उच्च शिक्षा मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने कहा कि स्वामी विवेकानंद हम सभी के लिए एक महान प्रेरणा स्रोत हैं. उनके विचार, उनका जीवन और उनका राष्ट्रप्रेम युवाओं के लिए मार्गदर्शक है. उन्होंने कहा कि युवाओं का सपना स्वामी विवेकानंद जैसा बनने का होना चाहिए और उनके आदर्शों पर चलने का सतत प्रयास करना चाहिए.
कॉलेज में एआई और रोबोटिक्स के कोर्स
उच्च शिक्षा मंत्री ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार युवाओं के भविष्य को सुरक्षित और उज्ज्वल बनाने के लिए लगातार नई योजनाएं ला रही है, विशेषकर तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में काम किया जा रहा है. आने वाले शैक्षणिक सत्र से विश्वविद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और रोबोटिक्स जैसे आधुनिक कोर्स शुरू किए जाएंगे, ताकि छात्र देश और विदेश में तकनीकी प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ सकें.
छात्रों को गीता का मिलेगा ज्ञान
मंत्री ने यह भी कहा कि शिक्षा के साथ-साथ संस्कार भी अत्यंत आवश्यक हैं, इसी उद्देश्य से इस्कॉन के साथ एमओयू किया गया है और तकनीकी विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को गीता का पाठ भी पढ़ाया जाएगा.
धान को चूहे खाने को मंत्री ने बताया अफवाह
धान को चूहे खा रहे हैं जैसे सवाल पर मंत्री ने कहा कि यह केवल अफवाह है और सरकार सुचारू रूप से व्यवस्था बनाकर जनता तक लाभ पहुंचाने का काम कर रही है. उन्होंने युवाओं से सकारात्मक सोच और विकास में भागीदारी की अपील की.
संविदा शिक्षकों के नियमितकरण पर गुरु खुशवंत साहेब ने कहा कि शिक्षकों का सम्मान हमारी सरकार करती आई है. सरकार इस पर समय समय पर फैसला लेगी. जंबूरी आयोजन पर मंत्री ने कहा कि कोई विवाद नहीं है. सभी छात्र बड़े ही उत्साह के साथ शामिल हो रहे हैं.