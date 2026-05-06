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धूप-बारिश और अंजान रास्तों से बेफिक्र, रोजाना 50 किमी चल रहा कपल, 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन की ठानी

9100 किमी पदयात्रा कर विदिशा पहुंची दंपती, 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का लिया है संकल्प. अब तक 8 ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठों के दर्शन कर चुके.

COUPLE PADYATRA 12 JYOTIRLINGAS
आस्था का अनोखा सफर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 6, 2026 at 12:20 PM IST

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Updated : May 6, 2026 at 1:08 PM IST

7 Min Read
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विदिशा: आस्था, संकल्प और धैर्य की एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी विदिशा में सामने आई, जिसने हर किसी को प्रभावित किया. अहमदाबाद से बारह ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के लिए पैदल निकला एक युवा दंपती करीब 9 महीने की लंबी और कठिन यात्रा तय करते हुए विदिशा पहुंचा. निलेश राजानी और उनकी पत्नी सोनिया राजानी का यह सफर केवल धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि मानसिक और शारीरिक दृढ़ता की बड़ी परीक्षा भी है.

गर्मी और बारिश पर भारी पड़ी आस्था
इस पदयात्रा की शुरुआत 23 जुलाई 2025 को अहमदाबाद से हुई थी. तब से लेकर अब तक दंपती लगातार पैदल चल रहा है. उन्होंने अब तक करीब 9100 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है. खास बात यह है कि यह पूरी यात्रा बिना किसी वाहन के, रोजाना 30 से 50 किलोमीटर पैदल चलकर पूरी की जा रही है. तेज धूप, गर्म हवाएं, बारिश, अनजान रास्ते और सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने अपने संकल्प को कमजोर नहीं पड़ने दिया.

9100 किमी पदयात्रा कर विदिशा पहुंची दंपती का स्वागत (ETV Bharat)

दंपती का लक्ष्य देश के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करना है. अब तक वे 8 ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठों के दर्शन कर चुके हैं. यात्रा अभी जारी है और आने वाले महीनों में शेष तीर्थों के दर्शन का लक्ष्य है. रास्ते में वे अलग-अलग शहरों और गांवों में रुकते हैं, लोगों से संवाद करते हैं और सनातन धर्म के प्रति जागरूकता फैलाने का काम भी करते हैं.

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12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का लिया है संकल्प (ETV Bharat)

विदिशा पहुंचे कपल का भव्य स्वागत
विदिशा पहुंचने पर पूज्य सिंधी पंचायत द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया. गुलाब वाटिका में समाजजनों ने फूलमालाओं से उनका अभिनंदन किया. ढोल और जयकारों के बीच माहौल पूरी तरह भक्तिमय हो गया. इसके बाद उन्हें जुलूस के रूप में डंडापुरा स्थित झूलेलाल मंदिर ले जाया गया, जहां उन्होंने विधि-विधान से पूजा-अर्चना की.

इस अवसर पर सिंधी समाज के अध्यक्ष दीवान मंगतानी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष वासुदेव धनवानी सहित बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित रहे. सभी ने दंपती के इस कठिन संकल्प की सराहना करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य और यात्रा की सफलता की कामना की. स्वागत के बाद दंपती को भारतीय सिंधू सभा युवा शाखा मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष एवं सिंधी पंचायत विदिशा के महामंत्री मनोज पंजवानी के निवास पर ठहराया गया. यहां उनके भोजन और रात्रि विश्राम की व्यवस्था की गई. समाज के लोगों ने पूरे आत्मीय भाव से उनका सत्कार किया.

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9100 किमी पदयात्रा कर विदिशा पहुंचे दंपती (ETV Bharat)

नई पीढ़ी के लोगों को 12 ज्योतिर्लिंगों की जानकारी नहीं
बुधवार सुबह दंपती अपनी अगली मंजिल के लिए रवाना हो गया. लंबे सफर की थकान के बावजूद उनके हौसले में कोई कमी नहीं दिखी. उनके चेहरे पर संतोष और अपने लक्ष्य को पूरा करने का विश्वास साफ नजर आया. यह यात्रा कई मायनों में खास है. एक ओर यह धार्मिक आस्था से जुड़ी है, तो दूसरी ओर यह समाज को जागरूक करने का भी माध्यम बन रही है. दंपती का कहना है कि नई पीढ़ी के बहुत से लोगों को 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में जानकारी नहीं है. ऐसे में वे लोगों को इसके महत्व के बारे में बताते हैं और धर्म के प्रति जागरूक करते हैं.

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कपल का विदिशा में स्वागत (ETV Bharat)

इतिहास के संदर्भ में देखें तो 1947 के विभाजन के समय सिंधी समाज को अपना मूल स्थान छोड़कर भारत आना पड़ा था. उस दौर में समाज ने अपनी संस्कृति और धर्म को बचाकर रखने के लिए कई संघर्ष किए. आज उसी समाज के एक युवा दंपती द्वारा इतनी कठिन पदयात्रा करना यह दर्शाता है कि उनकी जड़ें सनातन धर्म से कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं.

निलेश और सोनिया राजानी की यह यात्रा आज के युवाओं के लिए एक प्रेरणा बन रही है. जहां आधुनिक जीवन में सुविधाएं बढ़ गई हैं, वहीं यह दंपती हजारों किलोमीटर पैदल चलकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है. यह यात्रा यह संदेश देती है कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी रास्ता मुश्किल नहीं होता. विदिशा में हुआ यह स्वागत केवल एक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि उस जज्बे का सम्मान था, जो इस दंपती ने अपने भीतर जिंदा रखा है.

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12 ज्योतिर्लिंग दर्शन का संकल्प (ETV Bharat)

सबसे लंबी यात्रा का दावा
निलेश राजानी ने दावा किया कि, ''हम भारत के पहले कपल हैं या शायद दुनिया के भी जो 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के लिए इतनी लंबी पदयात्रा कर रहे हैं. हमने अपनी यात्रा 23 जुलाई 2025 से शुरू की थी. हमारी शादी 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के दिन त्रियुगीनारायण मंदिर में हुई थी, जिसे भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह स्थल के रूप में माना जाता है. हमने करीब 9100 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर ली है और कुल यात्रा लगभग 11600 किलोमीटर से भी ज्यादा की हो जाएगी, क्योंकि केदारनाथ का मार्ग भी इसमें शामिल हो गया है.

हम रोजाना 30 से 50 किलोमीटर चलते हैं. इस यात्रा का उद्देश्य सिर्फ दर्शन करना नहीं है, बल्कि लोगों को सनातन धर्म के बारे में जागरूक करना भी है. जब हम हाईवे पर चलते हैं, तो कई लोग रुककर पूछते हैं कि आप पैदल क्यों चल रहे हैं. तब हम उन्हें 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में बताते हैं. हमें यह देखकर आश्चर्य होता है कि नई पीढ़ी के 60 से 70 प्रतिशत लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती.''

सनातन धर्म का संदेश दे रहा कपल
निलेश राजानी ने बताया कि, 1947 के विभाजन के बाद सिंधी समाज भारत आया था. हमें कई बार यह सुनने को मिलता है कि सिंधी समाज सनातन धर्म से कितना जुड़ा है. ऐसे में हमें गर्व है कि हम इस यात्रा के माध्यम से यह दिखा पा रहे हैं कि हमारा समाज धर्म के प्रति कितना समर्पित है. आगे हम केदारनाथ, भीमाशंकर, घृष्णेश्वर, मल्लिकार्जुन और रामेश्वरम तक यात्रा पूरी करेंगे. इसमें अभी 4 से 5 महीने और लगेंगे. हमारे परिवार, खासकर मेरे बड़े भाई और सिंधी समाज का बहुत बड़ा सहयोग रहा है. हर 30-50 किलोमीटर पर समाज के लोग हमारे रहने और खाने की व्यवस्था करते हैं. इससे हमें बहुत सहारा मिलता है."

जीवन में बदलाव लेकर आई यात्रा
सोनिया राजानी ने बताया, "यात्रा की शुरुआत में ही हमें एक दुर्घटना का सामना करना पड़ा था, जिसके कारण कुछ दिनों के लिए यात्रा रोकनी पड़ी. बाद में हमें डेंगू भी हुआ, लेकिन उसके बाद भगवान की कृपा से सब ठीक रहा. अनुभव बहुत अच्छा रहा है. रास्ते में लोगों का बहुत सहयोग मिला. हमने हर कदम पर यह महसूस किया कि भगवान हमारे साथ हैं. यह यात्रा हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आई है."

Last Updated : May 6, 2026 at 1:08 PM IST

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